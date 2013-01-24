تصميم لمسي مع معايير سلامة عالية

يجب أن يكون ميزان الحرارة المخصص للحمام وغرفة النوم ممتعًا لطفلك بقدر ما هو مطمئن لك. لذا حرصنا على أن يتوافق مع كل معايير السلامة التي تتوقعين الحصول عليها، بغض النظر عن عمر طفلك.