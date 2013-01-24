دقة فائقة*، راحة مخصصة للبشرة
تمنحك آلة الحلاقة الأكثر ذكاءً التي تعمل بالذكاء الاصطناعي راحة استثنائية للبشرة. احصل على الملاحظات حول قوة الضغط أثناء الحلاقة، لحماية بشرتك وقص الشعر بدقة في الوقت نفسه، حتى على لحية نامية لـ 5 أيام؛ فهي تعمل على الاستشعار والتوجيه والتأقلم مع ملامح وجهك الفريدة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
دقة فائقة*، راحة مخصصة للبشرة
تمنحك آلة الحلاقة الأكثر ذكاءً التي تعمل بالذكاء الاصطناعي راحة استثنائية للبشرة. احصل على الملاحظات حول قوة الضغط أثناء الحلاقة، لحماية بشرتك وقص الشعر بدقة في الوقت نفسه، حتى على لحية نامية لـ 5 أيام؛ فهي تعمل على الاستشعار والتوجيه والتأقلم مع ملامح وجهك الفريدة. إكتشف كلّ المميزات
دقة فائقة*، راحة مخصصة للبشرة
تمنحك آلة الحلاقة الأكثر ذكاءً التي تعمل بالذكاء الاصطناعي راحة استثنائية للبشرة. احصل على الملاحظات حول قوة الضغط أثناء الحلاقة، لحماية بشرتك وقص الشعر بدقة في الوقت نفسه، حتى على لحية نامية لـ 5 أيام؛ فهي تعمل على الاستشعار والتوجيه والتأقلم مع ملامح وجهك الفريدة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
دقة فائقة*، راحة مخصصة للبشرة
تمنحك آلة الحلاقة الأكثر ذكاءً التي تعمل بالذكاء الاصطناعي راحة استثنائية للبشرة. احصل على الملاحظات حول قوة الضغط أثناء الحلاقة، لحماية بشرتك وقص الشعر بدقة في الوقت نفسه، حتى على لحية نامية لـ 5 أيام؛ فهي تعمل على الاستشعار والتوجيه والتأقلم مع ملامح وجهك الفريدة. إكتشف كلّ المميزات
إن استخدام مستوى الضغط المناسب أساسي للحصول على حلاقة دقيقة ولحماية بشرتك. تقرأ المستشعرات المتطورة في آلة الحلاقة مستوى الضغط الذي تمارسه، وتُطلعك إشارة الضوء المبتكرة عند ممارسة ضغط مفرط أو قليل، لتزويدك بحلاقة مخصصة وتناسب احتياجاتك الخاصة.
مع أكثر من 150000 حركة قص في الدقيقة، بإمكان شفرات Dual SteelPrecision تزويدك بحلاقة دقيقة. تتميّز الشفرات الـ 72 بأداء عالٍ وتأتي مزوّدة بميزة الشحذ الذاتي وتم تصنيعها في أوروبا.
تتبع تقنية استشعار الحركة طريقة الحلاقة التي تعتمدها وتوجّهك نحو تقنية أكثر فعالية عبر تطبيق GroomTribe الذي نقدّمه. بعد ثلاث عمليات حلاقة فقط، بلغ معظم الرجال تقنية حلاقة أفضل مع تمريرات أقل**.
يفصل الغلاف الواقي ما بين رؤوس آلة الحلاقة والبشرة. يتألف الغلاف من 2000 حبيبة تقنية في كل ميلليمتر مربع، ويقلل الاحتكاك على البشرة بنسبة 25%*، للحدّ من تهيّجها.
يقرأ مستشعر شعر الوجه الذكي كثافة الشعر 500 مرة في الثانية. تتكيّف التقنية تلقائيًا مع قوة القص، لحلاقة لطيفة وبدون مجهود.
رؤوس مرنة بالكامل وتدور بمقدار 360 درجة لتتبّع منحنيات وجهك. اختبر ملامسة بشرة مثالية لحلاقة دقيقة ومريحة.
أتقِن عملية الحلاقة من خلال إقران آلة الحلاقة بتطبيق GroomTribe من Philips. حلاقة تلو الأخرى، تتبّع تقدّم حالة بشرتك، وخصص عملية الحلاقة وأتقن التقنية للحصول على حلاقة دقيقة ولطيفة على البشرة في آن.
تقوم حجرة التنظيف الفعالة بتنظيف آلة الحلاقة بدقة وتزييتها في دقيقة واحدة فقط، للحفاظ على أدائها المثالي لمدة أطول. إن الحجرة أكثر فعالية بـ 10 مرات من التنظيف بالمياه****. إنها حجرة التنظيف الأصغر في العالم، لتتمكّن من تخزينها بسهولة واستخدامها في أي مكان.
قم بتعديل روتين الحلاقة الخاص بك بحسب احتياجاتك. فبفضل ميزة الحلاقة الرطبة والجافة، يمكنك الاختيار ما بين حلاقة جافة ومريحة أو حلاقة رطبة ومنعشة. يمكنك أيضًا الحلاقة باستخدام الجل أو الرغوة، حتى أثناء الاستحمام.
احصل على تسريحة كاملة باستخدام أداة التشذيب الدقيق المنبثقة في آلة الحلاقة. فهي مضمّنة في هيكل آلة الحلاقة، وتشكّل الطريقة المثالية للحفاظ على شكل شاربك وتشذيب سوالفك.
يمكنك الحلاقة لاسلكيًا لغاية 60 دقيقة بعد شحن البطارية بالكامل مرة واحدة.
أداء الحلاقة
سهولة الاستعمال
الطاقة
التصميم
البرنامج
الخدمة
الملحقات