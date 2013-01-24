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Philips Sonicare W2 Optimal White

رأسا فرشاة أسنان قياسيان مع تقنية الاهتزازات الصوتية

HX6062/96
Sonicare
Sonicare
  • أسنان أكثر بياضًا لغاية 100% في أسبوع واحد فقط* أسنان أكثر بياضًا لغاية 100% في أسبوع واحد فقط* أسنان أكثر بياضًا لغاية 100% في أسبوع واحد فقط*
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    Philips Sonicare W2 Optimal White رأسا فرشاة أسنان قياسيان مع تقنية الاهتزازات الصوتية

    HX6062/96

    أسنان أكثر بياضًا لغاية 100% في أسبوع واحد فقط*

    إن رأس فرشاة الأسنان W2 Optimal White مثالي للأشخاص الذين يريدون الحصول على أكثر من مجرد تنظيف عميق، وذلك لإزالة البقع عن الأسنان والحصول على ابتسامة مشرقة وبيضاء. كذلك، يُعتبر رأس الفرشاة هذا رائعًا للحفاظ على بياض الأسنان بين فترات علاج التبييض الاحترافية. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Sonicare W2 Optimal White رأسا فرشاة أسنان قياسيان مع تقنية الاهتزازات الصوتية

    أسنان أكثر بياضًا لغاية 100% في أسبوع واحد فقط*

    إن رأس فرشاة الأسنان W2 Optimal White مثالي للأشخاص الذين يريدون الحصول على أكثر من مجرد تنظيف عميق، وذلك لإزالة البقع عن الأسنان والحصول على ابتسامة مشرقة وبيضاء. كذلك، يُعتبر رأس الفرشاة هذا رائعًا للحفاظ على بياض الأسنان بين فترات علاج التبييض الاحترافية. إكتشف كلّ المميزات

    أسنان أكثر بياضًا لغاية 100% في أسبوع واحد فقط*

    إن رأس فرشاة الأسنان W2 Optimal White مثالي للأشخاص الذين يريدون الحصول على أكثر من مجرد تنظيف عميق، وذلك لإزالة البقع عن الأسنان والحصول على ابتسامة مشرقة وبيضاء. كذلك، يُعتبر رأس الفرشاة هذا رائعًا للحفاظ على بياض الأسنان بين فترات علاج التبييض الاحترافية. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Sonicare W2 Optimal White رأسا فرشاة أسنان قياسيان مع تقنية الاهتزازات الصوتية

    أسنان أكثر بياضًا لغاية 100% في أسبوع واحد فقط*

    إن رأس فرشاة الأسنان W2 Optimal White مثالي للأشخاص الذين يريدون الحصول على أكثر من مجرد تنظيف عميق، وذلك لإزالة البقع عن الأسنان والحصول على ابتسامة مشرقة وبيضاء. كذلك، يُعتبر رأس الفرشاة هذا رائعًا للحفاظ على بياض الأسنان بين فترات علاج التبييض الاحترافية. إكتشف كلّ المميزات

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      أسنان أكثر بياضًا لغاية 100% في أسبوع واحد فقط*

      عملية تنظيف متطورة لإزالة البقع ولأسنان أكثر بياضًا

      • 2 قمع وصمام
      • حجم قياسي
      • تثبيت
      • ميزة BrushSync لإقران الأوضاع
      إزالة كمية أكبر من البلاك بما يصل إلى 7 أضعاف مقارنة بفرشاة أسنان يدوية

      إزالة كمية أكبر من البلاك بما يصل إلى 7 أضعاف مقارنة بفرشاة أسنان يدوية

      تزيل الشعيرات الكثيفة وعالية الجودة كمية أكبر من البلاك بما يصل إلى 7 أضعاف مقارنة بفرشاة أسنان يدوية.

      تمنحك الشعيرات على شكل الألماس أسنانًا أكثر بياضًا بنسبة 100% في غضون أسبوع واحد

      تمنحك الشعيرات على شكل الألماس أسنانًا أكثر بياضًا بنسبة 100% في غضون أسبوع واحد

      تأتي فرشاة W2 Optimal White مزوّدة بلوحة لإزالة البقع مصنوعة من الشعيرات الكثيفة على شكل الألماس، لإزالة البقع الناتجة من المأكولات والمشروبات عن سطح الأسنان. ستلاحظ ابتسامة أكثر بياضًا بنسبة تصل إلى 100%* في غضون 7 أيام فقط.

      اعرف دائمًا متى يجب استبدال الرأس لتحصل دائمًا على عملية تنظيف فعالة.

      اعرف دائمًا متى يجب استبدال الرأس لتحصل دائمًا على عملية تنظيف فعالة.

      تصبح رؤوس فرشاة الأسنان أقل فعالية بعد مرور 3 أشهر على استخدامها، ولكن بفضل ميزة BrushSync™‎ سيتم تذكيرك بضرورة استبدال الرأس قبل حدوث ذلك. تتعقّب فرشاة أسنانك الذكية وتيرة تنظيف الأسنان ومستوى الضغط، وتنبّهك عندما يحين وقت استبدال الرأس. أليس لديك فرشاة أسنان Sonicare ذكية من Philips؟ ما عليك سوى مراقبة الشعيرات الزرقاء المخصصة لمعرفة وقت الاستبدال، وعندما يتحوّل لونها إلى أبيض ستعلم أنه حان وقت استبدال الرأس.

      تم اختبارها لتلبية احتياجات صحة فمك

      تم اختبارها لتلبية احتياجات صحة فمك

      تم تصميم كل رؤوس فراشي أسنان Philips Sonicare لتكون آمنة ولطيفة على الأسنان واللثة. ويخضع كل رأس فرشاة لاختبارات صارمة لضمان المتانة والأداء الاستثنائي في كل مرة تنظّف فيها أسنانك.

      تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare

      تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare

      تقوم تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare بدفع المياه بين الأسنان، وتقوم تمريرات الفرشاة بتجزئة البلاك وإزالته للحصول على تنظيف يومي استثنائي.

      تصميم قابل للتثبيت لوضع رأس الفرشاة بسهولة

      تصميم قابل للتثبيت لوضع رأس الفرشاة بسهولة

      يتناسب رأس الفرشاة W2 Optimal White بشكل مثالي مع أي مقبض لفراشي الأسنان من Philips Sonicare باستثناء Philips One وEssence. ما عليك سوى تثبيت الرأس أو فكّه لعملية تبديل وتنظيف سهلة.

      تحديد الوضع المثالي تلقائيًا للحصول على أفضل النتائج**

      تحديد الوضع المثالي تلقائيًا للحصول على أفضل النتائج**

      ستحصل دائمًا على أفضل عملية تنظيف ممكنة بفضل ميزة BrushSync™‎ لإقران الأوضاع**. يقوم رأس الفرشاة W2 Optimal White من Philips Sonicare بالمزامنة مع مقبض فرشاة الأسنان Philips Sonicare المزوّد بميزة BrushSync™‎**، لتحديد وضع تنظيف الأسنان ومستوى القوة المثاليَين للحصول على عناية استثنائية باللثة. ما عليك سوى البدء بتنظيف الأسنان باستخدام الفرشاة.

      المواصفات التقنية

      • التوافق

        نظام رؤوس الفرشاة
        تثبيت
        ميزة BrushSync لإقران الأوضاع
        نعم
        مناسب لهذه الطرازات
        • سلسلتان للتحكم باللُويحة السنية
        • سلسلتان للوقاية من البلاك
        • 3 سلسلات للعناية بصحة اللثة
        • DiamondClean
        • DiamondClean Smart
        • EasyClean
        • Essence+‎
        • FlexCare
        • FlexCare Platinum
        • FlexCare Platinum Connected
        • FlexCare+‎
        • للأطفال
        • HealthyWhite
        • HealthyWhite+‎
        • PowerUp
        • ProtectiveClean

      • التصميم واللون الخارجي

        درجة صلابة الشعيرات
        متوسط
        اللون
        أسود
        شعيرات التذكير
        يتغير لون الشعيرات الأزرق تدريجيًا
        الحجم
        قياسية

      • العناصر المرفقة

        رؤوس الفرشاة
        W2 Optimal White عادي (عدد 2)

      • الجودة والأداء

        استبدال
        كل 3 أشهر
        تم اختبارها
        لأعلى مستوى من الاستخدام

      • الفوائد الصحية

        صحة اللثة
        تساعد في تحسين صحة اللثة
        إزالة البلاك
        إزالة كمية أكبر من اللُويحة السنية حتى 7 أضعاف*
        التبييض
        لأسنان أكثر بياضًا في أسبوع واحد فقط

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