حلاقة سلسلة لشعر الجسم
تم تصميم Series 3000 لحلاقة الشعر من دون المساومة على راحة البشرة. يمكنك استخدام آلة الحلاقة أو أداة التشذيب الناعمة على البشرة من خلال الضغط على المشط بطول 3 مم). إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حلاقة سلسلة لشعر الجسم
تم تصميم Series 3000 لحلاقة الشعر من دون المساومة على راحة البشرة. يمكنك استخدام آلة الحلاقة أو أداة التشذيب الناعمة على البشرة من خلال الضغط على المشط بطول 3 مم). إكتشف كلّ المميزات
حلاقة سلسلة لشعر الجسم
تم تصميم Series 3000 لحلاقة الشعر من دون المساومة على راحة البشرة. يمكنك استخدام آلة الحلاقة أو أداة التشذيب الناعمة على البشرة من خلال الضغط على المشط بطول 3 مم). إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حلاقة سلسلة لشعر الجسم
تم تصميم Series 3000 لحلاقة الشعر من دون المساومة على راحة البشرة. يمكنك استخدام آلة الحلاقة أو أداة التشذيب الناعمة على البشرة من خلال الضغط على المشط بطول 3 مم). إكتشف كلّ المميزات
تم تصميمها لتكون آمنة ومريحة للاستخدام في مناطق تحت الإبطَين والصدر والمعدة والكتفَين والخاصرتَين والساقَين. تلتقط آلة الحلاقة الناعمة على البشرة الشعيرات بطول متفاوت وتقصّها، من دون الحاجة إلى أدوات متعددة أو ملامسة الحواف الحادة للبشرة.
يتميّز رأس آلة الحلاقة برؤوس مستديرة حائزة براءة اختراع ورقاقة مضادة للحساسية لحماية بشرتك أثناء الحلاقة. وتقص أدوات التشذيب الثنائية الاتجاه الشعيرات الطويلة التي تتم حلاقتها بالرقاقة المعدنية، للاستمتاع بحلاقة أدق.
مشط واحد مضمن لتشذيب طبيعي بدقة 3 ملم. ثبّت المشط على نظام الحلاقة، لتشذيب الشعر بطول ثابت يبلغ 3 ملم. يمكنك استخدام نظام الحلاقة من دون المشط للحصول على نتيجة أكثر دقة. يُنصح باستخدام المشط قبل تشذيب الشعر الأكثر سماكة.
بطارية عالية الطاقة وقابلة لإعادة الشحن للاستخدام على كل الجسم، مع استخدام لاسلكي لمدة 50 دقيقة بعد شحن لمدة 8 ساعات. يشير ضوء البطارية إلى حالة الطاقة، أي عندما يكون مستوى البطارية منخفضًا أو مشحونًا بالكامل.
استمتع بنتيجة مريحة ودقيقة أثناء الاستحمام أو بعده. تتميّز آلة العناية بالجسم بأنها مقاومة تمامًا للمياه، لذا يمكنك تشطيفها ببساطة عند الانتهاء. أما بالنسبة إلى الشعيرات الأطول، فقد يكون أداء التشذيب أفضل على الشعيرات الجافة.
تم تصميم المقبض المطاطي لضمان إمكانية إمساكه بإحكام حتى عندما يكون رطبًا، وذلك لتحكم أفضل أثناء الاستخدام قبل الاستحمام أو خلاله.
صُنعت كافة منتجاتنا المخصصة للعناية بالمظهر لتدوم طويلاً. فهي تشمل ضمانًا عالميًا لمدة سنتين كما أنها تتوافق مع الفولتية المُتبعة في كل أنحاء العالم ولا تحتاج أبدًا إلى التزييت.
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