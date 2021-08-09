أداء محسّن لألعاب الفيديو من الجيل التالي
بالنسبة إلى محبّي ألعاب الفيديو الفعلييّن، تقدّم شاشة Momentum المصممة خصيصًا لـ Xbox حقبة جديدة من الألعاب. استمتع بدقة 4K UHD الواضحة للغاية مع DisplayHDR 400 لجودة صور واضحة جدًا وزاهية، ولتكون في قلب الحدث. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أداء محسّن لألعاب الفيديو من الجيل التالي
بالنسبة إلى محبّي ألعاب الفيديو الفعلييّن، تقدّم شاشة Momentum المصممة خصيصًا لـ Xbox حقبة جديدة من الألعاب. استمتع بدقة 4K UHD الواضحة للغاية مع DisplayHDR 400 لجودة صور واضحة جدًا وزاهية، ولتكون في قلب الحدث. إكتشف كلّ المميزات
أداء محسّن لألعاب الفيديو من الجيل التالي
بالنسبة إلى محبّي ألعاب الفيديو الفعلييّن، تقدّم شاشة Momentum المصممة خصيصًا لـ Xbox حقبة جديدة من الألعاب. استمتع بدقة 4K UHD الواضحة للغاية مع DisplayHDR 400 لجودة صور واضحة جدًا وزاهية، ولتكون في قلب الحدث. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أداء محسّن لألعاب الفيديو من الجيل التالي
بالنسبة إلى محبّي ألعاب الفيديو الفعلييّن، تقدّم شاشة Momentum المصممة خصيصًا لـ Xbox حقبة جديدة من الألعاب. استمتع بدقة 4K UHD الواضحة للغاية مع DisplayHDR 400 لجودة صور واضحة جدًا وزاهية، ولتكون في قلب الحدث. إكتشف كلّ المميزات
أطلق العنان لألعاب الفيديو. لقد أقمنا شراكة مع فريق Xbox لتطوير هذه الشاشة المصممة لـ Xbox والمعتمدة لتزويدك بأداء Xbox Series X البصري المثالي فور توصيلها.
إذا كنت مهتمًا بالألعاب الحماسية والتنافسية، فأنت بحاجة إلى شاشة تعرض صورًا سلسة جدًا وخالية من أي تأخير. تُعيد شاشة Philips هذه رسم صورة الشاشة لغاية 120 مرة في الثانية، ما يجعلها أسرع من الشاشة القياسية. يُظهر معدل الإطار الأدنى الأعداء وكأنهم يقفزون من مكان إلى آخر على الشاشة، ما يجعلهم أهدافًا تصعب إصابتها. ولكن، بفضل معدل إطار يبلغ 120 هرتز، يمكنك رؤية تلك الصور المفقودة المهمة على الشاشة، لعرض تحركات العدو في حركة سلسة جدًا بحيث يمكنك استهدافه بكل بسهولة. تشكّل شاشة Philips هذه شريكك المثالي في الألعاب بفضل مدة تأخر منخفضة جدًا في الإدخال وانعدام تمزّق الشاشة.
إذا كنت مهتمًا بالألعاب الحماسية والتنافسية، فأنت بحاجة إلى شاشة تعرض صورًا سلسة جدًا وخالية من أي تأخير. تعيد شاشة Philips هذه رسم صورة الشاشة لغاية 144 مرة في الثانية، أي 2,4 مرات أسرع من أي شاشة قياسية أخرى. مع معدل إطار أدنى قد يبدو الأعداء وكأنهم يقفزون من مكان إلى آخر على الشاشة، مما يجعلهم أهدافًا تصعب إصابتها. ولكن، بفضل معدل إطار يبلغ 144 هرتز، يمكنك رؤية تلك الصور المفقودة المهمة على الشاشة، لعرض تحركات العدو في حركة سلسة جدًا بحيث يمكنك استهدافه بكل بسهولة. تشكّل شاشة Philips هذه شريكك المثالي في الألعاب بفضل مدة تأخر منخفضة جدًا في الإدخال وانعدام تمزّق الشاشة.
ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقطعًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. تقوم تقنية AMD FreeSync™ Premium بتزويد اللاعبين الجادين بتجربة لعب سلسة من دون تمزّق الشاشة وبأداء عالٍ. استمتع باللعب بثقة تامة بدون مساومات، بفضل معدل التحديث المرتفع وتعويض معدل الإطارات المنخفض وزمن الانتقال منخفض.
حدد أحد أوضاع SmartImage HDR ليناسب احتياجاتك على أفضل وجه. HDR للألعاب: محسّن للاستمتاع بألعاب الفيديو. مع تدرجات أغنى من اللون الأبيض والأسود، يصبح مشهد الألعاب حيويًا ويكشف عن مزيد من التفاصيل لتسهيل العثور على الأعداء المختبئين في الزاوية المظلمة والظلال. HDR للأفلام: وضع مثالي لمشاهدة فيلم HDR. يقدم تباينًا وسطوعًا أفضل لتجربة مشاهدة واقعية وغامرة أكثر. HDR للصور: تعزيز الأحمر والأخضر والأزرق لمرئيات تنبض بالحياة. DisplayHDR: معتمد من VESA DisplayHDR*. الوضع الشخصي: تخصيص الإعدادات في قائمة الصور. *يرجى مراجعة المواصفات لدرجة HDR.
DTS Sound هو حل لمعالجة الصوت تم تطويره لتحسين تشغيل الموسيقى والأفلام والبث والألعاب على الكمبيوتر الشخصي بغض النظر عن عوامل الشكل. توفر تقنية DTS Sound تجربة صوت محيط ظاهري غامر مع جهير غني وتحسين الحوار ومستويات صوت محسّنة إلى أقصى الحدود وخالية من أي مقاطعة أو تشويش.
تحسّن تقنية Ambiglow محتوى الشاشة من خلال إنشاء هالة ضوء من الشاشة نفسها. وهي تتميّز بمعالج سريع، يقوم بتحليل محتوى الصورة الواردة وبتكييف لون الضوء الذي يتم إرساله ومستوى سطوعه باستمرار ليتطابق مع الصورة. تم تصميم Ambiglow من Philips بشكل خاص لمشاهدة الأفلام أو المباريات الرياضية أو للمشاركة في الألعاب، وهي تزوّدك بتجربة مشاهدة فريدة وغامرة.
إن MPRT (وقت استجابة الصور المتحركة) عبارة عن طريقة أسهل لوصف وقت الاستجابة، وهي تشير مباشرة إلى المدة المستغرقة من وقت رؤية التشويش الضبابي إلى وقت الحصول على صور نقية وواضحة. تتميّز شاشة Philips المخصصة للألعاب بوقت استجابة MPRT يبلغ 1 ميللي ثانية، للقضاء على التشويش والحركة الضبابية بفعالية، وتزويدك بمرئيات أوضح ودقيقة بهدف تحسين تجربة اللعب. إنها الخيار المثالي لتشغيل الألعاب الحماسية والتي تتطلب ردود فعل سريعة.
تم تطوير وضع LowBlue والتقنية الخالية من الوميض للحد من إجهاد العين والتعب الناجمَين بشكل عام عن الساعات المطوّلة أمام الشاشة.
تقدّم Philips قاعدة الشاشة Ergo الصغيرة السهلة الاستخدام. وهي قاعدة يمكن إمالتها وتدويرها وضبط ارتفاعها، ليتمكّن كل مستخدم من ضبط وضعية الشاشة لأعلى مستوى من الراحة والفعالية أثناء المشاهدة.
وبفضل الدقة العالية جدًا التي تتميّز بها تقنية MultiView من Philips، أصبح بإمكانك الآن اختبار عالم من الاتصالات. إذ تسمح تقنية MultiView بإجراء توصيل ثنائي نشط والمشاهدة لتتمكن من العمل باستخدام أجهزة متعددة مثل الكمبيوتر شخصي والكمبيوتر الدفتري في الوقت نفسه، لإنجاز مهام متعددة ومعقّدة.
تحكّم بجهازَين وبدّل بينهما بواسطة لوحة مفاتيح واحدة وجهاز ماوس واحد بفضل مفتاح KVM المضمّن. يسمح لك MultiView باستعراض كلا المصدرَين في الوقت نفسه على شاشة واحدة. مع هذه الميزات، يمكنك تقليل الفوضى الناجمة عن الكبلات وتوفير وقتك الثمين. مثالي للأشخاص الذين يحبون بث المحتويات مع جهازَي كمبيوتر، أو منشئي المحتويات أو عند تحضير الأجهزة لحدث LAN.
تتميّز شاشة Philips هذه بوصلة USB من نوع C مع ميزة تسليم الطاقة. بفضل إدارة الطاقة الذكية والمرنة، يمكنك شحن جهازك المتوافق مباشرة. توفر وصلة USB-C الرفيعة وذو الوجهَين اتصالاً سهلاً باستخدام كبل واحد. يمكنك مشاهدة فيديو عالي الدقة فيما تقوم بتوفير الطاقة لجهازك المتوافق وإعادة شحنه في الوقت نفسه.
الصورة/الشاشة
إمكانية الاتصال
الراحة
الحامل
الطاقة
الأبعاد
الوزن
شروط التشغيل
الاستدامة
التوافق والمعايير
الحاوية
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