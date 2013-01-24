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StyleCare

جهاز تجعيد بتقنية SplitStop لأطراف خالية من التقصف

BHB869/03
1 الجوائز
  • تباهي بجمال شعرك المتموج تباهي بجمال شعرك المتموج تباهي بجمال شعرك المتموج
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    StyleCare جهاز تجعيد بتقنية SplitStop لأطراف خالية من التقصف

    BHB869/03
    1 الجوائز

    تباهي بجمال شعرك المتموج

    هذا هو أول جهاز تجعيد شعر نقدّمه لحماية أطراف شعرك الضعيفة أثناء التسريح. وبفضل تقنية SplitStop المتميّزة التي نقدّمها، يمكنك الحصول على هذه التموجات العريضة من دون أي قلق، فأبرزي جمالك وتباهي به! إكتشف كلّ المميزات

    StyleCare جهاز تجعيد بتقنية SplitStop لأطراف خالية من التقصف

    تباهي بجمال شعرك المتموج

    هذا هو أول جهاز تجعيد شعر نقدّمه لحماية أطراف شعرك الضعيفة أثناء التسريح. وبفضل تقنية SplitStop المتميّزة التي نقدّمها، يمكنك الحصول على هذه التموجات العريضة من دون أي قلق، فأبرزي جمالك وتباهي به! إكتشف كلّ المميزات

    تباهي بجمال شعرك المتموج

    هذا هو أول جهاز تجعيد شعر نقدّمه لحماية أطراف شعرك الضعيفة أثناء التسريح. وبفضل تقنية SplitStop المتميّزة التي نقدّمها، يمكنك الحصول على هذه التموجات العريضة من دون أي قلق، فأبرزي جمالك وتباهي به! إكتشف كلّ المميزات

    StyleCare جهاز تجعيد بتقنية SplitStop لأطراف خالية من التقصف

    تباهي بجمال شعرك المتموج

    هذا هو أول جهاز تجعيد شعر نقدّمه لحماية أطراف شعرك الضعيفة أثناء التسريح. وبفضل تقنية SplitStop المتميّزة التي نقدّمها، يمكنك الحصول على هذه التموجات العريضة من دون أي قلق، فأبرزي جمالك وتباهي به! إكتشف كلّ المميزات

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      تباهي بجمال شعرك المتموج

      أطراف خالية من التقصف بنسبة تصل إلى 95%*

      • جزء أسطواني كبير جدًا بحجم 38 مم
      • تقنية SplitStop
      • طبقة من الكيراتين
      • إعدادات رقمية لدرجة الحرارة
      تقنية SplitStop لمنع تقصف الأطراف بشكل تام

      تقنية SplitStop لمنع تقصف الأطراف بشكل تام

      يكمن سرّنا للوقاية من أطراف الشعر المتقصفة إلى أقصى حدّ في تقنية SplitStop الجديدة. فهي عبارة عن مزيج فريد بين الأداء الحراري المحسّن ومستوى الاحتكاك المخفف للحفاظ على صحة شعرك من الجذور وحتى الأطراف. لا تحصل أي تغيرات مفاجئة في الحرارة، مما يضمن توفير الحرارة المثالية باستمرار وبالتساوي على طول الجزء الأسطواني أثناء تسريح شعرك. وهذا الجزء الأسطواني مغطّى بطبقة السيراميك الناعم للحد من الشدّ على خصل الشعر. ابتكري تموّجات مثالية مع أطراف صحية أكثر ومفعمة بالحياة.

      طبقة من الكيراتين لعناية أفضل

      طبقة من الكيراتين لعناية أفضل

      يعدّ الكيراتين مكوّنًا أساسيًا يجعل الشعر قويًا وصحيًا ويمنحه مظهرًا خلّابًا. ويأتي السيراميك غنيًا بالكيراتين للعناية بشعرك بشكل أفضل.

      ما يصل إلى 200 درجة مئوية للحصول على نتائج مثالية

      ما يصل إلى 200 درجة مئوية للحصول على نتائج مثالية

      تسمح لك درجة الحرارة العالية بتغيير شكل شعرك والحصول على الشعر المتموّج الذي ترغبين فيه.

      مساحة تسريح أكبر بنسبة 30% على الجزء الأسطواني للشعر الطويل أو الكثيف

      مساحة تسريح أكبر بنسبة 30% على الجزء الأسطواني للشعر الطويل أو الكثيف

      مساحة تسريح إضافية على الجزء الأسطواني لتجعيد الشعر الطويل أو الكثيف بطريقة أسهل.

      رأس بارد لاستخدام أسهل وأكثر أمانًا

      رأس بارد لاستخدام أسهل وأكثر أمانًا

      صُنع رأس مسرّح الشعر من مادة خاصة لعزل الحرارة لإبقائه باردًا، ويمكنكِ حمله بأمان أثناء تصفيف الشعر وضمان سهولة مثلى أثناء الاستخدام.

      حامل آمن لسهولة الاستخدام

      حامل آمن لسهولة الاستخدام

      يسمح الحامل الآمن بإرساء جهاز تجعيد الشعر بأمان أثناء الاستخدام

      وقت إحماء سريع وإمكانية الاستخدام في غضون 60 ثانية

      وقت إحماء سريع وإمكانية الاستخدام في غضون 60 ثانية

      يتميّز جهاز تمليس الشعر بوقت إحماء سريع، ليكون جاهزًا للاستخدام في غضون 60 ثانية.

      وظيفة الإقفال لتجنب التشغيل أو إيقاف التشغيل عن غير قصد

      وظيفة الإقفال لتجنب التشغيل أو إيقاف التشغيل عن غير قصد

      أنت تمسكين دائماً بزمام الأمور. ما من تغيير عرضي في درجات الحرارة بعد الآن بفضل وظيفة إقفال المفاتيح.

      سلك دوّار لمنع تشابك الأسلاك

      سلك دوّار لمنع تشابك الأسلاك

      تفيد تقنية السلك الدوّار في تدوير السلك لمنع تشابك الأسلاك.

      إيقاف تشغيل تلقائي لاستخدام آمن

      إيقاف تشغيل تلقائي لاستخدام آمن

      تم تجهيز جهاز تمليس الشعر هذا بميزة الإيقاف التلقائي، التي صممت لتوفير راحة البال. ففي حال ترك الجهاز قيد التشغيل، يتوقف عن العمل تلقائيًا بعد 60 دقيقة.

      سلك طاقة بطول 1.8 م

      سلك طاقة بطول 1.8 م

      ملائم للاستخدام بفضل سلك الطاقة بطول 1.8 م.

      جزء أسطواني كبير جدًا بحجم 38 مم لخصل مجعدة تنساب بحرية

      جزء أسطواني كبير جدًا بحجم 38 مم لخصل مجعدة تنساب بحرية

      8 إعدادات رقمية لدرجات الحرارة لتحكم مثالي

      تقدّم لك الشاشة الرقمية التي تحتوي على 8 إعدادات لدرجة الحرارة تحكمًا مطلقًا لضبط درجة الحرارة المناسبة لنوع شعرك لتفادي إلحاق الضرر به.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        حجم الجزء الأسطواني
        38 مم
        طلاء الجزء الأسطواني
        سيراميك وكيراتين
        نطاق درجات الحرارة
        130 درجة مئوية - 200 درجة مئوية
        عدد إعدادات الحرارة
        8,0
        نوع التحكّم بالحرارة
        LCD
        وقت الإحماء
        60 ثانية
        طول سلك الطاقة
        1.8 متر
        فولتية
        حول العالم  فولت

      • الميزات

        إيقاف التشغيل التلقائي
        بعد 60 دقيقة
        مفتاح القفل
        نعم
        حامل عازل
        نعم
        سلك دوّار
        نعم

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

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