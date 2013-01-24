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مجفف الشعر

HP8103/00
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  • عناية بشعرك غاية في السهولة عناية بشعرك غاية في السهولة عناية بشعرك غاية في السهولة
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    مجفف الشعر

    HP8103/00
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    عناية بشعرك غاية في السهولة

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    إكتشف كلّ المميزات

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      • 1400 واط
      تجفيف لطيف وسريع بقوة 1400 واط

      تجفيف لطيف وسريع بقوة 1400 واط

      يعمل هذا المجفف بقوة 1400 واط ويوفر مستوى مثاليًا لتدفق الهواء وقوة تجفيف لطيف لشعر جذاب كل يوم.

      إعدادا سرعة مرنان للتجفيف بعناية

      إعدادا سرعة مرنان للتجفيف بعناية

      تجفيف دقيق باستخدام إعدادي سرعة مرنين

      تصميم صغير للاستخدام السهل

      تصميم صغير للاستخدام السهل

      بحكم حجمه الصغير واستخدامه المريح، يتميز مسرّح الشعر هذا بتصميم عصري ذكي. ونتيجة لذلك يجمع هذا الجهاز بين خفة الوزن وسهولة الاستخدام وبين صغر الحجم لتخزينه فعليًا في أي مكان.

      مكثف ضيق لتيار هواء مركّز

      مكثف ضيق لتيار هواء مركّز

      يعمل المكثّف بتركيز تدفق الهواء عبر الفتحة البالغة الضيق في مناطق معينة. ويؤدي ذلك إلى تصفيف شديد الدقة، كما أنه رائع لإدخال التحسينات ووضع اللمسات النهائية لتسريحة الشعر.

      حلقة للتخزين السهل

      حلقة للتخزين السهل

      سلك طاقة بطول 1.8 م

      سلك طاقة بطول 1.8 م

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        القدرة الكهربائية بالواط
        1400  واط

      • الميزات

        حلقة التعليق
        نعم

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        نعم

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