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Philips Avent Natural Response

رضّاعة الأطفال

SCY906/01
Avent
Avent
  • تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل
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    Philips Avent Natural Response رضّاعة الأطفال

    SCY906/01

    تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل

    لا تطلق حلمة Natural Response الحليب إلا عندما يشرب الطفل بفعالية. يستطيع الأطفال الشرب والبلع والتنفس باستخدام الإيقاع الطبيعي، كما لو كانوا يرضعون من الثدي، الأمر الذي يسهّل الجمع بين الرضاعة بالرضّاعة والرضاعة الطبيعية. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent Natural Response رضّاعة الأطفال

    تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل

    لا تطلق حلمة Natural Response الحليب إلا عندما يشرب الطفل بفعالية. يستطيع الأطفال الشرب والبلع والتنفس باستخدام الإيقاع الطبيعي، كما لو كانوا يرضعون من الثدي، الأمر الذي يسهّل الجمع بين الرضاعة بالرضّاعة والرضاعة الطبيعية. إكتشف كلّ المميزات

    تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل

    لا تطلق حلمة Natural Response الحليب إلا عندما يشرب الطفل بفعالية. يستطيع الأطفال الشرب والبلع والتنفس باستخدام الإيقاع الطبيعي، كما لو كانوا يرضعون من الثدي، الأمر الذي يسهّل الجمع بين الرضاعة بالرضّاعة والرضاعة الطبيعية. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent Natural Response رضّاعة الأطفال

    تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل

    لا تطلق حلمة Natural Response الحليب إلا عندما يشرب الطفل بفعالية. يستطيع الأطفال الشرب والبلع والتنفس باستخدام الإيقاع الطبيعي، كما لو كانوا يرضعون من الثدي، الأمر الذي يسهّل الجمع بين الرضاعة بالرضّاعة والرضاعة الطبيعية. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل رضّاعات الأطفال Natural

      تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل

      حلمة تعمل مثل الثدي الطبيعي

      • رضّاعة
      • 11 أونصة/330 مل
      • فتحة Flow 4
      • الأطفال بعمر ثلاثة أشهر أو أكثر
      حلمة تدرّ الحليب عندما يقوم الطفل بالشرب بشكل نشط

      حلمة تدرّ الحليب عندما يقوم الطفل بالشرب بشكل نشط

      تعمل حلمة Natural Response بالتزامن مع إيقاع رضاعة طفلك الطبيعي، ما يسهل الدمج بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة بواسطة الرضّاعة. تأتي الحلمة مزوّدة بفتحة فريدة تدرّ الحليب فقط عندما يشرب الطفل بشكل نشط. وبالتالي، عندما يتوقف الطفل عن البلع مؤقتًا ليتنفس، يتوقف الحليب مؤقتًا أيضًا.

      التقام بطريقة طبيعية بفضل الحلمة على شكل الصدر

      التقام بطريقة طبيعية بفضل الحلمة على شكل الصدر

      تم تصميم الحلمة الواسعة والناعمة والمرنة لمحاكاة شكل الصدر وملمسه، الأمر الذي يساعد طفلك على الالتقام والرضاعة بشكل مريح.

      مصممة لتخفيف المغص والانزعاج

      مصممة لتخفيف المغص والانزعاج

      تم تصميم الصمام المضاد للمغص لمنع الهواء من الدخول إلى معدة طفلك في أثناء الرضاعة وللمساعدة في تخفيف المغص والانزعاج.

      يمنع تصميم الحلمة المانع للتقطير انسكاب الحليب أو هدره

      يمنع تصميم الحلمة المانع للتقطير انسكاب الحليب أو هدره

      تم تصميم فتحة الحلمة لدرّ الحليب فقط عندما يقوم الطفل بالرضاعة، لذا يمكنك الاطمئنان إلى أن الحليب لن يتم هدره، سواءٌ أكنت في المنزل أم أثناء التنقل.

      اختيار التدفق المناسب من الحلمة لطفلك

      اختيار التدفق المناسب من الحلمة لطفلك

      يقوم كل طفل بالرضاعة بشكل مختلف، وينمو بسرعته الخاصة. من هنا، صممنا مجموعة من معدلات التدفق لتعثري على التدفق المثالي لطفلك وتخصصي رضّاعتك. كل حلمات Natural Response مصنوعة من السيليكون الناعم.

      سهلة الاستخدام والتنظيف ويمكن جمعها بسرعة

      سهلة الاستخدام والتنظيف ويمكن جمعها بسرعة

      توفر الرضّاعة التي تتميز بحجم عنق عريض سهولة التعبئة والتنظيف. وهي تتكون من قطع قليلة تتيح تجميعها بسرعة وسهولة.

      سهلة الحمل حتى لمن لديه يدَين صغيرتَين

      سهلة الحمل حتى لمن لديه يدَين صغيرتَين

      يسهل إمساك الرضّاعة المريحة بأي زاوية لتوفير أقصى درجة من الراحة خلال الرضاعة. إن حملها سهل ليدَيك وليدَي طفلك الصغيرتَين.

      تتوافق مع مجموعة Avent من Philips

      تتوافق مع مجموعة Avent من Philips

      يمكنك المزج بين شافطة الحليب والرضّاعة وأجزاء الكوب التي نقدمها وابتكار المنتج الذي يناسبك عند الحاجة إلى ذلك.

      إن حلمات ورضّاعات Natural Response خالية من مادة BPA*

      إن حلمات ورضّاعات Natural Response خالية من مادة BPA*

      إن رضّاعات وحلمات Natural من Philips Avent مصنوعة من مواد خالية من مادة BPA*.

      تحلّى بالصبر فيما يتأقلم طفلك

      تحلّى بالصبر فيما يتأقلم طفلك

      تختلف رضّاعات الأطفال Natural Response الجديدة التي نقدمها عن رضّاعات الأطفال ذات التدفق الحر. وتمامًا مثل الرضاعة الطبيعية، يمكن أن يتطلب الأمر بضع محاولات للإرضاع بطريقة صحيحة. وهذا أمرٌ طبيعي للغاية.

      المواصفات التقنية

      • المادة

        حلمة
        • سيليكون
        • خالية من مادة BPA*

      • محتويات العبوة

        رضّاعة أطفال سعة 11 أونصة/330 مل
        1  قطعة
        فتحة Flow 4
        قطعة واحدة

      • الوظائف

        ميزات الحلمة
        • التقام بطريقة طبيعية
        • تصميم مانع للتقطير
        • ناعمة ومرنة
        • صمام مضاد للمغص

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