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Avance Collection

عصارة الحمضيات

HR2752/90
1 الجوائز
  • عصير طازج بدون ضجيج عصير طازج بدون ضجيج عصير طازج بدون ضجيج
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    Avance Collection عصارة الحمضيات

    HR2752/90
    1 الجوائز

    عصير طازج بدون ضجيج

    تتميز عصارة الحمضيات من Philips بعدم إصدار الضجيج بحيث يمكنك بدء يومك بهدوء تام. أما محرك العصارة الفعال بقوة 85 واط فيسهّل عملية العصر. إكتشف كلّ المميزات

    Avance Collection عصارة الحمضيات

    عصير طازج بدون ضجيج

    تتميز عصارة الحمضيات من Philips بعدم إصدار الضجيج بحيث يمكنك بدء يومك بهدوء تام. أما محرك العصارة الفعال بقوة 85 واط فيسهّل عملية العصر. إكتشف كلّ المميزات

    عصير طازج بدون ضجيج

    تتميز عصارة الحمضيات من Philips بعدم إصدار الضجيج بحيث يمكنك بدء يومك بهدوء تام. أما محرك العصارة الفعال بقوة 85 واط فيسهّل عملية العصر. إكتشف كلّ المميزات

    Avance Collection عصارة الحمضيات

    عصير طازج بدون ضجيج

    تتميز عصارة الحمضيات من Philips بعدم إصدار الضجيج بحيث يمكنك بدء يومك بهدوء تام. أما محرك العصارة الفعال بقوة 85 واط فيسهّل عملية العصر. إكتشف كلّ المميزات

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      عصير طازج بدون ضجيج

      أهدأ عصارة حمضيات

      • تدفق مباشر
      • منخل معدني
      • منع التقطير
      • غطاء للغبار
      ضمان لمدة سنتين

      ضمان لمدة سنتين

      مع ضمان عالمي لمدة سنتين.

      محرك قوي بقدرة 85 واط

      محرك قوي بقدرة 85 واط

      محرك صامت

      محرك صامت

      يمنع التقطر

      يمنع التقطر

      منع تراكم الغبار

      منع تراكم الغبار

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التصميم

        اللون (الألوان)
        أسود
        المواد
        PP

      • المواصفات العامّة

        تدفق مباشر
        نعم
        منع التقطّر
        نعم
        غطاء للغبار
        نعم
        مخزن لسلك الطاقة مدمج
        نعم
        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم

      • المواصفات التقنية

        التردد
        50/60  هرتز
        الطاقة
        85  واط
        فولتية
        220-240  فولت
        طول سلك الطاقة
        1.0  أمتار

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          Philips & AGT partnership
          نفخر بشراكتنا مع ‎شركة عمون للتجارة العامة منذ 7 سنوات، وسنعمل جاهدين على أن تبقى هذه الشراكة وثيقة في المستقبل