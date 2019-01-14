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Beardtrimmer series 5000

آلة تقصير اللحية

BT5515/13
1 جائزة
  • طول متساوٍ من كل زاوية طول متساوٍ من كل زاوية طول متساوٍ من كل زاوية
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  • تشغيل إيقاف مؤقت

    Beardtrimmer series 5000 آلة تقصير اللحية

    BT5515/13
    1 جائزة

    طول متساوٍ من كل زاوية

    عملية التشذيب الدقيقة والمتساوية التي تريدها للحصول على مظهر اللحية التي لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام أو مظهر اللحية القصيرة أو الطويلة. يقوم نظام Lift & Trim PRO المبتكر الذي نقدّمه برفع الشعر نحو الشفرات المشحوذة بشكل مزدوج للاستمتاع بعملية تشذيب متساوية بتمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات

    Beardtrimmer series 5000 آلة تقصير اللحية

    طول متساوٍ من كل زاوية

    عملية التشذيب الدقيقة والمتساوية التي تريدها للحصول على مظهر اللحية التي لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام أو مظهر اللحية القصيرة أو الطويلة. يقوم نظام Lift & Trim PRO المبتكر الذي نقدّمه برفع الشعر نحو الشفرات المشحوذة بشكل مزدوج للاستمتاع بعملية تشذيب متساوية بتمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات

    طول متساوٍ من كل زاوية

    عملية التشذيب الدقيقة والمتساوية التي تريدها للحصول على مظهر اللحية التي لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام أو مظهر اللحية القصيرة أو الطويلة. يقوم نظام Lift & Trim PRO المبتكر الذي نقدّمه برفع الشعر نحو الشفرات المشحوذة بشكل مزدوج للاستمتاع بعملية تشذيب متساوية بتمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات

    Beardtrimmer series 5000 آلة تقصير اللحية

    طول متساوٍ من كل زاوية

    عملية التشذيب الدقيقة والمتساوية التي تريدها للحصول على مظهر اللحية التي لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام أو مظهر اللحية القصيرة أو الطويلة. يقوم نظام Lift & Trim PRO المبتكر الذي نقدّمه برفع الشعر نحو الشفرات المشحوذة بشكل مزدوج للاستمتاع بعملية تشذيب متساوية بتمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات

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      طول متساوٍ من كل زاوية

      دقة أكبر بمرتين مع نظام Lift & Trim PRO

      • إعدادات طول بدقة تبلغ 0.2 مم
      • شفرات معدنية بميزة الشحذ الذاتي
      • استخدام لاسلكي لمدة 90 دقيقة/شحن لساعة
      • نظام Lift & Trim PRO
      تشذيب متساوٍ والتقاط الشعر المسطح

      تشذيب متساوٍ والتقاط الشعر المسطح

      فعالية حتى على اللحية الخفيفة. يلتقط نظام Lift&Trim Pro كل الشعر المسطح ويرفعه باتجاه الشفرات لإتاحة عملية قص دقيقة، ويشكّل في الوقت نفسه أداة تشذيب مثالية للحية الطويلة.

      شفرات بتقنية الشحذ الذاتي من دون حاجة إلى الصيانة

      شفرات بتقنية الشحذ الذاتي من دون حاجة إلى الصيانة

      ملائمة حتى لأسمك أنواع الشعر، تضمن الشفرات المشحوذة بشكل مزدوج الحصول على حواف دقيقة وتشذيب ممتاز في كل مرة. ما من حاجة إلى الزيت أو الشفرات البديلة.

      تتكيّف مع إعدادات الطول المختلفة

      تتكيّف مع إعدادات الطول المختلفة

      يمكنك أن تقص الشعر بالطول الذي ترغب فيه بالضبط. ما عليك سوى تدوير القرص الدقيق إلى أحد إعدادات الطول الأربعين التي تتراوح ما بين 0,4 و10 مم مع زيادات بمقدار 0,2 مم.

      درجة دقة تلائم كل لحية

      درجة دقة تلائم كل لحية

      خصص روتين الحلاقة مع درجات تسريح دقيقة تلائم كل لحية. تتوفر درجات بمقدار 0,2 مم ما بين إعدادات الطول التي تتراوح ما بين 0,4 و2 مم لتسريح اللحية القصيرة، ودرجات بمقدار 0,5 مم ما بين إعدادات الطول التي تتراوح ما بين 2 و5 مم للحصول على مظهر اللحية المتساوية التي لم تتم حلاقتها لمدة ثلاثة أيام، ودرجات بمقدار 1 مم لإعدادات الطول التي تتخطى الـ 5 مم للحفاظ على مظهر اللحية الطويلة.

      أداة تشذيب اللحية الدقيقة للحصول على حواف مثالية

      أداة تشذيب اللحية الدقيقة للحصول على حواف مثالية

      حدّد التفاصيل أكثر حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها بواسطة أداة التشذيب الدقيق القابلة للتثبيت.

      استخدام لاسلكي لغاية 90 دقيقة

      استخدام لاسلكي لغاية 90 دقيقة

      لا تنشغل بتشابك الأسلاك في أداة تشذيب شعيرات الوجه، إذ يوفر لك الشحن لمدة ساعة واحدة العناية بالمظهر لاسلكيًا لغاية 90 دقيقة، أو يمكنك أن تبقي الأداة موصولة بالكهرباء لتشذيب متواصل. توفر لك وظيفة الشحن السريع لمدة 5 دقائق طاقة كافية لعملية تشذيب واحدة.

      تنظيف سهل لكن دقيق

      تنظيف سهل لكن دقيق

      تتميز أداة تشذيب اللحية بمقاومتها للمياه تمامًا بنسبة 100%، فما عليك سوى غسلها تحت الحنفية لتنظيف دقيق وسهل.

      تشير الأضواء إلى أن مستوى شحن البطارية منخفض أو أنها فارغة أو ممتلئة أو قيد الشحن

      تشير الأضواء إلى أن مستوى شحن البطارية منخفض أو أنها فارغة أو ممتلئة أو قيد الشحن

      تسمح لك مؤشرات مستوى البطارية في أداة التشذيب هذه بمعرفة عندما يكون مستوى البطارية منخفضًا أو عندما تكون البطارية فارغة أو قيد الشحن أو ممتلئة. بهذه الطريقة، يمكنك شحن أداة التشذيب في الوقت المحدد وبالكامل، بحيث لا تنفد طاقة البطارية أثناء التشذيب.

      ضمان لحماية المنتج الذي تم شراؤه

      ضمان لحماية المنتج الذي تم شراؤه

      صُممت منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. وهي مشمولة بضمان لمدة سنتَين ولا تحتاج إلى التزييت على الإطلاق، كما أنها تتوافق مع أي جهد كهربائي في كل أنحاء العالم.

      المواصفات التقنية

      • نظام قص

        عنصر القص
        شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
        مجموعة من إعدادات الطول
        0,4 إلى 20 مم
        الدقة (حجم التدرجات)
        من 0,2 مم
        عدد إعدادات الطول
        40

      • سهولة الاستعمال

        عجلة التكبير والتصغير
        إعدادات طول قابلة للضبط بسهولة
        شاشة عرض
        مؤشر مستوى البطارية
        تشغيل
        للاستخدام السلكي واللاسلكي
        تنظيف
        قابلة للغسل بالكامل

      • الطاقة

        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        وقت التشغيل
        90 دقيقة
        جاري الشحن
        • شحن كامل لمدة ساعة
        • عملية شحن سريعة لمدة 5 دقائق
        فولتية تلقائية
        100-240 فولت

      • الخدمة

        ضمان لسنتين
        نعم
        لا حاجة إلى زيوت
        نعم

      • الملحقات

        المشط
        • مشط بنظام Lift & Trim
        • مشط للحية الطويلة
        أداة تشذيب دقيق مضمّنة
        نعم
        الحامل
        قاعدة للشحن
        حقيبة صغيرة
        حقيبة صغير فاخرة

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          نفخر بشراكتنا مع ‎شركة عمون للتجارة العامة منذ 7 سنوات، وسنعمل جاهدين على أن تبقى هذه الشراكة وثيقة في المستقبل

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