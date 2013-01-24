اتصال مع تنبيهات LED

اعرفي دائمًا عندما يكون جهاز المراقبة ضمن النطاق ومتصلاً. ستعلمك وحدة الأهل عندما يكون جهاز المراقبة خارج النطاق أو عند انخفاض مستوى الطاقة، مما يساعدك في التأكد من أنك على اتصال دائم بطفلك.