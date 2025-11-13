سكة EasySlide مصممة لسحب السلة بشكل أكثر أمانًا وسهولة.

سواء أكنت تطهو الطعام بيد واحدة أو تحتاج إلى وصول سريع أثناء الطهي، فإن تقنية سكة EasySlide الحاصلة على براءة اختراع******* تجعل فحص المكونات أو تحريكها أو إضافتها أسهل من أي وقت مضى. صُممت آلية الانزلاق لتوفير أقصى درجات الراحة والأمان، حيث تنزلق بسلاسة وأمان، ما يضمن بقاء السلة في وضع مستقيم وثابت في مكانها دائمًا. مقارنةً بوضع السلة الساخنة على أسطح العمل، ستقلل هذه التقنية من خطر الحروق، ما يمنحك تجربة طهي أكثر أمانًا وسلاسة.