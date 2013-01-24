قم بتنشيط المساعد الصوتي في هاتفك الذكي بسهولة

قم بتنشيط المساعد الصوتي في هاتفك من دون لمس الهاتف. اطلب من مساعد Google أو Siri تشغيل بعض الموسيقى أو الاتصال بالأصدقاء أو إرسال الرسائل لهم أو التحقق من حالة الطقس والمزيد غير ذلك.