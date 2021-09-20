العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- سلك طاقة التيار المتناوب
- دليل البدء السريع
- شهادة الضمان
- ورقة ضمان السلامة
أشعل الحماس على وقع الإيقاع
انقل حفلتك إلى أي مكان تريده مع مكبر الصوت الكبير والمحمول هذا. أثناء العزف على الغيتار أو تشغيل النغمات أو استخدام الميكروفون، تنبض أضواء ملونة ووامضة على مكبر الصوت! يسهّل مقبض الحمل نقل مكبر الصوت. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أشعل الحماس على وقع الإيقاع
انقل حفلتك إلى أي مكان تريده مع مكبر الصوت الكبير والمحمول هذا. أثناء العزف على الغيتار أو تشغيل النغمات أو استخدام الميكروفون، تنبض أضواء ملونة ووامضة على مكبر الصوت! يسهّل مقبض الحمل نقل مكبر الصوت. إكتشف كلّ المميزات
أشعل الحماس على وقع الإيقاع
انقل حفلتك إلى أي مكان تريده مع مكبر الصوت الكبير والمحمول هذا. أثناء العزف على الغيتار أو تشغيل النغمات أو استخدام الميكروفون، تنبض أضواء ملونة ووامضة على مكبر الصوت! يسهّل مقبض الحمل نقل مكبر الصوت. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أشعل الحماس على وقع الإيقاع
انقل حفلتك إلى أي مكان تريده مع مكبر الصوت الكبير والمحمول هذا. أثناء العزف على الغيتار أو تشغيل النغمات أو استخدام الميكروفون، تنبض أضواء ملونة ووامضة على مكبر الصوت! يسهّل مقبض الحمل نقل مكبر الصوت. إكتشف كلّ المميزات
يتميّز مكبر الصوت هذا المخصص للكاريوكي بصوت قوي وجهير مدوٍّ، ليملأ أرجاء الغرفة بإيقاع الموسيقى. تسمح لك البطارية المضمّنة بالاستمتاع بحفلة صاخبة في الخارج، مع وقت تشغيل يصل إلى 14 ساعة بعد عملية شحن واحدة.
تأثيرات ضوئية خاصة بالحفلات ليتراقص الجميع على أنغام الموسيقى! بالإضافة إلى ذلك، تنبض حلقة الأضواء الملوّنة المتوفرة على مكبر الصوت على إيقاع الموسيقى، كما تتوفر أربعة أوضاع إضاءة للاختيار من بينها. يلبّي مكبر الصوت هذا كل احتياجاتك، بغض النظر عن أسلوبك في الحفلات.
يسمح لك إدخال الميكروفون (6,3 مم) بالارتقاء بالحفلة إلى المستوى التالي. يتوفر أيضًا إدخال للغيتار لتتمكّن من الغناء أثناء العزف على الغيتار بطريقة منفردة! يحتوي مكبر الصوت على عناصر تحكم بمستوى الصوت منفردة للغيتار والميكروفون. يمكنك تغيير صوتك وخفت الأصوات الغنائية وإضافة تأثيرات الصدى أيضًا.
تمكّن من بث قوائم التشغيل عبر Bluetooth. كذلك، يمكنك توصيل مصادر أخرى عبر إدخال الصوت أو USB، أو توصيل مكبر الصوت بمكبر صوت آخر، أو مضخم صوت باستخدام مأخذ الإخراج. تسمح لك المفاتيح الدوارة على مكبر الصوت بتحديد المصدر أو حتى موالفة الجهير والطنين الثلاثي.
تسمح المسكة والبطارية المضمّنتَين بتشغيل الموسيقى في أي مكان. اصطحب الأجواء الحماسية إلى منزل صديقك أو ضَع مكبر الصوت في ملعب كرة السلة. كذلك، يمكنك تخطي الأغاني ورفع مستوى الصوت مباشرة من مكبر الصوت.
الصوت
السماعة
إمكانية الاتصال
تنسيقات الصوت المعتمدة
الراحة
شاشة عرض
الطاقة
الملحقات
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