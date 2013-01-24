إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم
تم تصميم الجهاز البخاري للملابس EasyTouch الجديد الذي نقدّمه ليتميّز بحجم صغير وفعالية عالية في آن. يعتبر هذا الحل الأساسي للكيّ بالبخار مثاليًا لإزالة التجاعيد بسهولة كل يوم. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم
تم تصميم الجهاز البخاري للملابس EasyTouch الجديد الذي نقدّمه ليتميّز بحجم صغير وفعالية عالية في آن. يعتبر هذا الحل الأساسي للكيّ بالبخار مثاليًا لإزالة التجاعيد بسهولة كل يوم. إكتشف كلّ المميزات
إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم
تم تصميم الجهاز البخاري للملابس EasyTouch الجديد الذي نقدّمه ليتميّز بحجم صغير وفعالية عالية في آن. يعتبر هذا الحل الأساسي للكيّ بالبخار مثاليًا لإزالة التجاعيد بسهولة كل يوم. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم
تم تصميم الجهاز البخاري للملابس EasyTouch الجديد الذي نقدّمه ليتميّز بحجم صغير وفعالية عالية في آن. يعتبر هذا الحل الأساسي للكيّ بالبخار مثاليًا لإزالة التجاعيد بسهولة كل يوم. إكتشف كلّ المميزات
يتميّز الجهاز البخاري EasyTouch بفعالية أكبر بنسبة 20%* مقارنة بالطرازات السابقة مع بخار قوي ومستمر ومركَّز عبر الفوهات تبلغ قوته 35 غ/الدقيقة، ما يسمح بإزالة التجاعيد بمجرّد تمريرات قليلة.
يمكنك تعيين إعداد البخار المفضّل لديك للحصول على نتائج مثالية على أنواع الأقمشة المختلفة. استخدم مستوى البخار المنخفض للأنسجة الأرقّ وإعدادًا أقوى للأنسجة الأسمك والمعاطف.
تصميم مدمج للتخزين السهل
يأتي الجهاز البخاري أيضًا مزوّدًا بقاعدة بخار أكبر بنسبة 40%* مقارنة بالطرازات السابقة، ما يسمح لك بتغطية مساحة أكبر من القماش، ويجعل جلسات الكيّ بالبخار أكثر فعالية.
يأتي خزان المياه القابل للفك سعة 1,4 لترات مزودًا بفتحة تعبئة أكبر بنسبة 80%* مقارنةً بالطرازات الأقدم، ما يسهّل إعادة التعبئة والتنظيف، لخزان نظيف بشكل أفضل.
مضمن مع عمودين قابلَين للتعديل لتعليق الملابس أثناء استخدام الجهاز البخاري. يمكن طيّه لتخزين سهل
يمكنك تمديد فترة استخدام الجهاز من خلال استخدام وظيفة إزالة الترسبات الكلسية Easy Rinse بشكل منتظم.
علاّقة مضمّنة للملابس تسمح لك بتعليق ملابسك بسهولة مثل القمصان والفساتين والسراويل أثناء استخدام الجهاز البخاري
إن القدر البخاري آمن للاستخدام على كل أنواع الأقمشة. فهو حل مثالي للأقمشة الدقيقة كالحرير والكشمير.
يعيد البخار الساخن الرونق إلى ثيابك ويقضي على أكثر من 99% من البكتيريا وعث الغبار*. يمكنك توفير الوقت والمال والحفاظ على ثيابك لمدة أطول من خلال غسلها وتنظيفها على الجاف بوتيرة أقل.
قفاز مضمّن مقاوم للحرارة لحماية يدك أثناء الكيّ بالبخار.
إزالة التجاعيد بسرعة
سهولة الاستخدام
الملحقات المضمّنة
الحجم والوزن
ضمان
فعالية صديقة للبيئة