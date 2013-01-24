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Philips & AGT partnership
نفخر بشراكتنا مع ‎شركة عمون للتجارة العامة منذ 7 سنوات، وسنعمل جاهدين على أن تبقى هذه الشراكة وثيقة في المستقبل