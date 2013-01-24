* عند الاستخدام مع فرشاة أسنان يدوية وغسول فم مضاد للميكروبات من قبل الأشخاص الذين يعانون التهابات متوسطة إلى معتدلة في اللثة؛ تم تصميم AirFloss لمساعدة الأشخاص الذي يستخدمون الخيط بشكل غير منتظم في تطوير روتين يومي صحي للتنظيف ما بين الأسنان. للحصول على مزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة قسم الأسئلة والأجوبة ضمن علامة التبويب "الدعم".
* * من المناطق التي تمت معالجتها؛ في دراسة مخبرية، قد تختلف النتائج الفعلية في الفم
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