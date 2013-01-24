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32BDL3550Q/00 شاشة Q-Line جديد
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شاشة Q-Line

32BDL3550Q/00

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    Philips & AGT partnership
    نفخر بشراكتنا مع ‎شركة عمون للتجارة العامة منذ 7 سنوات، وسنعمل جاهدين على أن تبقى هذه الشراكة وثيقة في المستقبل