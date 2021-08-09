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Evnia Gaming Monitor

دقة 4K، شاشة HDR مع Ambiglow

279M1RV/89
Evnia
1 جائزة
Evnia
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    Evnia Gaming Monitor دقة 4K، شاشة HDR مع Ambiglow

    279M1RV/89
    1 جائزة

    أداء محسّن لألعاب الفيديو من الجيل التالي

    بالنسبة إلى محبّي ألعاب الفيديو الفعليّين، تقدّم الشاشة المصممة خصيصًا لـ Xbox حقبة جديدة من الألعاب. استمتع بمرئيات رائعة ودقة ألوان فائقة بفضل شاشة Nano IPS بدقة 4K الواضحة للغاية. بالإضافة إلى ذلك، تقدّم ميزة DisplayHDR 600 جودة صور زاهية. إكتشف كلّ المميزات

    Evnia Gaming Monitor دقة 4K، شاشة HDR مع Ambiglow

    أداء محسّن لألعاب الفيديو من الجيل التالي

    بالنسبة إلى محبّي ألعاب الفيديو الفعليّين، تقدّم الشاشة المصممة خصيصًا لـ Xbox حقبة جديدة من الألعاب. استمتع بمرئيات رائعة ودقة ألوان فائقة بفضل شاشة Nano IPS بدقة 4K الواضحة للغاية. بالإضافة إلى ذلك، تقدّم ميزة DisplayHDR 600 جودة صور زاهية. إكتشف كلّ المميزات

    أداء محسّن لألعاب الفيديو من الجيل التالي

    بالنسبة إلى محبّي ألعاب الفيديو الفعليّين، تقدّم الشاشة المصممة خصيصًا لـ Xbox حقبة جديدة من الألعاب. استمتع بمرئيات رائعة ودقة ألوان فائقة بفضل شاشة Nano IPS بدقة 4K الواضحة للغاية. بالإضافة إلى ذلك، تقدّم ميزة DisplayHDR 600 جودة صور زاهية. إكتشف كلّ المميزات

    Evnia Gaming Monitor دقة 4K، شاشة HDR مع Ambiglow

    أداء محسّن لألعاب الفيديو من الجيل التالي

    بالنسبة إلى محبّي ألعاب الفيديو الفعليّين، تقدّم الشاشة المصممة خصيصًا لـ Xbox حقبة جديدة من الألعاب. استمتع بمرئيات رائعة ودقة ألوان فائقة بفضل شاشة Nano IPS بدقة 4K الواضحة للغاية. بالإضافة إلى ذلك، تقدّم ميزة DisplayHDR 600 جودة صور زاهية. إكتشف كلّ المميزات

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      أداء محسّن لألعاب الفيديو من الجيل التالي

      • مصممة لـ Xbox
      • Evnia 7000
      • 27 بوصة (68,5 سم)
      • 3840‏ × 2160 (4K UHD)
      مصممة لـ Xbox لتجربة ألعاب مثالية

      مصممة لـ Xbox لتجربة ألعاب مثالية

      أطلق العنان لألعاب الفيديو. لقد أقمنا شراكة مع فريق Xbox لتطوير هذه الشاشة المصممة لـ Xbox والمعتمدة لتزويدك بأداء Xbox Series X البصري المثالي فور توصيلها.

      AMD FreeSync™ Premium Pro‏؛ تجربة ألعاب HDR سلسلة مع زمن انتقال منخفض

      AMD FreeSync™ Premium Pro‏؛ تجربة ألعاب HDR سلسلة مع زمن انتقال منخفض

      ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقطعًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. وتم تصديق توافق هذه الشاشة مع AMD FreeSync™ Premium Pro، مما يتيح دعم معدل التحديث المتغير (VRR) وتجربة ألعاب HDR حقيقية. يوفر هذا مزيجًا من تجارب الألعاب السلسة بأفضل أداء ممكن، ومرئيات ذات نطاق ديناميكي عالٍ استثنائي مع الحفاظ على زمن انتقال منخفض.

      معدلات تحديث تبلغ 120 هرتز لصور سلسة جدًا وزاهية

      معدلات تحديث تبلغ 120 هرتز لصور سلسة جدًا وزاهية

      إذا كنت مهتمًا بالألعاب الحماسية والتنافسية، فأنت بحاجة إلى شاشة تعرض صورًا سلسة جدًا وخالية من أي تأخير. تُعيد شاشة Philips هذه رسم صورة الشاشة لغاية 120 مرة في الثانية، ما يجعلها أسرع من الشاشة القياسية. يُظهر معدل الإطار الأدنى الأعداء وكأنهم يقفزون من مكان إلى آخر على الشاشة، ما يجعلهم أهدافًا تصعب إصابتها. ولكن، بفضل معدل إطار يبلغ 120 هرتز، يمكنك رؤية تلك الصور المفقودة المهمة على الشاشة، لعرض تحركات العدو في حركة سلسة جدًا بحيث يمكنك استهدافه بكل بسهولة. تشكّل شاشة Philips هذه شريكك المثالي في الألعاب بفضل مدة تأخر منخفضة جدًا في الإدخال وانعدام تمزّق الشاشة.

      معدلات تحديث تبلغ 144 هرتز لصور سلسة جدًا وزاهية

      معدلات تحديث تبلغ 144 هرتز لصور سلسة جدًا وزاهية

      إذا كنت مهتمًا بالألعاب الحماسية والتنافسية، فأنت بحاجة إلى شاشة تعرض صورًا سلسة جدًا وخالية من أي تأخير. تعيد شاشة Philips هذه رسم صورة الشاشة لغاية 144 مرة في الثانية، أي 2,4 مرات أسرع من أي شاشة قياسية أخرى. مع معدل إطار أدنى قد يبدو الأعداء وكأنهم يقفزون من مكان إلى آخر على الشاشة، مما يجعلهم أهدافًا تصعب إصابتها. ولكن، بفضل معدل إطار يبلغ 144 هرتز، يمكنك رؤية تلك الصور المفقودة المهمة على الشاشة، لعرض تحركات العدو في حركة سلسة جدًا بحيث يمكنك استهدافه بكل بسهولة. تشكّل شاشة Philips هذه شريكك المثالي في الألعاب بفضل مدة تأخر منخفضة جدًا في الإدخال وانعدام تمزّق الشاشة.

      صوت محسّن مع DTS Sound™‎

      صوت محسّن مع DTS Sound™‎

      DTS Sound هو حل لمعالجة الصوت تم تطويره لتحسين تشغيل الموسيقى والأفلام والبث والألعاب على الكمبيوتر الشخصي بغض النظر عن عوامل الشكل. توفر تقنية DTS Sound تجربة صوت محيط ظاهري غامر مع جهير غني وتحسين الحوار ومستويات صوت محسّنة إلى أقصى الحدود وخالية من أي مقاطعة أو تشويش.

      تصديق توافق مع تقنية NVIDIA® G-SYNC®‎ لألعاب سلسة وسريعة

      تصديق توافق مع تقنية NVIDIA® G-SYNC®‎ لألعاب سلسة وسريعة

      عند تشغيل الألعاب الحماسية بمعدلات تحديث عالية، قد تظهر مشكلة تمزّق الشاشة بدون مزامنة مثالية للرسوميات. تم تصديق توافق الشاشة مع تقنية NVIDIA® G-SYNC®‎، وتتميز بمعدل تحديث متغير (VRR)، ما يخفف تمزّق الشاشة ويؤدي إلى مزامنة معدل تحديث شاشتك مع إخراج بطاقة الرسوميات للاستفادة من تجربة ألعاب أسلس. تظهر المشاهد فورًا وتبدو الأجسام أوضح ويصبح اللعب أسلس، ما يتيح لك الاستفادة من تجربة بصرية مذهلة ويزوّدك بأفضلية تنافسية كبيرة.

      توسّع تقنية IPS Nano color مجموعة الألوان للحصول على مرئيات زاهية.

      توسّع تقنية IPS Nano color مجموعة الألوان للحصول على مرئيات زاهية.

      بالنسبة إلى احتياجات الصور والألعاب والإنتاجية الحرجة، تقدّم شاشة Nano IPS دقة ألوان مذهلة عبر زاوية مشاهدة عريضة من دون تحويل الألوان. تدرجات أغنى من اللون الأحمر، وتدرجات أزهى من اللون الأخضر، وتدرجات أعمق من اللون الأزرق. تستخدم تقنية Ultra Wide-Color مع IPS Nano Color جسيمات الفوسفور النانوية المحسّنة KSF لامتصاص الضوء الزائد الذي تولّده الشاشة لتزويدك بألوان مذهلة، وحقيقية. تغطي لوحات الشاشة التي نقدّمها لغاية 98% من معيار نطاق الألوان DCI-P3 لنقاوة الألوان، كما هو محدد من قبل جمعية مهندسي التليفزيون والصور المتحركة لجودة الصور السينمائية.

      تضفي تقنية Ambiglow بعدًا جديدًا على تجربة المشاهدة

      تضفي تقنية Ambiglow بعدًا جديدًا على تجربة المشاهدة

      تحسّن تقنية Ambiglow محتوى الشاشة من خلال إنشاء هالة ضوء من الشاشة نفسها. وهي تتميّز بمعالج سريع، يقوم بتحليل محتوى الصورة الواردة وبتكييف لون الضوء الذي يتم إرساله ومستوى سطوعه باستمرار ليتطابق مع الصورة. تم تصميم Ambiglow من Philips بشكل خاص لمشاهدة الأفلام أو المباريات الرياضية أو للمشاركة في الألعاب، وهي تزوّدك بتجربة مشاهدة فريدة وغامرة.

      يمنحك SmartImage HDR مشاهدة مثالية من محتوى HDR لديك

      يمنحك SmartImage HDR مشاهدة مثالية من محتوى HDR لديك

      حدد أحد أوضاع SmartImage HDR ليناسب احتياجاتك على أفضل وجه. HDR للألعاب: محسّن للاستمتاع بألعاب الفيديو. مع تدرجات أغنى من اللون الأبيض والأسود، يصبح مشهد الألعاب حيويًا ويكشف عن مزيد من التفاصيل لتسهيل العثور على الأعداء المختبئين في الزاوية المظلمة والظلال. HDR للأفلام: وضع مثالي لمشاهدة فيلم HDR. يقدم تباينًا وسطوعًا أفضل لتجربة مشاهدة واقعية وغامرة أكثر. HDR للصور: تعزيز الأحمر والأخضر والأزرق لمرئيات تنبض بالحياة. DisplayHDR: معتمد من VESA DisplayHDR*. الوضع الشخصي: تخصيص الإعدادات في قائمة الصور. *يرجى مراجعة المواصفات لدرجة HDR.

      وضع LowBlue ومشاهدة خالية من الوميض ومريحة للعينين

      وضع LowBlue ومشاهدة خالية من الوميض ومريحة للعينين

      تم تطوير وضع LowBlue والتقنية الخالية من الوميض للحد من إجهاد العين والتعب الناجمَين بشكل عام عن الساعات المطوّلة أمام الشاشة.

      تمكّن من الوصول إلى مصادر متعددة وعرضها على جهازَين

      تمكّن من الوصول إلى مصادر متعددة وعرضها على جهازَين

      تحكّم بجهازَين وبدّل بينهما بواسطة لوحة مفاتيح واحدة وجهاز ماوس واحد بفضل مفتاح KVM المضمّن. يسمح لك MultiView باستعراض كلا المصدرَين في الوقت نفسه على شاشة واحدة. مع هذه الميزات، يمكنك تقليل الفوضى الناجمة عن الكبلات وتوفير وقتك الثمين. مثالي للأشخاص الذين يحبون بث المحتويات مع جهازَي كمبيوتر، أو منشئي المحتويات أو عند تحضير الأجهزة لحدث LAN.

      يقلل التأخير المنخفض في الإدخال التأخير الزمني بين الأجهزة والشاشة

      يقلل التأخير المنخفض في الإدخال التأخير الزمني بين الأجهزة والشاشة

      تأخير الإدخال هو الوقت بين تنفيذ إجراء مع أجهزة متصلة ورؤية النتيجة على الشاشة. يقلل التأخير المنخفض في الإدخال التأخير الزمني بين إدخال أمر من أجهزتك إلى الشاشة ويحسّن بشكل كبير تشغيل ألعاب الفيديو التي تتطلب ردود فعل سريعة، ويُعدّ مهمًا بشكل خاص لهواة الألعاب التنافسية والسريعة الحركة.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        نوع لوحة LCD
        Nano IPS
        نوع الإضاءة الخلفية
        نظام W-LED
        حجم اللوحة
        27 بوصة / 68,5 سم
        منطقة مشاهدة فعالة
        603,9 (أفقي) x‏ 347,45 (عمودي) مم
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        الدقة القصوى
        HDMI/DP: ‏3840 x ‏2160 على 144 هرتز*؛ USB-C:‏ 3840 x‏ 2160 على 120 هرتز
        كثافة البكسل
        163 بكسل لكل بوصة
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        1 مللي ثانية (رمادي إلى رمادي)*
        تأخير منخفض في الإدخال
        نعم
        السطوع
        450  cd/m²
        SmartContrast
        نسبة التباين الديناميكي Mega Infinity DCR
        نسبة التباين (نموذجي)
        1000:1
        دقة البكسل
        0,1554 x ‏0,1554 مم
        زاوية العرض
        • 178 درجة (أفقي) / 178 درجة (عمودي)
        • على معدل تباين > 10
        خالية من الوميض
        نعم
        HDR
        معتمدة من قِبل DisplayHDR 600
        سلسلة ألوان (الحد الأدنى)
        DCI-P3: ‏98‏%*
        سلسلة الألوان (نموذجية)
        NTSC ‏112‏%*، sRGB ‏ 133‏%*، Adobe RGB ‏110,1‏%*
        تحسين الصورة
        ألعاب SmartImage
        ألوان الشاشة
        دعم اللون، 1,07 مليارات لون
        تردد المسح
        HDMI:‏ 30 - 135 كيلوهرتز (أفقي) / 48 - 144 هرتز (عمودي)؛ DP:‏ 30 - 254 كيلوهرتز (أفقي) / 48 - 144 هرتز (عمودي)؛ USB-C:‏ 30 - 254 كيلوهرتز (أفقي) / 48 - 120 هرتز (عمودي)
        وضع LowBlue
        نعم
        sRGB
        نعم
        SmartUniformity
        97 ~ 102%
        Delta E
        < 2 ‏(sRGB)
        Ambiglow
        4 جوانب
        متوافقة مع G-SYNC
        متوافقة مع 60 هرتز ~ 144 هرتز (DP)*
        ميزة HDMI 2.1
        VRR،‏ FRL
        تقنية AMD FreeSync™‎
        Premium Pro

      • إمكانية الاتصال

        إدخال الإشارة
        HDMI 2.1 عدد 3، DP 1.4 عدد 1، USB-C عدد 1 (وضع DP Alt، تسليم الطاقة بقوة 65 واط)
        USB:
        USB-B (عدد 1) (للتوصيل بالكمبيوتر)، USB 3.2 (عدد 4) (للتوصيل بالأجهزة، مع منفذَين بميزة الشحن السريع B.C 1.2)
        إدخال المزامنة
        فصل المزامنة
        الصوت (إدخال/إخراج)
        خرج سماعة الرأس

      • الراحة

        مكبرا صوت مضمّنان
        5 واط (عدد 2) مع DTS Sound
        MultiView
        صورة إلى جانب صورة (جهازان)
        راحة المستخدم
        • زر التشغيل/إيقاف التشغيل
        • القائمة/موافق
        • إدخال/أعلى
        • إعدادات اللعبة/لأسفل
        • ألعاب SmartImage/رجوع
        لغات عرض OSD
        • البرتغالية البرازيلية
        • التشيكية
        • الهولندية
        • الإنكليزية
        • الفنلندية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • اليونانية
        • الهنغارية
        • الإيطالية
        • اليابانية
        • الكورية
        • البولندية
        • البرتغالية
        • الروسية
        • الأسبانية
        • الصينية المبسطة
        • السويدية
        • التركية
        • الصينية التقليدية
        • الأوكرانية
        تسهيلات أخرى
        • قفل Kensington
        • دعامة التثبيت VESA ‏(100x100 مم)
        توافق التوصيل والتشغيل
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10 ‏/ 8.1 / 8 / 7

      • الحامل

        ضبط الارتفاع
        130  ملليمترًا
        دوّار
        -/+ 35  درجة
        الإمالة
        -5‏/20  درجة

      • الطاقة

        وضع التشغيل
        62,7 واط (نموذجي)
        وضع الاستعداد
        0,5 واط (نموذجي)
        وضع إيقاف التشغيل
        0,3 واط (نموذجي)
        مؤشر LED للطاقة
        • التشغيل - أبيض
        • وضع الاستعداد - أبيض (وميض)
        وحدة تزويد بالطاقة
        • خارجي
        • 100-240 فولت بتيار متردد، 50-60 هرتز

      • الأبعاد

        المنتج مع الحامل (الارتفاع الأقصى)
        609 x‏ 545 x‏ 282  ملليمترًا
        المنتج بدون الحامل (مم)
        609 x‏ 353 x‏ 75  ملليمترًا
        الغلاف بالملليمتر (عرض x ارتفاع x عمق)
        730 x‏ 470 x‏ 224  ملليمترًا

      • الوزن

        المنتج مع الحامل (كلغ)
        9,00  كلغ
        المنتج بدون الحامل (كلغ)
        5,20  كلغ
        المنتج مع الغلاف (كلغ)
        12,32  كلغ

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        من 0 إلى 35 درجة مئوية  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        من -20 إلى 60 درجة مئوية  درجة مئوية
        الرطوبة النسبية
        20%-80  %
        الارتفاع
        لدى التشغيل: +12000 قدم (3658 م)، لدى عدم التشغيل: +40000 قدم (12192 م)
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        50000 (بدون الإضاءة الخلفية)  ساعة (ساعات)

      • الاستدامة

        البيئة والطاقة
        RoHS
        مادة تغليف قابل لإعادة التدوير
        100  %
        مواد محددة
        • خالٍ من مادة الزئبق
        • إطار خال من الكلوريد المتعدد الفاينيل ومثبطات اللهب المُبَرْوَمة

      • التوافق والمعايير

        الموافقات التنظيمية
        • CB
        • TUV/ISO9241-307
        • TUV-BAUART
        • CU-EAC
        • EAEU RoHS
        • علامة CE

      • الحاوية

        اللون
        أسود
        التشطيب
        غير أملس / لامع

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          الجوائز

          • تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.
          • تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو DP.
          • للحصول على أفضل أداء إخراج، يرجى الحرص دائمًا على أن تكون بطاقة الرسوميات قادرة على تحقيق الدقة القصوى ومعدل التحديث الأقصى لشاشة Philips هذه.
          • تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
          • تغطية BT. 709 ‏/ DCI-P3 استنادًا إلى CIE1976
          • نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
          • نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931
          • تغطية Adobe RGB استنادًا إلى CIE1976
          • واجهة تدعم NVIDIA® G-SYNC®‎:‏ DisplayPort
          • احرص على تحديث برنامج تشغيل NVIDIA® G-SYNC®‎ إلى أحدث إصدار. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع الويب الخاص بـ NVIDIA على: https://www.nvidia.com/
          • تأكد من أن بطاقة الرسوميات تدعم NVIDIA® G-SYNC®‎
          • ‎2020 Advanced Micro Devices, Inc.‎. كل الحقوق محفوظة. إن AMD وشعار AMD Arrow وAMD FreeSync™‎ وأي تركيب منها هي علامات تجارية لشركة Advanced Micro Devices, Inc.‎. أما أسماء المنتجات الأخرى الواردة في هذا المنشور فهي لأغراض التعريف فقط وقد تكون علامات تجارية لمالكيها المعنيين.
          • قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.
          Philips & AGT partnership

          نفخر بشراكتنا مع ‎شركة عمون للتجارة العامة منذ 7 سنوات، وسنعمل جاهدين على أن تبقى هذه الشراكة وثيقة في المستقبل

          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2023. كل الحقوق محفوظة.

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