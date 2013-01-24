يلتقط فلتر HEPA‏ 99,95% من الجسيمات بحجم يبلغ 0,003 ميكرون **

يقوم نظام التنقية HEPA بإزالة 99,95% من الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون **. نظام ثلاثي المراحل: الفلتر الأولي، وفلتر HEPA وفلتر الكربون النشط. يلتقط الفلتر الأولي الجسيمات الكبيرة مثل الغبار والشعر. بعد ذلك، يلتقط فلتر HEPA الفيروسات والبكتيريا وغبار المنزل وزغب الحيوانات الأليفة وغبار الطلع والتلوّث الخارجي وعث الغبار وجراثيم العفن والدخان وغيرها من مسببات الحساسية والمواد الملوّثة. أخيرًا، يزيل فلتر الكربون النشط الغازات الضارة والروائح الكريهة.