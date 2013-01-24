يسري إشعار ملفات تعريف الارتباط بدءًا من
أبريل 2017
قد تُستخدم ملفات تعريف الارتباط لأغراض مختلفة. فأولًا، من الممكن أن تكون ملفات تعريف الارتباط ضرورية ليعمل موقع ويب بطريقة صحيحة. فبدون ملفات تعريف الارتباط مثلًا، سيكون من الصعب أن يتذكّر موقع ويب تسجيل دخولك أو أي منتجات وضعتها في عربة التسوّق الخاصة بك. وتُعرف باسم ملفات تعريف الارتباط الضرورية.
كذلك، يمكن استخدام ملفات تعريف الارتباط لتحليل كيفية استخدام موقع ويب معيّن أو لإحصاء عدد الزوار، أو تعلّم كيفية تحسين موقع ويب. نحن لا نربط إحصاءات استخدام موقع ويب وغيرها من التقارير بالأفراد. تُعرف ملفات تعريف الارتباط هذه باسم ملفات تعريف الارتباط التحليلية.
وثالثًا، تُستخدم ملفات تعريف الارتباط الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي لتمكين دمج موقع تواصل اجتماعي في موقع ويب، لتتمكّن من تسجيل إعجابك أو مشاركة صفحة أو منتج ما على الفور في خدمة موقع التواصل الاجتماعي المفضّلة لديك.
أما الاستخدام الرابع المهم لملفات تعريف الارتباط، فهو لتمكين الإعلان عبر الإنترنت الذي يمكن تخصيصه لعرض إعلانات ذات صلة وتهمك ضمن مواقع ويب الخاصة بـ Philips وخارجها. ويتم ذلك من خلال ملفات تعريف الارتباط الإعلانية (المستهدفة)
تقدّم لك مواقع ويب الخاصة بشركة Philips إمكانية ضبط تفضيلاتك في ما يتعلق بملفات تعريف الارتباط. فمن خلال النقر فوق "ملفات تعريف الارتباط"، يمكنك اختيار نوع ملفات تعريف الارتباط التي ترغب في أن يستخدمها موقع ويب الخاص بنا. كما يمكنك تغيير تفضيلاتك في أي وقت. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك العثور على قائمة بملفات تعريف الارتباط كافة الموجودة ضمن كل فئة (الضرورية، والتحليلية، والخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، والإعلانية المستهدفة) ضمن إعدادات ملفات تعريف الارتباط.
تجدر الإشارة إلى أن استخدام إعدادات ملفات تعريف الارتباط على موقع ويب الخاص بنا قد لا يسبب بحذف أي ملفات تعريف ارتباط سبق أن تمّ ضبطها. يمكنك القيام بذلك من خلال إعدادات مستعرض ويب كما هو محدد أدناه بعد تغيير إعدادات ملفات تعريف الارتباط على موقع ويب الخاص بنا.
في حال كنت تزور موقع ويب خاص بـ Philips يستهدف الزوار من خارج الاتحاد الأوروبي، يمكنك عندها استخدام إعدادات مستعرض ويب الخاص بك لتحديد خياراتك في ما يتعلّق بملفات تعريف الارتباط والخصوصية.
يرجى الانتباه إلى أن Philips لا تستخدم حاليًا حلًا تقنيًا يمكّننا من الرد على إشارات "عدم التعقّب" التي تظهر في مستعرضك. كما أنه بالإضافة إلى استخدام قسم إعدادات ملفات تعريف الارتباط على موقع ويب الخاص بنا، يمكنك إدارة إعدادات ملفات تعريف الارتباط الخاصة بك في إعدادات المستعرض لديك في أي وقت. ولكن تجدر الإشارة إلى أن استخدام إعدادات المستعرض لديك قد لا تكون بالسهولة نفسها مثل استخدام إعدادات ملفات تعريف الارتباط على موقع ويب الخاص بنا. إذا عطّلت كل ملفات تعريف الارتباط أو كل ملفات تعريف الارتباط الخاص بنا في إعدادات المستعرض، فقد تتوقف بعض أقسام أو خصائص موقع (مواقع) ويب الخاص بنا عن العمل، لأنه من الممكن أن يمنعنا مستعرضك من ضبط ملفات تعريف ارتباط ضرورية للعمل. لذلك، نوصي باستخدام إعدادات ملفات تعريف الارتباط في موقع ويب الخاص بنا بدلًا من تعطيل ملفات تعريف الارتباط كافة من خلال مستعرض ويب لديك.
يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول كيفية تعطيل إعدادات ملفات تعريف الارتباط أو إدارتها في المستعرض الذي تستخدمه من القائمة التالية:
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