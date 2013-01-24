تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله
إن OneBlade Pro من Philips عبارة عن أداة تحديد اللحية الثورية بنظام مختلط، للحصول على خطوط وحواف دقيقة ولتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله. وداعًا للخطوات والأدوات المتعددة، فآلة OneBlade تتكفّل بها كلها. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله
إن OneBlade Pro من Philips عبارة عن أداة تحديد اللحية الثورية بنظام مختلط، للحصول على خطوط وحواف دقيقة ولتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله. وداعًا للخطوات والأدوات المتعددة، فآلة OneBlade تتكفّل بها كلها. إكتشف كلّ المميزات
تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله
إن OneBlade Pro من Philips عبارة عن أداة تحديد اللحية الثورية بنظام مختلط، للحصول على خطوط وحواف دقيقة ولتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله. وداعًا للخطوات والأدوات المتعددة، فآلة OneBlade تتكفّل بها كلها. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله
إن OneBlade Pro من Philips عبارة عن أداة تحديد اللحية الثورية بنظام مختلط، للحصول على خطوط وحواف دقيقة ولتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله. وداعًا للخطوات والأدوات المتعددة، فآلة OneBlade تتكفّل بها كلها. إكتشف كلّ المميزات
تتبع أداة OneBlade منحنيات وجهك ما يتيح لك حلاقة الشعر في كل مناطق وجهك بسهولة وراحة. استخدم الشفرة بجانبَين لتسريح الحواف والحصول على خطوط دقيقة من خلال تحريك الشفرة في أي اتجاه.
إن أداة OneBlade مقاومة للمياه، ما يجعل تنظيفها سهلاً: ما عليك سوى غسلها تحت الحنفية. يمكنك أيضًا اللجوء إلى الحلاقة الرطبة أو الجافة، مع رغوة أو بدونها، كما يحلو لك.
تتميّز أداة OneBlade من Philips بتقنية ثورية مصممة لتسريح شعر الوجه والعناية بشعر الجسم. يمكن استخدمها لتحديد الحواف وتشذيب الشعر وحلاقته بغض النظر عن طوله. استمتع بحلاقة مريحة أكثر وأسهل بفضل نظام الحماية المزدوجة وغلاف يسمح بالانزلاق مع رؤوس مستديرة. تتميّز تقنية الحلاقة بأداة قص سريعة الحركة (200 مرة في الثانية) ما يجعلها فعّالة حتى على الشعيرات الأطول.
يمكنك تشذيب لحيتك للحصول على لحية خفيفة ومتساوية بواسطة المشط الدقيق المضمن والقابل للضبط. عيّن القرص إلى واحد من إعدادات الطول الاثني عشر القابلة للتثبيت للحصول على الشكل الذي تريده، بدءًا من لحية خفيفة مثالية وتشذيب دقيق، ووصولاً إلى تسريحة لحية أطول.
حدّد الحواف بشكلٍ دقيق باستخدام الشفرة بجانبَين. يمكنك الحلاقة بالاتجاهَين لرؤية كل شعرة تقصها بشكل أفضل. رتّب لحيتك بثوانٍ!
لا تحلق أداة OneBlade بالدقة نفسها كالشفرة التقليدية، للحفاظ على راحة بشرتك. احلق بالاتجاه المعاكس للبصيلة وتخلّص من الشعر بسهولة بغض النظر عن طوله.
يتضمّن مشط التشذيب الدقيق المتعدد الاستخدامات إعدادات طول تتراوح من 0,5 إلى 9 مم، ما يمنحك تشذيبًا متساويًا بالطول الذي تريده بالضبط.
تم تصميم الشفرتين لأداء يدوم طويلاً. وللحصول على أداء مثالي، ما عليك سوى استبدال كل شفرة كل 4 أشهر*. إن عملية الاستبدال سهلة ولا تتطلب مجهودًا.
يمكن الحصول على أداء متواصل لمدة 90 دقيقة بعد شحن بطارية ليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن لساعة واحدة.
احرص على أن تكون أداة OneBlade جاهزة دائمًا للاستخدام، من خلال التحقق من مؤشر البطارية. فهو يحذرك عندما يكون مستوى البطارية منخفضًا أثناء الاستخدام، ويشير إلى تقدّم الشحن عند التوصيل بمصدر الطاقة.
أداء التشذيب والحلاقة
الملحقات
سهولة الاستعمال
التصميم
الطاقة
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