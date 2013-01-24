دقة فائقة*، راحة مخصصة للبشرة

تمنحك آلة الحلاقة الأكثر ذكاءً التي تعمل بالذكاء الاصطناعي راحة استثنائية للبشرة. احصل على الملاحظات حول قوة الضغط أثناء الحلاقة، لحماية بشرتك وقص الشعر بدقة في الوقت نفسه، حتى على لحية نامية لـ 5 أيام؛ فهي تعمل على الاستشعار والتوجيه والتأقلم مع ملامح وجهك الفريدة. إكتشف كلّ المميزات