إذا كنت تؤمن فعليًا بأن كل أم وكل طفل يستحقون أفضل رعاية ممكنة، سواء أقبل قدوم الرضيع إلى هذا العالم أو خلال تلك الفترة أو بعدها، فهذا يعني أنك معنا على متن القطار نفسه.

ففي Philips، نحن نشاركك شغفك وندعم مهمتك وندرك أهمية تحقيقك تحقيق لهدفك النبيل. من هنا، نحن نلتزم بتقديم حلول رعاية في مراحل النمو مثبتة سريريًا و خدمات تعليمية خلال كل مرحلة وفترة انتقالية.

وبفضل خبرتنا الطويلة في مجال الرعاية الصحية بشكل عام ورعاية الأم والطفل بشكل خاص، نسعى جاهدين إلى مساعدتك في إنشاء إطار عمل للرعاية قائم على الأدلة، ومصمم لدعم وتغذية الأم والطفل بأفضل طريقة ممكنة.

هل هناك شيء أجمل من رؤية حياة جديدة تتكوّن لتبصر النور بعد أشهر؟ هل هناك شيء أثمن من الحياة؟ في Philips نحن ندرك أهمية ذلك، لذا قمنا بتجميع فريق كبير من الخبراء والأخصائيين لابتكار حلول ومنتجات تساعد في إثراء حياة الرضّع منذ اللحظة الأولى الذي يأتون بها إلى هذه الحياة. وتتضمن هذه المجموعة الكبيرة من المنتجات أجهزة مراقبة الأم والجنين أثناء الحمل، ووضعية حديثي الولادة، وحلول التهدئة والتسكين في وحدة الرعاية المركزة للأطفال حديثي الولادة (NICU)، والتغذية والمراقبة خلال مرحلة الانتقال إلى المنزل.