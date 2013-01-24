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Shaver series 9000

آلة حلاقة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة

S9985/50
  • دقة فائقة*، راحة مخصصة للبشرة دقة فائقة*، راحة مخصصة للبشرة دقة فائقة*، راحة مخصصة للبشرة
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    Shaver series 9000 آلة حلاقة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة

    S9985/50

    دقة فائقة*، راحة مخصصة للبشرة

    تمنحك آلة الحلاقة الأكثر ذكاءً التي تعمل بالذكاء الاصطناعي راحة استثنائية للبشرة. احصل على الملاحظات حول قوة الضغط أثناء الحلاقة، لحماية بشرتك وقص الشعر بدقة في الوقت نفسه، حتى على لحية نامية لـ 5 أيام؛ فهي تعمل على الاستشعار والتوجيه والتأقلم مع ملامح وجهك الفريدة. إكتشف كلّ المميزات

    Shaver series 9000 آلة حلاقة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة

    دقة فائقة*، راحة مخصصة للبشرة

    تمنحك آلة الحلاقة الأكثر ذكاءً التي تعمل بالذكاء الاصطناعي راحة استثنائية للبشرة. احصل على الملاحظات حول قوة الضغط أثناء الحلاقة، لحماية بشرتك وقص الشعر بدقة في الوقت نفسه، حتى على لحية نامية لـ 5 أيام؛ فهي تعمل على الاستشعار والتوجيه والتأقلم مع ملامح وجهك الفريدة. إكتشف كلّ المميزات

    دقة فائقة*، راحة مخصصة للبشرة

    تمنحك آلة الحلاقة الأكثر ذكاءً التي تعمل بالذكاء الاصطناعي راحة استثنائية للبشرة. احصل على الملاحظات حول قوة الضغط أثناء الحلاقة، لحماية بشرتك وقص الشعر بدقة في الوقت نفسه، حتى على لحية نامية لـ 5 أيام؛ فهي تعمل على الاستشعار والتوجيه والتأقلم مع ملامح وجهك الفريدة. إكتشف كلّ المميزات

    Shaver series 9000 آلة حلاقة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة

    دقة فائقة*، راحة مخصصة للبشرة

    تمنحك آلة الحلاقة الأكثر ذكاءً التي تعمل بالذكاء الاصطناعي راحة استثنائية للبشرة. احصل على الملاحظات حول قوة الضغط أثناء الحلاقة، لحماية بشرتك وقص الشعر بدقة في الوقت نفسه، حتى على لحية نامية لـ 5 أيام؛ فهي تعمل على الاستشعار والتوجيه والتأقلم مع ملامح وجهك الفريدة. إكتشف كلّ المميزات

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      دقة فائقة*، راحة مخصصة للبشرة

      مع تقنية SkinIQ

      • مستشعر الحماية من الضغط
      • شفرات Dual SteelPrecision
      • تم اختبارها على البشرة
      • رؤوس ‎360-D‎ المرنة
      يساعدك على الحلاقة مع مستوى الضغط المثالي

      يساعدك على الحلاقة مع مستوى الضغط المثالي

      إن استخدام مستوى الضغط المناسب أساسي للحصول على حلاقة دقيقة ولحماية بشرتك. تقرأ المستشعرات المتطورة في آلة الحلاقة مستوى الضغط الذي تمارسه، وتُطلعك إشارة الضوء المبتكرة عند ممارسة ضغط مفرط أو قليل، لتزويدك بحلاقة مخصصة وتناسب احتياجاتك الخاصة.

      دقة استثنائية لحلاقة أدق*

      دقة استثنائية لحلاقة أدق*

      مع أكثر من 150000 حركة قص في الدقيقة، بإمكان شفرات Dual SteelPrecision تزويدك بحلاقة دقيقة. تتميّز الشفرات الـ 72 بأداء عالٍ وتأتي مزوّدة بميزة الشحذ الذاتي وتم تصنيعها في أوروبا.

      توجيهك لاتباع تقنية محسنة مع تمريرات أقل

      توجيهك لاتباع تقنية محسنة مع تمريرات أقل

      تتبع تقنية استشعار الحركة طريقة الحلاقة التي تعتمدها وتوجّهك نحو تقنية أكثر فعالية عبر تطبيق GroomTribe الذي نقدّمه. بعد ثلاث عمليات حلاقة فقط، بلغ معظم الرجال تقنية حلاقة أفضل مع تمريرات أقل**.

      انزلاق سلس لحماية بشرتك بشكل أفضل

      انزلاق سلس لحماية بشرتك بشكل أفضل

      يفصل الغلاف الواقي ما بين رؤوس آلة الحلاقة والبشرة. يتألف الغلاف من 2000 حبيبة تقنية في كل ميلليمتر مربع، ويقلل الاحتكاك على البشرة بنسبة 25%*، للحدّ من تهيّجها.

      يتكيّف مع لحيتك لحلاقة لا تتطلّب مجهودًا

      يتكيّف مع لحيتك لحلاقة لا تتطلّب مجهودًا

      يقرأ مستشعر شعر الوجه الذكي كثافة الشعر 500 مرة في الثانية. تتكيّف التقنية تلقائيًا مع قوة القص، لحلاقة لطيفة وبدون مجهود.

      رؤوس مرنة تتّبع منحنيات وجهك

      رؤوس مرنة تتّبع منحنيات وجهك

      رؤوس مرنة بالكامل وتدور بمقدار 360 درجة لتتبّع منحنيات وجهك. اختبر ملامسة بشرة مثالية لحلاقة دقيقة ومريحة.

      تجربة حلاقة محسّنة بواسطة التطبيق

      تجربة حلاقة محسّنة بواسطة التطبيق

      أتقِن عملية الحلاقة من خلال إقران آلة الحلاقة بتطبيق GroomTribe من Philips. حلاقة تلو الأخرى، تتبّع تقدّم حالة بشرتك، وخصص عملية الحلاقة وأتقن التقنية للحصول على حلاقة دقيقة ولطيفة على البشرة في آن.

      تنظيف عميق في دقيقة واحدة لعملية حلاقة صحية

      تنظيف عميق في دقيقة واحدة لعملية حلاقة صحية

      تقوم حجرة التنظيف الفعالة بتنظيف آلة الحلاقة بدقة وتزييتها في دقيقة واحدة فقط، للحفاظ على أدائها المثالي لمدة أطول. إن الحجرة أكثر فعالية بـ 10 مرات من التنظيف بالمياه****. إنها حجرة التنظيف الأصغر في العالم، لتتمكّن من تخزينها بسهولة واستخدامها في أي مكان.

      يمكنك اعتماد الحلاقة الرطبة والجافة وحتى أثناء الاستحمام

      يمكنك اعتماد الحلاقة الرطبة والجافة وحتى أثناء الاستحمام

      قم بتعديل روتين الحلاقة الخاص بك بحسب احتياجاتك. فبفضل ميزة الحلاقة الرطبة والجافة، يمكنك الاختيار ما بين حلاقة جافة ومريحة أو حلاقة رطبة ومنعشة. يمكنك أيضًا الحلاقة باستخدام الجل أو الرغوة، حتى أثناء الاستحمام.

      أداة تشذيب دقيق مضمّنة في المقبض

      أداة تشذيب دقيق مضمّنة في المقبض

      احصل على تسريحة كاملة باستخدام أداة التشذيب الدقيق المنبثقة في آلة الحلاقة. فهي مضمّنة في هيكل آلة الحلاقة، وتشكّل الطريقة المثالية للحفاظ على شكل شاربك وتشذيب سوالفك.

      لغاية 60 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية عند الشحن بالكامل

      لغاية 60 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية عند الشحن بالكامل

      يمكنك الحلاقة لاسلكيًا لغاية 60 دقيقة بعد شحن البطارية بالكامل مرة واحدة.

      المواصفات التقنية

      • أداء الحلاقة

        نظام الحلاقة
        شفرات Dual SteelPrecision
        تتبع دقيق
        رؤوس ‎360-D‎ المرنة
        تقنية SkinIQ
        • مستشعر الحماية من الضغط
        • غلاف SkinGlide واقٍ
        • مستشعر التحكّم بالحركة
        • مستشعر Power Adapt

      • سهولة الاستعمال

        رطب وجاف
        الاستخدام الجافّ والرطب
        شاشة عرض
        • شاشة OLED متطورة
        • توجيه الضغط
        • مؤشر شحن البطارية
        • مؤشر التحكّم بالحركة
        • قِفل للسفر
        تنظيف
        • فتح بلمسة واحدة
        • قابلة للغسل بالكامل

      • الطاقة

        وقت التشغيل
        60 دقيقة
        جاري الشحن
        • شحن كامل لمدة ساعة
        • عملية شحن سريعة لمدة 5 دقائق
        فولتية تلقائية
        100-240 فولت
        الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
        9  واط
        نوع البطارية
        ليثيوم أيون

      • التصميم

        مقبض
        مقبض مطاطي
        اللون (الألوان)
        فضي كروم
        رؤوس حلاقة
        زاوية

      • البرنامج

        التطبيق
        • GroomTribe
        • يمكن التوصيل عبر Bluetooth®‎
        التوافق مع الهواتف الذكية
        أجهزة iPhone وAndroid™‎

      • الخدمة

        ضمان لسنتين
        نعم
        رؤوس SH91 البديلة
        استبدلها كل سنتين بـ SH91

      • الملحقات

        Quick Clean Pod
        • نعم
        • خرطوشة واحدة مضمّنة
        أداة تشذيب منبثقة ومضمّنة
        نعم
        السفر والتخزين
        حقيبة سفر
        الصيانة
        فرشاة التنظيف

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            • مقارنة بالطراز السابق Series S9000 من Philips
            • * بالاستناد إلى مستخدمي Series S7000 من Philips وتطبيق GroomTribe في العام 2019
            • * * مقارنة بمادة غير مطلية
            • * * * المقارنة من حيث أوساخ الحلاقة عند استخدام سائل التنظيف أو المياه في الخرطوشة
            Philips & AGT partnership
            نفخر بشراكتنا مع ‎شركة عمون للتجارة العامة منذ 7 سنوات، وسنعمل جاهدين على أن تبقى هذه الشراكة وثيقة في المستقبل