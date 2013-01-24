بالنسبة إلى المرضى الذين يستخدمون أجهزة ضغط الهواء الإيجابي ذات المستوى الثنائي (BiLevel PAP) وأجهزة ضغط الهواء الإيجابي المستمر (CPAP): التوقف عن استخدام الوحدات المتأثرة واستشارة الطبيب لتحديد فوائد مواصلة العلاج والمخاطر المحتملة.

بالنسبة إلى المرضى الذين يستخدمون أجهزة التنفس الميكانيكية اللازمة للبقاء على قيد الحياة: يجب ألا يتم التوقف عن استخدام العلاج الموصوف أو تغييره ، من دون استشارة الأطباء لتحديد الإجراءات التالية الصحيحة.