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Philips Avent

ضمادات ثدي

SCF155
Avent
1 الجوائز
Avent
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    Philips Avent ضمادات ثدي

    SCF155
    1 الجوائز

    راحة وثقة

    تتمتّع ضمادات الثدي SCF155/06 من Philips Avent القابلة للغسل ببطانة قطنية ناعمة ولطيفة بالإضافة إلى طبقة مهمتها امتصاص الرطوبة وإبعادها عن البشرة من خلال طبقة مانعة للتسرب. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent ضمادات ثدي

    راحة وثقة

    تتمتّع ضمادات الثدي SCF155/06 من Philips Avent القابلة للغسل ببطانة قطنية ناعمة ولطيفة بالإضافة إلى طبقة مهمتها امتصاص الرطوبة وإبعادها عن البشرة من خلال طبقة مانعة للتسرب. إكتشف كلّ المميزات

    راحة وثقة

    تتمتّع ضمادات الثدي SCF155/06 من Philips Avent القابلة للغسل ببطانة قطنية ناعمة ولطيفة بالإضافة إلى طبقة مهمتها امتصاص الرطوبة وإبعادها عن البشرة من خلال طبقة مانعة للتسرب. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent ضمادات ثدي

    راحة وثقة

    تتمتّع ضمادات الثدي SCF155/06 من Philips Avent القابلة للغسل ببطانة قطنية ناعمة ولطيفة بالإضافة إلى طبقة مهمتها امتصاص الرطوبة وإبعادها عن البشرة من خلال طبقة مانعة للتسرب. إكتشف كلّ المميزات

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      ضمادات ثدي فائقة النعومة والامتصاص

      • قابلة للغسل

      ذات نعومة فائقة وقدرة على الامتصاص

      بطانة قادرة على الامتصاص تبعد الرطوبة عن البشرة من خلال طبقة مانعة للتسرب.

      شرائط لاصقة مانعة للانزلاق

      مانعة للانزلاق بفضل الشرائط اللاصقة لإبقاء ضمادات الثدي في مكانها.

      مصممة بالتعاون مع خبير خاص بالرضاعة الطبيعية

      مصممة بالتعاون مع مولّدة ومستشارة رضاعة طبيعية تدعم الأمهات في مجال الرضاعة الطبيعية منذ 20 سنة.

      صحية

      تم لفها بشكل فردي لنظافة إضافية.

      قابلة لإعادة الاستعمال مع بطانة قطنية ناعمة

      بطانة قطنية ناعمة ولطيفة على البشرة. يمكن غسلها وتجفيفها في الغسالة.

      ناعمة مع شكل بسيط ومخطّط

      تتميز ضمادات الثدي من Philips Avent بشكل مخطط، يجعلها غير مريئة عند ارتداءها تحت الملابس.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        الصين
        نعم

      • المحتويات

        ضمادة ثدي قابلة للغسل
        6  قطعة
        كيس غسيل
        1  قطعة

      • التصميم

        مظهر أنثوي
        نعم

      • مراحل النمو

        المراحل
        الأطفال بين 0 و6 أشهر

      • الوظائف

        ما من تسرب
        بطانة قادرة على الامتصاص

      • راحة قصوى

        مانعة للانزلاق
        طبقة دانتيل خارجية

      • شعور ناعم كالحرير

        بطانة قطنية
        نعم

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          Philips & AGT partnership
          نفخر بشراكتنا مع ‎شركة عمون للتجارة العامة منذ 7 سنوات، وسنعمل جاهدين على أن تبقى هذه الشراكة وثيقة في المستقبل