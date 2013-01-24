تقنية SplitStop لمنع تقصف الأطراف بشكل تام

يكمن سرّنا للوقاية من أطراف الشعر المتقصفة إلى أقصى حدّ في تقنية SplitStop الجديدة. فهي عبارة عن مزيج فريد بين الأداء الحراري المحسّن ومستوى الاحتكاك المخفف للحفاظ على صحة شعرك من الجذور وحتى الأطراف. لا تحصل أي تغيرات مفاجئة في الحرارة، مما يضمن توفير الحرارة المثالية باستمرار وبالتساوي على طول الجزء الأسطواني أثناء تسريح شعرك. وهذا الجزء الأسطواني مغطّى بطبقة السيراميك الناعم للحد من الشدّ على خصل الشعر. ابتكري تموّجات مثالية مع أطراف صحية أكثر ومفعمة بالحياة.