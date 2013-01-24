استمتع بحلاقة بدون مجهود. فشفرات CloseCut المتينة التي نقدّمها تشحذ نفسها أثناء الحلاقة مرة بعد مرة.
تتكيّف رؤوس Flex التي تقوم بأربع حركات مستقلة مع كل منحنيات وجهك لتمنحك حلاقة سهلة حتى على منطقتَي الرقبة وخط الفكّ.
اضغط ببساطة على رؤوس الآلة لتفتح، واستخدم فرشاة التنظيف المرفقة لإزالة الشعر المتبقي.
أكمل مظهرك الأنيق باستخدام أداة التشذيب المنبثقة. فهي مثالية للعناية بالشاربين وتشذيب السوالف.
صُممت آلة الحلاقة هذه لتشغيلها عند توصيلها بمصدر طاقة فقط، مما يمنحك حلاقة موثوقة وأكيدة في كل مرة.
أداء الحلاقة
الملحقات
سهولة الاستعمال
التصميم
الطاقة
الخدمة