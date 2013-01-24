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Beard trimmer 9000 Prestige

آلة تقصير اللحية

BT9810
  • دقة الفولاذ القصوى للحصول على اللحية المثالية دقة الفولاذ القصوى للحصول على اللحية المثالية دقة الفولاذ القصوى للحصول على اللحية المثالية
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    Beard trimmer 9000 Prestige آلة تقصير اللحية

    BT9810

    دقة الفولاذ القصوى للحصول على اللحية المثالية

    تقدّم BT9000 Prestige من Philips دقة لا مثيل لها بفضل المشط المعدني المضمّن، لنتائج تشذيب متّسقة بغض النظر عن قوة الضغط. إكتشف كلّ المميزات

    Beard trimmer 9000 Prestige آلة تقصير اللحية

    دقة الفولاذ القصوى للحصول على اللحية المثالية

    تقدّم BT9000 Prestige من Philips دقة لا مثيل لها بفضل المشط المعدني المضمّن، لنتائج تشذيب متّسقة بغض النظر عن قوة الضغط. إكتشف كلّ المميزات

    دقة الفولاذ القصوى للحصول على اللحية المثالية

    تقدّم BT9000 Prestige من Philips دقة لا مثيل لها بفضل المشط المعدني المضمّن، لنتائج تشذيب متّسقة بغض النظر عن قوة الضغط. إكتشف كلّ المميزات

    Beard trimmer 9000 Prestige آلة تقصير اللحية

    دقة الفولاذ القصوى للحصول على اللحية المثالية

    تقدّم BT9000 Prestige من Philips دقة لا مثيل لها بفضل المشط المعدني المضمّن، لنتائج تشذيب متّسقة بغض النظر عن قوة الضغط. إكتشف كلّ المميزات

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      أفضل ما تقدّمه Philips

      • تقنية SteelPrecision
      • مستشعر PowerAdapt
      • مؤشر بطارية ذو 3 مستويات
      دقة قصوى ونتائج متساوية

      دقة قصوى ونتائج متساوية

      ابتكر تسريحة اللحية التي تريدها واحصل على نتيجة دقيقة ومتساوية باستخدام أداة تشذيب اللحية 9000 ‎Prestige من Philips الخاصة بالرجال. بفضل المشط المعدني وأداة القص الفعالة المضمّنة في التصميم، لا ينحني هذا النظام بغض النظر عن قوة الضغط التي تتم ممارستها، بخلاف المشط البلاستيكي. يساعد هذا الأمر أداة تشذيب اللحية الدقيقة التي نقدّمها في توفير دائمًا نتائج التشذيب الأكثر تساويًا ودقة على الإطلاق*.

      انزلاق على البشرة لتشذيب ناعم

      انزلاق على البشرة لتشذيب ناعم

      احصل على النتيجة الأكثر تساويًا على الإطلاق من عملية التشذيب. تمكّنك أداة تشذيب اللحية هذه الخاصة بالرجال من تتبّع منحنيات وجهك باستخدام الغلاف المانع للاحتكاك الذي يتيح للأداة الانزلاق بسهولة وراحة على بشرتك.

      شفرات حادة ومعدنية لقص الشعر بدقة من دون شدّه

      شفرات حادة ومعدنية لقص الشعر بدقة من دون شدّه

      تقوم أداة تشذيب اللحية 9000 ‎Prestige من Philips إلى قص حتى أسمك أنواع الشعر من دون شدّه، ما يوفّر لك الراحة أثناء عملية التشذيب. ونظرًا إلى أن الشفرات معدنية بالكامل، فهي تبقى حادة طوال فترة استخدامها.

      تشذيب إلى الطول الذي تريده، في كل مرة

      تشذيب إلى الطول الذي تريده، في كل مرة

      إن اللحية لحيتك، وبالتالي يمكنك التحكم بالطول الذي تريده. ما عليك سوى استخدام عجلة التكبير/التصغير في أداة التشذيب من Philips لتحديد إعداد واحد من بين 30 إعداد طول بدءًا من 0,4 مم وصولاً إلى 10 مم

      معالجة اللحية الكثيفة والطويلة للحصول على تشذيب دقيق ومتساوٍ

      معالجة اللحية الكثيفة والطويلة للحصول على تشذيب دقيق ومتساوٍ

      احصل على تشذيب متناسق مهما كانت اللحية كثيفة أو طويلة. تتحقق أداة تشذيب اللحية المصنوعة من الفولاذ من كثافة الشعر 125 مرة في الثانية وتتكيّف تلقائيًا للحفاظ على قوة متّسقة.

      استخدام لغاية 120 دقيقة بعد شحن لساعة واحدة

      استخدام لغاية 120 دقيقة بعد شحن لساعة واحدة

      لا تنشغل بتشابك الأسلاك أثناء استخدام أداة تشذيب اللحية. يمكن استخدام أداة التشذيب التي نقدّمها لغاية 120 دقيقة بعد عملية شحن واحدة لساعة واحدة، أو تتيح عملية تشذيب كاملة واحدة بعد عملية شحن سريع لمدة 5 دقائق.

      تصميم عالي الجودة لأداء طويل

      تصميم عالي الجودة لأداء طويل

      تم تصميم 9000 ‎Prestige من Philips لتدوم طويلاً. وهي مصنوعة من الفولاذ العالي الجودة والمقاوم للصدأ بهدف توفير مظهر أنيق لا تفنى موضته. 

      الاطلاع على مستوى طاقة البطارية المتبقي بلمح البصر

      الاطلاع على مستوى طاقة البطارية المتبقي بلمح البصر

      يمكنك بوضوح رؤية مقدار الطاقة المتبقي. تُظهر 3 أشرطة بسيطة مستوى الطاقة المتبقي وعندما تكون أداة التشذيب قيد الشحن. 

      سهل التنظيف

      سهل التنظيف

      ما عليك سوى الضغط على الرأس لفتحه وغسل أداة تشذيب اللحية هذه المقاومة للمياه تحت المياه الجارية.

      التخزين والتنقل

      التخزين والتنقل

      تفيد حقيبة السفر الفاخرة المضمّنة في إبقاء كل الأدوات في مكان واحد أثناء ملازمة المنزل أو أثناء التنقل.

      المواصفات التقنية

      • نظام قص

        عنصر القص
        شفرات معدنية بالكامل
        مجموعة من إعدادات الطول
        من 0,4 مم إلى 10 مم
        الدقة (حجم التدرجات)
        0,2 مم
        عدد إعدادات الطول
        30
        تقنية القص
        SteelPrecision، أداة تتبع البشرة

      • سهولة الاستعمال

        عجلة التكبير والتصغير
        إعدادات طول قابلة للضبط بسهولة
        تشغيل
        للاستخدام السلكي واللاسلكي
        تنظيف
        مقاومة للمياه 100%
        مؤشر مستوى البطارية
        مؤشر ذو 3 مستويات

      • الطاقة

        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        وقت التشغيل
        120 دقيقة
        جاري الشحن
        • شحن كامل لمدة ساعة
        • عملية شحن سريعة لمدة 5 دقائق
        فولتية تلقائية
        100-240 فولت

      • الخدمة

        ضمان لسنتين
        نعم
        الاستخدام
        الزيت ضمن التغليف

      • الملحقات

        المشط
        مشط للحية الطويلة قابل للتثبيت
        حقيبة سفر وتخزين فاخرة
        نعم

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