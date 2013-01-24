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سماعات رأس رياضية مثبتة في الأذن مع ميكروفون

TAA1105WT/00
  • من الحديقة إلى الشارع من الحديقة إلى الشارع من الحديقة إلى الشارع
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    NULL سماعات رأس رياضية مثبتة في الأذن مع ميكروفون

    TAA1105WT/00

    من الحديقة إلى الشارع

    انغمس في تجربتك بفضل سماعات الرأس المقاومة للتعرّق التي تتيح تناغمًا بين حركاتك والصوت الواضح والجهير المنشِّط. يسمح تصميم مشبك الأذن المرن بتثبيت غطائَي الأذن في مكانهما، ويتميّز السلك بطول مثالي يبلغ 1,2 م لإبقاء هاتفك في جَيبك. إكتشف كلّ المميزات

    NULL سماعات رأس رياضية مثبتة في الأذن مع ميكروفون

    من الحديقة إلى الشارع

    انغمس في تجربتك بفضل سماعات الرأس المقاومة للتعرّق التي تتيح تناغمًا بين حركاتك والصوت الواضح والجهير المنشِّط. يسمح تصميم مشبك الأذن المرن بتثبيت غطائَي الأذن في مكانهما، ويتميّز السلك بطول مثالي يبلغ 1,2 م لإبقاء هاتفك في جَيبك. إكتشف كلّ المميزات

    من الحديقة إلى الشارع

    انغمس في تجربتك بفضل سماعات الرأس المقاومة للتعرّق التي تتيح تناغمًا بين حركاتك والصوت الواضح والجهير المنشِّط. يسمح تصميم مشبك الأذن المرن بتثبيت غطائَي الأذن في مكانهما، ويتميّز السلك بطول مثالي يبلغ 1,2 م لإبقاء هاتفك في جَيبك. إكتشف كلّ المميزات

    NULL سماعات رأس رياضية مثبتة في الأذن مع ميكروفون

    من الحديقة إلى الشارع

    انغمس في تجربتك بفضل سماعات الرأس المقاومة للتعرّق التي تتيح تناغمًا بين حركاتك والصوت الواضح والجهير المنشِّط. يسمح تصميم مشبك الأذن المرن بتثبيت غطائَي الأذن في مكانهما، ويتميّز السلك بطول مثالي يبلغ 1,2 م لإبقاء هاتفك في جَيبك. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل رياضة

      من الحديقة إلى الشارع

      • مشغلات 15 مم/جزء خلفي مفتوح
      • سماعة أذن خطافية

      سماعات رأس ثابتة مهما تحرّكت

      يمكّنك مشبك الأذن المرن والمحدد الشكل من تعديل وضعية سماعات الرأس الخفيفة الوزن لملاءمة مريحة ومُحكمة بطريقة مثالية. يمكنك التحرك من دون القلق بشأن سقوط سماعات الرأس في تلك اللحظة الحاسمة.

      صوت واضح وجهير منشِّط

      تمت موالفة المشغّلات المصنوعة من النيوديميوم حجم 15 مم بطريقة مثالية لتقدّم صوتًا واضحًا، كما تحسّن فتحات صوت الجهير أداء الجهير. تتموضع بطانات الأذن بصورة مريحة في الأذن من دون الغوص في قناتها.

      تحكّم سهل للاستماع إلى الموسيقى وإجراء المكالمات

      استمتع بكل دقيقة من قوائم التشغيل المفضّلة لديك، سواء أكنت تمارس رياضة الهرولة على الأرصفة أم على مسارات مخصصة في الحديقة. يتيح لك جهاز التحكّم عن بُعد المضمّن التحكّم بقائمة التشغيل الخاصة بك وتشغيل المساعد الصوتي في هاتفك وتلقي المكالمات من دون أن تفوّت أي نغمة.

      مصممة لقوائم التشغيل المناسبة لممارسة التمارين الرياضية

      زد من حدة نشاطك، فسماعات الرأس الرياضية هذه والمقاومة للتعرّق بتصنيف IPX2 قادرة على التحمّل. بالإضافة إلى ذلك، يبلغ طول الكبل 1,2 م ليصل إلى هاتفك بسهولة من دون أن يعيق تحركاتك.

      كبل بطول 1,2 م

      تأتي سماعات الرأس المثبتة في الأذن هذه مع كبل بطول 1,2 م. بالإضافة إلى ذلك، يحمي المثبّت المطاطي والناعم الموجود بين سماعات الرأس والكبلات اتصال الكبل للحفاظ على تدفق الصوت.

      المواصفات التقنية

      • الصوت

        نظام الصوت
        مفتوح
        نوع المغناطيس
        النيوديميوم
        الاستجابة للتردد
        20 - 20000  هرتز
        الحساسية
        96  ديسيبل
        غشاء مرن
        قبة مايلار
        قطر السماعة
        15  ملليمترًا
        المقاومة
        16  أوم

      • إمكانية الاتصال

        الميكروفون
        ميكروفون مضمن
        توصيل الكبل
        خطان متوازيان
        طبقة الموصل
        مطلية بالكروم
        موصل
        3.5  ملليمترًا
        طول السلك
        1.2  أمتار

      • التصميم

        اللون
        باللون الأبيض

      • أبعاد المنتج

        الارتفاع
        5.4  سم
        العرض
        4  سم
        العمق
        1.8  سم
        الوزن
        0,01917  كلغ

      • أبعاد العلبة

        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        الارتفاع
        17.3  سم
        العرض
        9.5  سم
        العمق
        2.5  سم
        الوزن الإجمالي
        0,04583  كلغ
        الوزن الصافي
        0,01917  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0,02666  كلغ
        EAN
        ‎48 95229 11045 8

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        24
        الطول
        35.6  سم
        العرض
        21.4  سم
        الارتفاع
        17.8  سم
        الوزن الإجمالي
        1,61  كلغ
        الوزن الصافي
        0,46008  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        1,14992  كلغ
        GTIN
        ‪1 48 95229 11045 5

      • الكرتون الداخلي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        3
        الطول
        10.6  سم
        العرض
        8.6  سم
        الارتفاع
        16.7  سم
        الوزن الإجمالي
        0,1785  كلغ
        الوزن الصافي
        0,05751  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0,12099  كلغ
        GTIN
        ‎2 48 95229 11045 2

      • UPC

        UPC
        ‎8 40063 20122 4

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