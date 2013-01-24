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نقف في يومنا هذا أمام مفترق طرق تلتقي فيه التكنولوجيا والتطبيقات والبيانات الضخمة والأجهزة المحمولة بالصحة والعافية. لذلك ليس من الصعب فهم كيف استطاعت شركة Philips، التي تحمل في جعبتها تاريخ حافل من الخدمات والمنتجات المبتكرة استمر حوالي قرن كامل، مشاركة التقنيات المتطورة في مجال حلول الرعاية الصحية المتصلة لتمكين الأشخاص من المشاركة الفعالة في إدارة حالتهم الصحية في SXSW.
يقوم التطوّر المذهل الذي شهدته البيانات والتطبيقات الصحية ومستشعرات المستهلك المستندة إلى السحابة بتحويل طريقة تتبع المعلومات الشخصية وتفسيرها. فماذا لو كان بإمكاننا توصيل كل هذه البيانات من المصادر الشخصية والسريرية والبيئية ومساعدة المستهلكين في المشاركة الفعّالة في إدارة حالتهم الصحية؟
شاركت شركة Philips 140000 مطوّر ومبتكر في أحد أضخم مؤتمرات تكنولوجيا الحوسبة السحابية بهدف عرض إمكانيات الرعاية المتصلة عند الانتقال من غرف المستشفى إلى غرف المعيشة في المنازل.
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