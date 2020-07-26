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سماعات رأس لاسلكية مثبّتة في الأذن ومزوّدة بميكروفون

TAE1205BK/00
  • نغمات خالية من التشابك نغمات خالية من التشابك نغمات خالية من التشابك
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    سماعات رأس لاسلكية مثبّتة في الأذن ومزوّدة بميكروفون

    TAE1205BK/00

    نغمات خالية من التشابك

    أبقِ الموسيقى بالقرب منك. تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية هذه بأنها مقاومة للطرطشة والتعرّق، وتمنحك صوتًا رائعًا وملاءمة مريحة في الأذن ووقت تشغيل يصل إلى 7 ساعات. عندما تحتاج إلى وقت إضافي، بإمكانك شحنها سريعًا لمدة 15 دقيقة لتشغيل الموسيقى بشكل متواصل لمدة ساعة إضافية. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات رأس لاسلكية مثبّتة في الأذن ومزوّدة بميكروفون

    نغمات خالية من التشابك

    أبقِ الموسيقى بالقرب منك. تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية هذه بأنها مقاومة للطرطشة والتعرّق، وتمنحك صوتًا رائعًا وملاءمة مريحة في الأذن ووقت تشغيل يصل إلى 7 ساعات. عندما تحتاج إلى وقت إضافي، بإمكانك شحنها سريعًا لمدة 15 دقيقة لتشغيل الموسيقى بشكل متواصل لمدة ساعة إضافية. إكتشف كلّ المميزات

    نغمات خالية من التشابك

    أبقِ الموسيقى بالقرب منك. تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية هذه بأنها مقاومة للطرطشة والتعرّق، وتمنحك صوتًا رائعًا وملاءمة مريحة في الأذن ووقت تشغيل يصل إلى 7 ساعات. عندما تحتاج إلى وقت إضافي، بإمكانك شحنها سريعًا لمدة 15 دقيقة لتشغيل الموسيقى بشكل متواصل لمدة ساعة إضافية. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات رأس لاسلكية مثبّتة في الأذن ومزوّدة بميكروفون

    نغمات خالية من التشابك

    أبقِ الموسيقى بالقرب منك. تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية هذه بأنها مقاومة للطرطشة والتعرّق، وتمنحك صوتًا رائعًا وملاءمة مريحة في الأذن ووقت تشغيل يصل إلى 7 ساعات. عندما تحتاج إلى وقت إضافي، بإمكانك شحنها سريعًا لمدة 15 دقيقة لتشغيل الموسيقى بشكل متواصل لمدة ساعة إضافية. إكتشف كلّ المميزات

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      نغمات خالية من التشابك

      • مشغلات حجم 8 مم/جزء خلفي مغلق
      • ضمان الراحة
      • مقاومة للطرطشة/التعرّق بتصنيف IPX4
      • عزل غير نشط ورائع للضوضاء

      مقاومة للطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4

      تتميز سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل هذه بتصنيف IPX4 وهي مقاومة للطرطشة من أي اتجاه. ولا تتأثر بالقليل من التعرّق كما لا داعي للقلق في حال فاجأك المطر.

      آمنة، ومرنة، ومريحة

      يتموضع طرفان مجنّحان مرنان بشكل مريح أسفل أذنيك لملاءمة محكمة وعزل غير نشط أفضل للضوضاء المحيطية. ويمنحك أنبوب صوتي بيضاوي وأغطية بطانات أذن قابلة للتبديل ملاءمةً مريحةً في الأذن. أما كبل سماعة الرأس المسطّح، فيتموضع بشكل مريح تمامًا خلف عنقك سواء كنت تضع بطانات الأذن أم لا.

      بطانات أذن مغنطيسية. كبل مسطّح يقاوم التشابك

      تتميز سماعات الأذن هذه ببطانات مغنطيسية تلتصق بعضها ببعض، وبكبل مسطّح يقاوم التشابك. وبالتالي، عندما تخرجها من حقيبتك أو من جيبك، لن تضطر إلى فك التشابك لتتمكن من البدء بالاستماع إلى قائمة التشغيل.

      جهاز تحكّم عن بُعد مضمّن. بدّل من قائمة التشغيل إلى المكالمات بسهولة

      يمكنك تلقي مكالمة وإيقاف قائمة التشغيل مؤقتًا، بدون لمس هاتفك الذكي. فالإقران الذكي عبر Bluetooth يعني أن السماعات تتذكر الجهاز الأخير الذي أقرنتها به.

      وقت تشغيل يبلغ 7 ساعات. شحن باستخدام USB-C

      توفر المشغّلات المصنوعة من النيوديميوم بحجم 8 مم صوتًا رائعًا، وتحصل على وقت تشغيل يصل إلى 7 ساعات من عملية شحن لمدة ساعتين بواسطة USB-C. وإذا بدأ مستوى الطاقة بالانخفاض، فيمكنك الشحن بسرعة لمدة 15 دقيقة لمتابعة تشغيل الموسيقى لساعة واحدة إضافية.

      ميكروفون مضمّن مزوّد بتقنية إلغاء صدى الصوت لصوت نقي

      لن تسمع بعد الآن صدى الصوت المزعج أثناء التحدث عبر الهاتف. فبفضل تقنية إلغاء صدى الصوت، يمكنك الحصول دومًا على اتصال نقي وبدون تشويش.

      إقران ذكي. اعثر على أجهزتك المزوّدة بتقنية Bluetooth تلقائيًا

      يسمح لك الضغط مرة واحدة مطوّلاً على الزر المتعدد الوظائف بإعداد سماعات الرأس اللاسلكية هذه المزودّة بتقنية Bluetooth لإقرانها. وحالما يتم إقرانها، تتذكر السماعات الجهاز الأخير الذي قمت بإقرانها به.

      المواصفات التقنية

      • الصوت

        المقاومة
        32 أوم
        قطر السماعة
        8 مم
        الحساسية
        108,5 ديسيبل (1 كيلوهرتز)
        نطاق التردد
        20 - 20,000 هرتز
        طاقة الإدخال القصوى
        5 مللي واط
        التشويش (THD)
        < 3% THD
        نوع المشغل
        ديناميكي

      • إمكانية الاتصال

        إصدار Bluetooth
        5.1
        الحد الأقصى للنطاق
        لغاية 10  أمتار
        ملفات تعريف Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        الميكروفون
        ميكروفون مضمن
        نوع الإرسال اللاسلكي
        Bluetooth
        لاسلكي
        نعم

      • الراحة

        المقاومة للمياه
        IPX4
        نوع مفاتيح التحكم
        زر
        التحكم في شدة الصوت
        نعم
        سماعات أذن مغنطيسية
        نعم

      • التصميم

        اللون
        أسود
        طريقة الارتداء
        سماعة مثبتة في الأذن
        مادة وصلة الأذن
        سيليكون
        الملاءمة على الأذن
        سماعة مثبتة في الأذن
        نوع الملامة داخل الأذن
        جزء علوي من السيليكون

      • الطاقة

        وقت تشغيل الموسيقى
        7  س
        مدّة التحدث
        5 ساعات
        فترة الاستعداد لعمر البطارية
        60 ساعة
        نوع البطارية (سماعات الرأس)
        ليثيوم بوليمر (مضمّنة)
        قدرة البطارية (سماعات الرأس)
        100 مللي أمبير في الساعة
        وقت الشحن
        2  س
        فترة الشحن السريع
        15 دقيقة لساعة واحدة
        عدد البطاريات
        1 قطعة
        وزن البطارية (إجمالي)
        2,2 غ
        قابلة للشحن
        نعم

      • المساعد الصوتي

        دعم المساعد الصوتي
        نعم
        تنشيط المساعد الصوتي
        يدوي
        التوافق مع المساعد الصوتي
        نعم

      • الملحقات

        سلك الشحن
        كبل USB-C
        رؤوس الأذن
        3 مجموعات مؤلفة من رأسين (حجم S/M/L)
        دليل البدء السريع
        نعم

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        3
        GTIN
        8 11031 95229 48 1
        الوزن الإجمالي
        0.339  كلغ
        الارتفاع
        12.8  سم
        الطول
        19  سم
        الوزن الصافي
        0.132  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0.207  كلغ
        العرض
        11.2  سم

      • أبعاد المنتج

        العمق
        0  سم
        الارتفاع
        1.5  سم
        الوزن
        0.015  كلغ
        العرض
        2.5  سم
        طول السلك
        64  سم

      • أبعاد العلبة

        EAN
        ‎48 95229 11031 1
        العمق
        3  سم
        الوزن الإجمالي
        0,081  كلغ
        الارتفاع
        17.2  سم
        الوزن الصافي
        0.044  كلغ
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        نوع العلبة
        صندوق
        وزن العلبة فارغة
        0.037  كلغ
        طريقة العرض على الرف
        تعليق
        العرض
        9.5  سم

      • UPC

        UPC
        8‎ 40063 20150 7

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