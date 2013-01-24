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UpBeat

سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل والمثبّتة في الأذن

TAT3215BK/00
  • نغماتك الخاصة. وحركاتك الخاصة. نغماتك الخاصة. وحركاتك الخاصة. نغماتك الخاصة. وحركاتك الخاصة.
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    UpBeat سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل والمثبّتة في الأذن

    TAT3215BK/00

    نغماتك الخاصة. وحركاتك الخاصة.

    في أي وقت وفي أي مكان. تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل بأنها مقاومة للطرطشة والتعرّق لتزويدك بصوت رائع ووقت تشغيل يصل إلى 24 ساعة مع علبة الشحن الخاصة بها. إذا كنت تجري مكالمة طويلة، فيمكنك استخدام سماعة أذن واحدة فقط فيما تقوم بشحن الأخرى.

    UpBeat سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل والمثبّتة في الأذن

    نغماتك الخاصة. وحركاتك الخاصة.

    في أي وقت وفي أي مكان. تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل بأنها مقاومة للطرطشة والتعرّق لتزويدك بصوت رائع ووقت تشغيل يصل إلى 24 ساعة مع علبة الشحن الخاصة بها. إذا كنت تجري مكالمة طويلة، فيمكنك استخدام سماعة أذن واحدة فقط فيما تقوم بشحن الأخرى.

    نغماتك الخاصة. وحركاتك الخاصة.

    في أي وقت وفي أي مكان. تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل بأنها مقاومة للطرطشة والتعرّق لتزويدك بصوت رائع ووقت تشغيل يصل إلى 24 ساعة مع علبة الشحن الخاصة بها. إذا كنت تجري مكالمة طويلة، فيمكنك استخدام سماعة أذن واحدة فقط فيما تقوم بشحن الأخرى.

    UpBeat سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل والمثبّتة في الأذن

    نغماتك الخاصة. وحركاتك الخاصة.

    في أي وقت وفي أي مكان. تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل بأنها مقاومة للطرطشة والتعرّق لتزويدك بصوت رائع ووقت تشغيل يصل إلى 24 ساعة مع علبة الشحن الخاصة بها. إذا كنت تجري مكالمة طويلة، فيمكنك استخدام سماعة أذن واحدة فقط فيما تقوم بشحن الأخرى.

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      نغماتك الخاصة. وحركاتك الخاصة.

      مقاومة للطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4

      تتميز سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل هذه بتصنيف IPX4 وهي مقاومة للطرطشة من أي اتجاه. ولا تتأثر بالقليل من التعرّق كما لا داعي للقلق في حال فاجأك المطر.

      علبة شحن محمولة بواسطة USB-C. احصل على وقت تشغيل يصل إلى 24 ساعة

      تنقل على الطريق وبحوزتك أوقات شحن متعددة. يمكنك الحصول على وقت تشغيل لغاية 6 ساعات من عملية شحن واحدة، بالإضافة إلى 18 ساعة إضافية من علبة مشحونة بالكامل. وتقدّم لك عملية شحن قصيرة من 15 دقيقة داخل العلبة وقت تشغيل يستمر لمدة ساعة واحدة. ويستغرق شحن العلبة بالكامل ساعتين عبر USB-C.

      الوضع الأحادي. نقّل الميكروفون بين سماعات الأذن

      هل تريد إجراء مكالمة بينما تبدأ الطاقة بالنفاد من سماعات الرأس؟ احصل على المزيد من الوقت للمكالمات عبر استخدام سماعة أذن واحدة فيما تقوم بشحن الأخرى. وسيتم تعيين الميكروفون تلقائيًا للسماعة التي تقوم باستخدامها، وبمكنك التبديل بسهولة عند الحاجة.

      ملاءمة مريحة ومُحكمة

      يمكنك الحصول على صوت رائع من المشغّلات المصنوعة من النيوديميوم بحجم 6 مم والاستمتاع بالموسيقى براحة حقيقية بفضل التصميم المريح والخفيف الوزن. وتساعدك أغطية سدادات الأذن الناعمة والقابلة للتبديل على إيجاد ملاءمة مريحة في الأذن.

      زر متعدد الوظائف. تحكم سهل بالموسيقى والمكالمات

      ألا تعجبك الأغنية الحالية؟ تخطاها عبر الضغط مطولًا على الزر المتعدد الوظائف. هل تريد رفض مكالمة ومواصلة الاستماع؟ قم بذلك عبر الضغط مرة واحدة. ويحافظ الميكروفون المضمّن المزوّد بتقنية إلغاء صدى الصوت على نقاء الصوت عندما تقرر إجراء المكالمات.

      قم بتنشيط المساعد الصوتي في هاتفك الذكي بسهولة

      قم بتنشيط المساعد الصوتي في هاتفك من دون لمس الهاتف. اطلب من مساعد Google أو Siri تشغيل بعض الموسيقى أو الاتصال بالأصدقاء أو إرسال الرسائل لهم أو التحقق من حالة الطقس والمزيد غير ذلك.

      إقران ذكي. اعثر على جهازك المزوّد بتقنية Bluetooth تلقائيًا

      تصبح سماعات الأذن جاهزة للإقران في اللحظة التي تُخرجها من علبة الشحن الخاصة بها. وبعد أقرانها، تتذكر سماعات الأذن الجهاز الأخير الذي اقترنت به.

      المواصفات التقنية

      • أبعاد المنتج

        الارتفاع
        4.2  سم
        العرض
        3.6  سم
        العمق
        6.5  سم
        الوزن
        0.049  كلغ

      • الصوت

        نظام الصوت
        مغلق
        نوع المغناطيس
        NdFeB
        الاستجابة للتردد
        20 - 20000  هرتز
        الحساسية
        90  ديسيبل
        غشاء مرن
        بولي إيثيلين تيرفثالات

      • أبعاد العلبة

        الارتفاع
        17  سم
        العرض
        9.5  سم
        العمق
        4  سم
        الوزن الإجمالي
        0.139  كلغ
        الوزن الصافي
        0.049  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0.09  كلغ
        EAN
        48‎ 95229 10974 2

      • إمكانية الاتصال

        ملفات تعريف Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        إصدار Bluetooth
        5.1
        الحد الأقصى للنطاق
        لغاية 10  أمتار

      • الراحة

        إدارة المكالمات
        • التنقّل بين مكالمتين
        • الرد/إنهاء المكالمة
        • رفض المكالمة

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        24
        الطول
        37.5  سم
        العرض
        27.5  سم
        الارتفاع
        24.5  سم
        الوزن الإجمالي
        4,231  كلغ
        الوزن الصافي
        1,176  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        3,055  كلغ
        GTIN
        ‎1 48 95229 10974 9

      • الملحقات

        دليل البدء السريع
        نعم
        كبل USB
        كبل USB (من النوع A إلى النوع C)

      • الكرتون الداخلي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        3
        الطول
        17.8  سم
        العرض
        12.8  سم
        الارتفاع
        10.4  سم
        الوزن الإجمالي
        0,507  كلغ
        الوزن الصافي
        0.147  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0.36  كلغ
        GTIN
        ‎2 48 95229 10974 6

      • الطاقة

        نوع البطارية
        ليثيوم أيون

      • التصميم

        اللون
        أسود

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