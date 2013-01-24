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Philips Avent

طقم البداية الخاص بحديثي الولادة

SCD290/04
Avent
Avent
  • سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية
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    Philips Avent طقم البداية الخاص بحديثي الولادة

    SCD290/04

    سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    مجموعة عملية تتضمّن 4 رضّاعات زرقاء من نوع Natural‏ (2 بسعة 4 أونصات و2 بسعة 9 أونصات)، وفرشاة لتنظيف الرضّاعة والحلمة، ولهّاية زرقاء للأطفال من عمر 0 إلى 6 أشهر. رضاعة طبيعية أكثر بفضل هذه الرضّاعة الجديدة، لإمكانية الجمع بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة بواسطة الرضّاعة. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent طقم البداية الخاص بحديثي الولادة

    سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    مجموعة عملية تتضمّن 4 رضّاعات زرقاء من نوع Natural‏ (2 بسعة 4 أونصات و2 بسعة 9 أونصات)، وفرشاة لتنظيف الرضّاعة والحلمة، ولهّاية زرقاء للأطفال من عمر 0 إلى 6 أشهر. رضاعة طبيعية أكثر بفضل هذه الرضّاعة الجديدة، لإمكانية الجمع بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة بواسطة الرضّاعة. إكتشف كلّ المميزات

    سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    مجموعة عملية تتضمّن 4 رضّاعات زرقاء من نوع Natural‏ (2 بسعة 4 أونصات و2 بسعة 9 أونصات)، وفرشاة لتنظيف الرضّاعة والحلمة، ولهّاية زرقاء للأطفال من عمر 0 إلى 6 أشهر. رضاعة طبيعية أكثر بفضل هذه الرضّاعة الجديدة، لإمكانية الجمع بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة بواسطة الرضّاعة. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent طقم البداية الخاص بحديثي الولادة

    سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    مجموعة عملية تتضمّن 4 رضّاعات زرقاء من نوع Natural‏ (2 بسعة 4 أونصات و2 بسعة 9 أونصات)، وفرشاة لتنظيف الرضّاعة والحلمة، ولهّاية زرقاء للأطفال من عمر 0 إلى 6 أشهر. رضاعة طبيعية أكثر بفضل هذه الرضّاعة الجديدة، لإمكانية الجمع بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة بواسطة الرضّاعة. إكتشف كلّ المميزات

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      سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

      • Natural
      التقام الحلمة بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة على شكل الثدي

      التقام الحلمة بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة على شكل الثدي

      تقوم الحلمة العريضة على شكل الثدي بتفعيل عملية التقام الحلمة بطريقة طبيعية كما في حال الرضاعة الطبيعية، ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية.

      بتلات فريدة لحلمة طرية ومرنة من دون انقباض

      بتلات فريدة لحلمة طرية ومرنة من دون انقباض

      تزيد البتلات الموجودة داخل الحلمة من طراوة هذه الأخيرة ومرونتها من دون أن تؤدي إلى انقباضها. سيستمتع طفلك برضاعة مريحة بشكل أكبر.

      نظام متطور مضاد للمغص بفضل تصميم مبتكر بصمام مزدوج

      نظام متطور مضاد للمغص بفضل تصميم مبتكر بصمام مزدوج

      يساهم التصميم المبتكر المزوّد بصمام مزدوج في تخفيف المغص والانزعاج من خلال إدخال الهواء في الرضّاعة وليس في بطن الطفل.

      شكل صحي لراحة قصوى

      شكل صحي لراحة قصوى

      بفضل شكلها الفريد، يسهل حمل الرضّاعة ومسكها في أي اتجاه لراحة قصوى، حتى حين يمسكها الطفل بيديه الصغيرتين جداً.

      لهّايات بانسياب حر للهواء

      لهّايات بانسياب حر للهواء

      تحترم حلمة اللهّاية الملائمة لأسنان الطفل والقابلة للانقباض، النمو الطبيعي لحلق طفلك وأسنانه ولثّته. فتم تصنيع كل اللهّايات التي نقدّمها من السيليكون وهي خالية من أي نكهة أو رائحة.

      فرشاة للرضّاعة مع رأس فرشاة مقوّس لتنظيف سهل

      فرشاة للرضّاعة مع رأس فرشاة مقوّس لتنظيف سهل

      رأس فرشاة منحنٍ ورأس مقبض مستدير مصممان خصيصاً لبلوغ الزوايا في جميع أنواع الرضّاعات الواسعة العنق والحلمات إضافةً إلى منتجات إطعام الطفل، كل ذلك لضمان عملية تنظيف شاملة.

      تتوافق مع مجموعة Natural من Philips Avent

      تتوافق مع مجموعة Natural من Philips Avent

      تتطابق رضّاعة Natural الجديدة من Philips Avent مع مجموعة Philips Avent، باستثناء الرضّاعات ومقابض الأكواب من نوع Classic. ننصح باستخدام رضّاعات من نوع Natural فقط مع حلمات الرضاعة من نوع Natural.

      استخدام وتنظيف بسيط، تجميع سريع وسهل

      استخدام وتنظيف بسيط، تجميع سريع وسهل

      تساهم الرضّاعة ذات العنق العريض في تسهيل عملية التعبئة والتنظيف. فهي تتألف من بعض القطع التي يمكن تجميعها بسرعة وسهولة.

      المواصفات التقنية

      • المواد

        الرضّاعة
        البوليبروبيلين
        حلمة
        سيليكون

      • المحتويات

        رضّاعة للأطفال
        4  قطعة
        فرشاة لتنظيف الرضّاعة والحلمة
        1  قطعة
        لهّايات بانسياب حر للهواء
        1  قطعة

      • التصميم

        تصميم الرضّاعة
        • شكل صحي
        • عنق عريض

      • سهولة الاستعمال

        استخدام الرضّاعة
        • سهلة الحمل
        • تجميع سهل
        • سهل التنظيف

      • مراحل النمو

        المراحل
        الأطفال بين 0 و6 أشهر

      • الوظائف

        رضاعة
        • الجمع بسهولة ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية
        • التقام الحلمة بطريقة طبيعية
        حلمة
        • حلمة فائقة الطراوة والمرونة
        • بتلات مريحة وفريدة
        7صمام مضاد للمغص
        نظام متقدم مضاد للمغص

      • الميزات

        يمكن تعقيمها
        نعم

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