يُطلب من العملاء والمرضى والمستخدمين واختصاصيي الرّعاية الصحية اتباع التوجيهات الواردة في إشعار السحب (في الولايات المتحدة فقط)/إخطار السلامة الميداني في مجال العمل (بالأسواق العالمية).

ينصح إشعار السحب (الولايات المتحدة فقط)/إخطار السلامة في مجال العمل (الأسواق العالمية) المرضى والعملاء باتخاذ الإجراءات التالية:

بالنسبة إلى المرضى الذين يستخدمون أجهزة ضغط الهواء الإيجابي ذات المستوى الثنائي (BiLevel PAP) وأجهزة ضغط الهواء الإيجابي المستمر (CPAP): التوقف عن استخدام الوحدات المتأثرة واستشارة الطبيب لتحديد فوائد مواصلة العلاج والمخاطر المحتملة.

بالنسبة إلى المرضى الذين يستخدمون أجهزة التنفس الميكانيكية اللازمة للبقاء على قيد الحياة: يجب ألا يتم التوقف عن استخدام العلاج الموصوف أو تغييره ، من دون استشارة الأطباء لتحديد الإجراءات التالية الصحيحة.

سجّل الأجهزة المتأثرة على الموقع الإلكتروني الخاص بالسحب، www.philips.com/SRC-update يوفّر الموقع الإلكتروني المعلومات الحالية المتعلقة بحالة السحب وكيفية تلقي الإجراء التصحيحي الدائم لمعالجة هاتين المشكلتين. يوفّر الموقع الإلكتروني أيضًا تعليمات حول كيفية تحديد موقع الرقم التسلسلي للجهاز المتأثر وسيقوم بإرشاد المستخدمين أثناء عملية التسجيل. يمكنك الاتصال على في حال تعذر زيارة الموقع الإلكتروني أو عدم توفر إمكانية الوصول إلى الإنترنت.





الرقم المجاني الخاص بالعملاء في المملكة العربية السعودية

0039 800-814 (00966)

أو على الرقم المجاني الخاص الدولي بالعملاء في الدول الأخرى

3822 8089 20 (0044)

وضعت الشركة خطة شاملة لهذا التصحيح، وقد بدأت بالفعل في التنفيذ.

توصي Philips بتوقف العملاء والمرضى عن استخدام منتجات التنظيف المرتبطة بالأوزون والالتزام بتعليمات استخدام طرق التنظيف المعتمدة للجهاز.

إضافةً إلى ذلك، تذكِّر Philips العملاء والمرضى بمراجعة عمر استخدام أجهزة ضغط الهواء الإيجابي ذات المستوى الثنائي (BiLevel PAP) وأجهزة ضغط الهواء الإيجابي المستمر (CPAP)، حيث يُنصح باستبدالها، بشكل نموذجي، بعد مرور خمسة أعوام من الاستخدام.

تُعرب Philips عن أسفها العميق عن الإزعاج الذي سببته هذه المشكلة، كما تخصّص وقتًا وفيرًا وموارد هائلة لتقديم الخدمات المتوقعة التي يستحقها كل من المرضى والعملاء المتضررين حيث تجعل حل هذه المشكلة أولى أولوياتها.

للحصول على مزيد من المعلومات حول إشعار السحب (في الولايات المتحدة فقط)/إخطار السلامة الميداني في مجال العمل (بالأسواق العالمية)، بالإضافة إلى التعليمات الخاصة بالعملاء والمستخدمين والأطباء، يمكن للجهات المتضررة الاتصال بممثل Philips المحلي لديهم أو زيارة www.philips.com/SRC-update. يمكنك الاتصال على الأرقام التالية في حال تعذر زيارة الموقع الإلكتروني أو عدم توفر إمكانية الوصول إلى الإنترنت.



الرقم المجاني الخاص بالعملاء في المملكة العربية السعودية

0039 800-814 (00966)

أو على الرقم المجاني الخاص الدولي بالعملاء في الدول الأخرى

3822 8089 20 (0044)