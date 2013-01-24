دقة قصوى ونتائج متساوية

ابتكر تسريحة اللحية التي تريدها واحصل على نتيجة دقيقة ومتساوية باستخدام أداة تشذيب اللحية 9000 ‎Prestige من Philips الخاصة بالرجال. بفضل المشط المعدني وأداة القص الفعالة المضمّنة في التصميم، لا ينحني هذا النظام بغض النظر عن قوة الضغط التي تتم ممارستها، بخلاف المشط البلاستيكي. يساعد هذا الأمر أداة تشذيب اللحية الدقيقة التي نقدّمها في توفير دائمًا نتائج التشذيب الأكثر تساويًا ودقة على الإطلاق*.