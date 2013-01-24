دقة الفولاذ القصوى للحصول على اللحية المثالية
تقدّم BT9000 Prestige من Philips دقة لا مثيل لها بفضل المشط المعدني المضمّن، لنتائج تشذيب متّسقة بغض النظر عن قوة الضغط. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
دقة الفولاذ القصوى للحصول على اللحية المثالية
تقدّم BT9000 Prestige من Philips دقة لا مثيل لها بفضل المشط المعدني المضمّن، لنتائج تشذيب متّسقة بغض النظر عن قوة الضغط. إكتشف كلّ المميزات
دقة الفولاذ القصوى للحصول على اللحية المثالية
تقدّم BT9000 Prestige من Philips دقة لا مثيل لها بفضل المشط المعدني المضمّن، لنتائج تشذيب متّسقة بغض النظر عن قوة الضغط. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
دقة الفولاذ القصوى للحصول على اللحية المثالية
تقدّم BT9000 Prestige من Philips دقة لا مثيل لها بفضل المشط المعدني المضمّن، لنتائج تشذيب متّسقة بغض النظر عن قوة الضغط. إكتشف كلّ المميزات
ابتكر تسريحة اللحية التي تريدها واحصل على نتيجة دقيقة ومتساوية باستخدام أداة تشذيب اللحية 9000 Prestige من Philips الخاصة بالرجال. بفضل المشط المعدني وأداة القص الفعالة المضمّنة في التصميم، لا ينحني هذا النظام بغض النظر عن قوة الضغط التي تتم ممارستها، بخلاف المشط البلاستيكي. يساعد هذا الأمر أداة تشذيب اللحية الدقيقة التي نقدّمها في توفير دائمًا نتائج التشذيب الأكثر تساويًا ودقة على الإطلاق*.
احصل على النتيجة الأكثر تساويًا على الإطلاق من عملية التشذيب. تمكّنك أداة تشذيب اللحية هذه الخاصة بالرجال من تتبّع منحنيات وجهك باستخدام الغلاف المانع للاحتكاك الذي يتيح للأداة الانزلاق بسهولة وراحة على بشرتك.
تقوم أداة تشذيب اللحية 9000 Prestige من Philips إلى قص حتى أسمك أنواع الشعر من دون شدّه، ما يوفّر لك الراحة أثناء عملية التشذيب. ونظرًا إلى أن الشفرات معدنية بالكامل، فهي تبقى حادة طوال فترة استخدامها.
إن اللحية لحيتك، وبالتالي يمكنك التحكم بالطول الذي تريده. ما عليك سوى استخدام عجلة التكبير/التصغير في أداة التشذيب من Philips لتحديد إعداد واحد من بين 30 إعداد طول بدءًا من 0,4 مم وصولاً إلى 10 مم
احصل على تشذيب متناسق مهما كانت اللحية كثيفة أو طويلة. تتحقق أداة تشذيب اللحية المصنوعة من الفولاذ من كثافة الشعر 125 مرة في الثانية وتتكيّف تلقائيًا للحفاظ على قوة متّسقة.
لا تنشغل بتشابك الأسلاك أثناء استخدام أداة تشذيب اللحية. يمكن استخدام أداة التشذيب التي نقدّمها لغاية 120 دقيقة بعد عملية شحن واحدة لساعة واحدة، أو تتيح عملية تشذيب كاملة واحدة بعد عملية شحن سريع لمدة 5 دقائق.
تم تصميم 9000 Prestige من Philips لتدوم طويلاً. وهي مصنوعة من الفولاذ العالي الجودة والمقاوم للصدأ بهدف توفير مظهر أنيق لا تفنى موضته.
يمكنك بوضوح رؤية مقدار الطاقة المتبقي. تُظهر 3 أشرطة بسيطة مستوى الطاقة المتبقي وعندما تكون أداة التشذيب قيد الشحن.
ما عليك سوى الضغط على الرأس لفتحه وغسل أداة تشذيب اللحية هذه المقاومة للمياه تحت المياه الجارية.
تفيد حقيبة السفر الفاخرة المضمّنة في إبقاء كل الأدوات في مكان واحد أثناء ملازمة المنزل أو أثناء التنقل.
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