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شاشة LCD مع SmartControl Lite

273V5LHAB/89
  • صور LED رائعة بألوان زاهية صور LED رائعة بألوان زاهية صور LED رائعة بألوان زاهية
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    شاشة LCD مع SmartControl Lite

    273V5LHAB/89

    صور LED رائعة بألوان زاهية

    استمتع بصور LED زاهية على شاشة Philips الكبيرة هذه، فقد تم تزويدها بميزة HDMI وبمكبرات صوت استيريو وهي تُعدّ خيارًا رائعًا! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    شاشة LCD مع SmartControl Lite

    صور LED رائعة بألوان زاهية

    استمتع بصور LED زاهية على شاشة Philips الكبيرة هذه، فقد تم تزويدها بميزة HDMI وبمكبرات صوت استيريو وهي تُعدّ خيارًا رائعًا! إكتشف كلّ المميزات

    صور LED رائعة بألوان زاهية

    استمتع بصور LED زاهية على شاشة Philips الكبيرة هذه، فقد تم تزويدها بميزة HDMI وبمكبرات صوت استيريو وهي تُعدّ خيارًا رائعًا! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    شاشة LCD مع SmartControl Lite

    صور LED رائعة بألوان زاهية

    استمتع بصور LED زاهية على شاشة Philips الكبيرة هذه، فقد تم تزويدها بميزة HDMI وبمكبرات صوت استيريو وهي تُعدّ خيارًا رائعًا! إكتشف كلّ المميزات

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      مع مكبرات صوت استيريو

      • V Line
      • 27 بوصة (68,6 سم)
      مكبرا صوت استريو مضمنان للوسائط المتعددة

      مكبرا صوت استريو مضمنان للوسائط المتعددة

      يأتي جهاز العرض مزوّدًا بمكبرَي صوت استريو بجودة عالية جدًا. يمكن أن يكونا ظاهرين في حالة توجيه الصوت نحو الأمام أو خفيين في حالة توجيه الصوت نحو الأسفل أو الأعلى أو الخلف، إلخ... إذ يختلف ذلك بحسب الطراز والتصميم.

      SmartContrast لتفاصيل غنية للّون الأسود

      SmartContrast لتفاصيل غنية للّون الأسود

      SmartContrast هي تقنية من Philips تحلل المحتويات التي تعرضها وتعدّل الألوان تلقائيًا وتتحكّم بقوة الإضاءة الخلفية لتعزز التباين بشكل ديناميكي بهدف الحصول على أفضل الصور ومقاطع الفيديو الرقمية، أو أثناء ممارسة الألعاب التي تعرض تدرجات اللون الأسود. عند تحديد وضع التوفير، يتم ضبط التباين والإضاءة الخلفية لعرض مناسب تمامًا لتطبيقات المكتب اليومية المعتادة وللتخفيف من استهلاك الطاقة.

      شاشة بدقة Full HD بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 لأفضل تجربة مشاهدة

      شاشة بدقة Full HD بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 لأفضل تجربة مشاهدة

      تتمتّع الشاشة بدقة Full HD بدقة الشاشة العريضة التي تبلغ 1920 x‏ 1080p. وهي أعلى دقة يمكن أن تقدّمها مصادر دقة HD لتوفير أفضل جودة صور. فهي قابلة للتكيّف تمامًا مع التغييرات المستقبلية، كونها تدعم إشارات بدقة 1080p من كل المصادر، بما فيها الأجهزة المزوّدة بتقنية Blu-ray ووحدات التحكم بالألعاب المتطورة بدقة HD. فقد تمت ترقية معالجة الإشارات بشكل شامل وكبير لدعم مستوى أعلى من جودة الإشارات والدقة. وهي تنتج صورًا متقدّمة وخالية من الوميض بسطوع وألوان استثنائية.

      جاهز لاستقبال إشارات HDMI لترفيه بدقة Full HD

      جاهز لاستقبال إشارات HDMI لترفيه بدقة Full HD

      جهاز جاهز لاستقبال إشارات HDMI ويتمتّع بكل المعدات اللازمة لقبول إدخال واجهة متعددة الوسائط بدقة عالية (HDMI). ويسمح كبل HDMI بالحصول على مقاطع فيديو وصوت رقمية عالية الجودة ونقلها كلها عبر كبل واحد من كمبيوتر شخصي أو أي عدد من مصادر AV (بما فيها أجهزة فك التشفير، وأجهزة تشغيل أقراص DVD، وأجهزة استقبال الصوت والصورة وكاميرات الفيديو).

      تقنية LED لألوان زاهية

      إن أضواء LED البيضاء هي أجهزة ذات حالة صلبة تضيء بمستوى سطوع كامل ومتناسق وبشكل أسرع، لتوفير الوقت عند بدء التشغيل. هذه الأضواء خالية من الزئبق، مما يسمح بإعادة تدويرها والتخلص منها بطريقة صديقة للبيئة. تسمح أضواء LED بتحكم أفضل بتعتيم إضاءة LCD الخلفية، مما يؤدي إلى نسبة تباين عالية جدًا. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتيح نقل الألوان بجودة فائقة بفضل مستوى السطوع المتناسق عبر الشاشة.

      ضبط سهل لأداء الشاشة مع SmartControl Lite

      SmartControl Lite هو الجيل التالي من برنامج التحكّم بالشاشة ذات واجهة المستخدم الرسومية المستند إلى الرموز الثلاثية الأبعاد. فهو يسمح للمستخدم بضبط معظم معالم الشاشة مثل اللون والسطوع ومعايرة الشاشة، والوسائط المتعددة، وإدارة الهوية، إلخ... من خلال الماوس.

      شاشة خالية من مادة الزئبق وغير مضرّة بالبيئة

      تخلو شاشات Philips المزوّدة بإضاءة LED خلفية من الزئبق الذي يشكّل أحد أكثر المواد الطبيعية السامة ويؤثر في الإنسان والحيوان. وهذا الأمر يخفف من أثر الشاشة على البيئة طوال فترة استخدامها، بدءاً من تصنيعها وحتى التخلص منها.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        نوع لوحة LCD
        TFT-LCD
        نوع الإضاءة الخلفية
        نظام W-LED
        حجم اللوحة
        27 بوصة / 68,6 سم
        منطقة مشاهدة فعالة
        597,88 (أفقي) x‏ 336,31 (عمودي)
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        الدقة المثلى
        1920‏ × 1080 @ 60 هرتز
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        1 مللي ثانية رمادي إلى رمادي*
        السطوع
        300  cd/m²
        SmartContrast
        10000000:1
        نسبة التباين (نموذجي)
        1000:1
        دقة البكسل
        0,311x 0,311 مم
        زاوية العرض
        • 170 درجة (أفقي) / 160 درجة (عمودي)
        • على معدل تباين > 10
        ألوان الشاشة
        16,7 مليون
        تردد المسح
        30 - 83 كيلوهرتز (أفقي) / 56- 75 هرتز (عمودي)
        sRGB
        نعم

      • إمكانية الاتصال

        إدخال الإشارة
        • VGA (تناظري)
        • DVI-D (رقمي، HDCP)
        • HDMI (رقمي، HDCP)
        إدخال المزامنة
        • فصل المزامنة
        • المزامنة على اللون الأخضر
        الصوت (إدخال/إخراج)
        • إدخال صوت الكمبيوتر الشخصي
        • خرج سماعة الرأس

      • الراحة

        مكبرا صوت مضمّنان
        2 واط x ‏2
        راحة المستخدم
        • تلقائي/للأسفل
        • سطوع/عودة
        • القائمة/موافق
        • زر التشغيل/إيقاف التشغيل
        • صوت/للأعلى
        لغات عرض OSD
        • البرتغالية البرازيلية
        • التشيكية
        • الهولندية
        • الإنكليزية
        • الفنلندية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • اليونانية
        • الهنغارية
        • الإيطالية
        • اليابانية
        • الكورية
        • البولندية
        • البرتغالية
        • الروسية
        • الصينية المبسطة
        • الأسبانية
        • السويدية
        • الصينية التقليدية
        • التركية
        • الأوكرانية
        تسهيلات أخرى
        • قفل Kensington
        • دعامة التثبيت VESA ‏(100x100 مم)
        توافق التوصيل والتشغيل
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 7
        • Windows 8

      • الحامل

        الإمالة
        -5‏/20  درجة

      • الطاقة

        وضع التشغيل
        19,65 واط (طريقة الاختبار EnergyStar 6.0)
        وضع الاستعداد
        0,5 واط (نموذجي)
        وضع إيقاف التشغيل
        0,3 واط (نموذجي)
        مؤشر LED للطاقة
        • التشغيل - أبيض
        • وضع الاستعداد - أبيض (وميض)
        وحدة تزويد بالطاقة
        • مضمّن
        • 100-240 فولت بتيار متردد، 50-60 هرتز

      • الأبعاد

        المنتج مع الحامل (مم)
        646 x‏ 471‏ x‏ 240  ملليمترًا
        المنتج بدون الحامل (مم)
        646 x‏ 398‏ x‏ 57  ملليمترًا
        الغلاف بالملليمتر (عرض x ارتفاع x عمق)
        698 x‏ 482‏ x‏ 139  ملليمترًا

      • الوزن

        المنتج مع الحامل (كلغ)
        4,53  كلغ
        المنتج بدون الحامل (كلغ)
        4.00  كلغ
        المنتج مع الغلاف (كلغ)
        6,17  كلغ

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        من 0 إلى 40 درجة مئوية  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        من -20 إلى 60 درجة مئوية  درجة مئوية
        الرطوبة النسبية
        20%-80  %
        الارتفاع
        لدى التشغيل: +12000 قدم (3658 م)، لدى عدم التشغيل: +40000 قدم (12192 م)
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        30000  ساعة (ساعات)

      • الاستدامة

        البيئة والطاقة
        • EnergyStar 6.0
        • RoHS
        • خالية من مادة الزئبق
        مادة تغليف قابل لإعادة التدوير
        100  %

      • التوافق والمعايير

        الموافقات التنظيمية
        • BSMI
        • علامة CE
        • هيئة الاتصالات الفيديرالية، الفئة B
        • GOST
        • PSB
        • SASO
        • SEMKO
        • مع شهادة TCO
        • TUV/ISO9241-307
        • cETLus
        • WEEE

      • الحاوية

        اللون
        أسود
        التشطيب
        الخط الشعري (الحافة الأمامية) / غير مالس (الغطاء الخلفي)

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