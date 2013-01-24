أصبحت إزالة الشعر أسهل
استمتعي بساقَين ناعمتَين لمدة أسابيع بفضل Philips Satinelle. فهي تزيل الشعر القصير جدًا لغاية 0,5 مم بلطف من الجذور. باتت عملية إزالة الشعر سهلة جدًا بفضل المقبض المريح والرأس القابل للغسل لنظافة مثالية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أصبحت إزالة الشعر أسهل
استمتعي بساقَين ناعمتَين لمدة أسابيع بفضل Philips Satinelle. فهي تزيل الشعر القصير جدًا لغاية 0,5 مم بلطف من الجذور. باتت عملية إزالة الشعر سهلة جدًا بفضل المقبض المريح والرأس القابل للغسل لنظافة مثالية. إكتشف كلّ المميزات
أصبحت إزالة الشعر أسهل
استمتعي بساقَين ناعمتَين لمدة أسابيع بفضل Philips Satinelle. فهي تزيل الشعر القصير جدًا لغاية 0,5 مم بلطف من الجذور. باتت عملية إزالة الشعر سهلة جدًا بفضل المقبض المريح والرأس القابل للغسل لنظافة مثالية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أصبحت إزالة الشعر أسهل
استمتعي بساقَين ناعمتَين لمدة أسابيع بفضل Philips Satinelle. فهي تزيل الشعر القصير جدًا لغاية 0,5 مم بلطف من الجذور. باتت عملية إزالة الشعر سهلة جدًا بفضل المقبض المريح والرأس القابل للغسل لنظافة مثالية. إكتشف كلّ المميزات
نظام فعال لإزالة الشعر يترك بشرتك ناعمة وخالية من الشعيرات لأسابيع
إعدادان للسرعة لإزالة أرفع الشعيرات وأكثرها سماكة، ولإزالة الشعر بطريقة مخصصة أكثر.
يتناسب الشكل المستدير تماماً مع يدك لمنحك إزالة شعر مريحة. هذا ويعتبر مظهره رائعاً أيضاً!
تتمتع آلة إزالة الشعر برأس قابل للغسل. يمكن فصل الرأس وتنظيفه تحت مياه الصنبور للحصول على نظافة أكبر
الملحقات
سهولة الاستعمال
Performance
المواصفات التقنية
الميزات
الخدمة
التصميم