خلاط سريع لتستمتع بتحضير العصير الطازج
يساعدك الخلاط الصغير الجديد من Philips في تحضير وصفات متنوعة مثل مشروب الفاكهة، والعصير المخلوط والحساء والتغميسات والكوكتيلات... أصبح بإمكانك الآن الاستمتاع بكل مشروباتك المفضلة المحضّرة بواسطة الخلاط في أي مكان، بفضل القنّينة المصممة للاستخدام أثناء التنقل. هنيئًا! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
خلاط سريع لتستمتع بتحضير العصير الطازج
يساعدك الخلاط الصغير الجديد من Philips في تحضير وصفات متنوعة مثل مشروب الفاكهة، والعصير المخلوط والحساء والتغميسات والكوكتيلات... أصبح بإمكانك الآن الاستمتاع بكل مشروباتك المفضلة المحضّرة بواسطة الخلاط في أي مكان، بفضل القنّينة المصممة للاستخدام أثناء التنقل. هنيئًا! إكتشف كلّ المميزات
خلاط سريع لتستمتع بتحضير العصير الطازج
يساعدك الخلاط الصغير الجديد من Philips في تحضير وصفات متنوعة مثل مشروب الفاكهة، والعصير المخلوط والحساء والتغميسات والكوكتيلات... أصبح بإمكانك الآن الاستمتاع بكل مشروباتك المفضلة المحضّرة بواسطة الخلاط في أي مكان، بفضل القنّينة المصممة للاستخدام أثناء التنقل. هنيئًا! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
خلاط سريع لتستمتع بتحضير العصير الطازج
يساعدك الخلاط الصغير الجديد من Philips في تحضير وصفات متنوعة مثل مشروب الفاكهة، والعصير المخلوط والحساء والتغميسات والكوكتيلات... أصبح بإمكانك الآن الاستمتاع بكل مشروباتك المفضلة المحضّرة بواسطة الخلاط في أي مكان، بفضل القنّينة المصممة للاستخدام أثناء التنقل. هنيئًا! إكتشف كلّ المميزات
يمكن غسل كافة القطع القابلة للفك في آلة غسل الصحون.
قوة 350 واط لعملية خلط ومزج سهلة.
سيضفي الهيكل الأساسي المطلي بالكروم مظهراً رائعًا للخلاط على منضدة مطبخك.
أصبح بإمكانك الاستمتاع بكل مشروباتك في أي مكان، بفضل القنّينة المصممة للاستخدام أثناء التنقل.
لا تقلق بشأن انكسار الخلاط بفضل وعائه البلاستيكي المقوّى هذا.
أصبح بإمكانك تخزين السلك بسهولة بفضل حجرة تخزين السلك في الخلاط، ما يتيح لك الحفاظ على ترتيب مطبخك.
نظّف الآلة بسهولة وفعالية بإزالة الشفرات من دورق الخلاط.
يشكّل ملحق المفرمة المتعدد الاستخدامات قطعة مكمّلة لخلاطك. تفرم هذه المفرمة الخضار مثل البصل والأعشاب والمكسرات واللحوم إلى أجزاء صغيرة.
مواصفات التصميم
المواصفات العامّة
المواصفات التقنية
الملحقات