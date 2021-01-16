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Philips PerfectCare Compact Essential Steam generator iron GC6815/26 Max 6 bar pump pressure Up to 360 g steam boost 1.3 L fixed water tank Compact design

GC6815/26
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    Philips PerfectCare Compact Essential Steam generator iron GC6815/26 Max 6 bar pump pressure Up to 360 g steam boost 1.3 L fixed water tank Compact design

    GC6815/26

    Philips PerfectCare Compact Essential Steam generator iron GC6815/26 Max 6 bar pump pressure Up to 360 g steam boost 1.3 L fixed water tank Compact design

    Philips PerfectCare Compact Essential Steam generator iron GC6815/26 Max 6 bar pump pressure Up to 360 g steam boost 1.3 L fixed water tank Compact design

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