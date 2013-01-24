الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

Signage Solutions شاشة D-Line

50BDL4550D/00
  • سعي دائم نحو الابتكار سعي دائم نحو الابتكار سعي دائم نحو الابتكار
    -{discount-value}

    Signage Solutions شاشة D-Line

    50BDL4550D/00

    سعي دائم نحو الابتكار

    اجعل محتواك محطّ الأنظار مع شاشة D-Line الاحترافية بدقة 4K UHD من Philips. تضمن جودة الصور الممتازة من Philips تزويدك بألوان واقعية وتباين شديد. يمكنك عرض المحتوى من مصادر متعددة على شاشة واحدة بسهولة تامة.

    Signage Solutions شاشة D-Line

    سعي دائم نحو الابتكار

    اجعل محتواك محطّ الأنظار مع شاشة D-Line الاحترافية بدقة 4K UHD من Philips. تضمن جودة الصور الممتازة من Philips تزويدك بألوان واقعية وتباين شديد. يمكنك عرض المحتوى من مصادر متعددة على شاشة واحدة بسهولة تامة.

    سعي دائم نحو الابتكار

    اجعل محتواك محطّ الأنظار مع شاشة D-Line الاحترافية بدقة 4K UHD من Philips. تضمن جودة الصور الممتازة من Philips تزويدك بألوان واقعية وتباين شديد. يمكنك عرض المحتوى من مصادر متعددة على شاشة واحدة بسهولة تامة.

    Signage Solutions شاشة D-Line

    سعي دائم نحو الابتكار

    اجعل محتواك محطّ الأنظار مع شاشة D-Line الاحترافية بدقة 4K UHD من Philips. تضمن جودة الصور الممتازة من Philips تزويدك بألوان واقعية وتباين شديد. يمكنك عرض المحتوى من مصادر متعددة على شاشة واحدة بسهولة تامة.

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل d-line-series

      سعي دائم نحو الابتكار

      مشغّلة بواسطة نظام Android

      • 50 بوصة
      • 4K UHD
      • 500 شمعة/متر مربع
      حفظ المحتويات وتشغيلها بفضل الذاكرة الداخلية

      حفظ المحتويات وتشغيلها بفضل الذاكرة الداخلية

      يمكنك حفظ المحتويات وتشغيلها بفضل الذاكرة الداخلية، كما يمكنك تحميل الوسائط إلى الشاشة وتشغيل المحتويات مباشرة. فهي تعمل جنبًا إلى جنب مع المستعرض الداخلي، وتكون بمثابة ذاكرة تخزين مؤقت عند بث المحتويات عبر الإنترنت. وفي حال فشل الاتصال بالشبكة، تحافظ الذاكرة الداخلية على المحتوى قيد التشغيل من خلال تشغيل نسخة تم تخزينها مؤقتًا، مما يضمن تشغيل الوسائط الخاصة بك حتى في حال تعطل الشبكة.

      ابقِ المحتوى الخاص بك قيد التشغيل مع FailOver

      ابقِ المحتوى الخاص بك قيد التشغيل مع FailOver

      يُعتبر الحفاظ على المحتوى قيد التشغيل أساسيًا للتطبيقات التجارية المتطلبة. وعلى الرغم أنه من غير المرجح أن تواجه حالات فشل في المحتوى، إلا أن ميزة FailOver توفر لك الحماية بفضل تقنية ثورية تعمد إلى تشغيل نسخ محتويات احتياطية على الشاشة في حال فشل مشغل الوسائط. يتم تشغيل FailOver تلقائيًا عندما يفشل الإدخال الأساسي. ما عليك سوى تحديد اتصال إدخال أساسي واتصال FailOver لتصبح جاهزًا للحماية الفورية.

      ميزة SmartPower لتوفير الطاقة

      ميزة SmartPower لتوفير الطاقة

      يمكن التحكم في كثافة الإضاءة الخلفية وتعيينها مسبقًا بواسطة النظام لتخفيض استهلاك الطاقة بنسبة تصل لغاية 50%، مما يؤدي إلى توفير ملحوظ في تكاليف الطاقة.

      CMND: تحكم بشاشاتك

      CMND: تحكم بشاشاتك

      أمسك بزمام الأمور بفضل النظام الأساسي والقوي لإدارة الشاشات CMND. إذ يمكنك تحديث المحتويات وإدارتها بفضل CMND & Create أو التحكم بإعداداتك بفضل CMND & Control، فلا شيء مستحيل مع CMND.

      إنشاء المحتويات وتحديثها بفضل CMND & Create

      إنشاء المحتويات وتحديثها بفضل CMND & Create

      يمكنك تصميم محتويات مؤثرة وإنشاؤها بفضل أداة التأليف الفعالة CMND & Create. فهي مزوّدة بواجهة للسحب والإفلات، ونماذج محمّلة مسبقًا وعناصر واجهة مستخدم مضمنة، لإبهار عملائك بمحتويات آسرة. متوفرة في وضع العرض الأفقي والعمودي.

      إدارة إعدادات شاشات متعددة بفضل CMND & Control

      إدارة إعدادات شاشات متعددة بفضل CMND & Control

      بات بإمكانك إدارة شاشات متعددة بسهولة تامة من موقع مركزي بفضل CMND & Control. لم يكن التحكم بمجموعة الشاشات يومًا بهذه السهولة، إذ تتوفر إمكانية مراقبة الشاشات في الوقت الحقيقي وتحديثات الإعدادات والبرامج من موقع عن بعد وإمكانية تخصيص شاشات متعددة وتكوينها في الوقت نفسه، مثل حائط الشاشات المتعددة أو شاشات القوائم.

      اتصل بالمحتوى الخاص بك وتحكم به عبر السحابة

      اتصل بالمحتوى الخاص بك وتحكم به عبر السحابة

      اتصل بالمحتوى الخاص بك وتحكم به عبر السحابة، بفضل مستعرض HTML5 المضمن. باستخدام المستعرض المستند إلى Chromium، يمكنك تصميم محتوياتك عبر الإنترنت وتوصيل شاشة واحدة أو شبكتك الكاملة. يمكنك أيضًا عرض المحتويات في وضع أفقي أو عمودي بدقة كاملة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك بث المحتويات في نافذة بميزة صورة داخل صورة (PIP). ما عليك سوى توصيل الشاشة بالإنترنت باستخدام WiFi أو بواسطة كبل RJ45 للاستمتاع بقوائم التشغيل التي قمت بإنشائها بنفسك

      معالج SoC مشغّل بواسطة Android. تطبيقات أصلية وتطبيقات على ويب

      تحكّم بشاشتك من خلال اتصال بالإنترنت. تم تحسين شاشات Philips الاحترافية المشغّلة بواسطة Android لتشغيل تطبيقات Android الأصلية، ويمكنك أيضًا تثبيت تطبيقات الويب مباشرة على الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يضمن نظام التشغيل الجديد Android 8 الحفاظ على أمان البرنامج وبقائه على أحدث المواصفات لمدة أطول.

      تأكد من تشغيل المحتوى الخاص بك بواسطة لقطات شاشة تلقائية

      لا شك في أن المحتوى هو العنصر الأهم، لذلك تأكد من تشغيل المحتوى الخاص بك في كل الأوقات بفضل ميزة لقطات الشاشة التلقائية. إذ يتم اتخاذ لقطات شاشة على مدار اليوم ويتم تخزينها في خادم FTP، حيث يمكنك رؤيتها هناك في كل الأوقات ومن أي مكان.

      شاشة ADS بزاوية عرض عريضة

      يمكنك المشاهدة من أي زاوية باستخدام تقنية ADS لعرض بزاوية عريضة. يوفر مفتاح الأبعاد الفائقة المتطور معالجة أسرع للصور على الشاشة لعمليات انتقال أسلس في المحتوى، ولدقة صور استثنائية، ولإعادة إنتاج الألوان بشكل فائق، مع زاوية عرض تبلغ 180 درجة.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        48,5  بوصة
        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        123,2  سم
        دقة اللوحة
        3840 x‏ 2160
        الدقة المثلى
        3840‏ × 2160 @ 60 هرتز
        السطوع
        500  cd/m²
        نسبة التباين (نموذجي)
        4000:1
        معدل التباين الديناميكي
        500,000:1
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        8,0  ملي ث
        دقة البكسل
        0,2854 x‏ 0,2854 مم
        ألوان الشاشة
        1.07 مليار
        زاوية العرض (أفقية)
        178  درجة
        زاوية العرض (عمودية)
        178  درجة
        تحسين الصورة
        • 3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
        • فلتر مشطي ثلاثي الأبعاد
        • تعويض الحركة، إلغاء التشابك
        • إلغاء التشابك بين 3D MA
        • تحسين التباين الديناميكي
        • مسح تدريجي
        نظام التشغيل
        Android 8.0
        تقنية اللوحة
        VA

      • إمكانية الاتصال

        إدخال الفيديو
        • Display Port1.2 (عدد 1)
        • DVI-I (عدد 1)
        • HDMI 2.0 ‏(عدد 2)
        • USB 2.0 ‏(عدد 2)
        إخراج الفيديو
        • DisplayPort 1.2 (عدد 1)
        • HDMI 2.0 ‏(عدد 1)
        إدخال الصوت
        مقبس مقاس 3,5 مم
        إخراج الصوت
        وصلة مقاس 3.5 ملم
        تحكم خارجي
        • RJ45
        • مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم
        • مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم

      • دقة الشاشة المعتمدة

        تنسيقات الكمبيوتر
        • 1920‏ × 1080، 60 هرتز
        • 1024‏ × 768، 60 هرتز
        • 1280‏ × 1024، 60 هرتز
        • 1280‏ × 720، 60 هرتز
        • 1440‏ × 900، 60 هرتز
        • ‎1600 x 900‏، 60 هرتز
        • 1680‏ × 1050، 60 هرتز
        • 3840‏ × 2160، 30، 60 هرتز
        • 640‏ × 480، 60 هرتز
        • 800‏ × 600، 60 هرتز
        تنسيقات الفيديو
        • 1080 بوصة،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 576 بوصة،‏ 50 هرتز
        • 576 بكسل،‏ 50 هرتز
        • 480 بكسل،‏ 60 هرتز
        • 480 بوصة،‏ 60 هرتز
        • 1080 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 2160p،‏ 24، 30، 60 هرتز
        • 720 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز

      • الأبعاد

        تعيين العرض
        1128,4  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        649,0  ملليمترًا
        تعيين العمق
        63,5  ملليمترًا
        تعيين العرض (بوصة)
        44,43  بوصة
        تعيين الارتفاع (بوصة)
        25,55  بوصة
        تعيين العمق (بوصة)
        2.50  بوصة
        عرض الإطار الخارجي
        14,9 مم (إطار خارجي متساوٍ)
        وزن المنتج (لِبرة)
        32,52  رطل
        وزن المنتج
        14,75  كلغ
        دعامة التثبيت VESA
        400 (أفقي) x‏ 400 (عمودي) مم، M6

      • الراحة

        الوضعية
        • أفقي (24/7)
        • عمودي (24/7)
        مصفوفة متجانبة
        لغاية 15‏ × 15
        التحكم بلوحة المفاتيح
        • مخفية
        • قابلة للإقفال
        التوصيل الحلقي للإشارة
        • RS232
        • توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
        • DisplayPort
        • HDMI
        قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
        RS232
        وظائف توفير استهلاك الطاقة
        الطاقة الذكية
        وظائف حفظ الشاشة
        نقل البكسل، سطوع منخفض

      • الطاقة

        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0,5 واط
        مأخذ كهربائي رئيسي
        100 ~ 240 فولت للتيار المتردد، 50 ~ 60 هرتز
        استهلاك الطاقة (نموذجي)
        100  واط
        الاستهلاك (الحد الأقصى)
        132 واط

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        0 ~ 40  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        -20 ~ 60  درجة مئوية
        الارتفاع
        0 ~ 3000 م
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        50,000  ساعة (ساعات)
        نطاق الرطوبة (عند التشغيل) [رطوبة نسبية]
        20 - 80% رطوبة نسبية (من دون تكثيف)
        نطاق الرطوبة (عند التخزين) [رطوبة نسبية]
        5 - 95% رطوبة نسبية (من دون تكثيف)

      • الصوت

        مكبرات صوت مضمّنة
        2 × 10 واط (RMS)

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • دليل البدء السريع
        • كبل RS232
        • سلك طاقة التيار المتناوب
        • كبل مع مستشعر بالأشعة تحت الحمراء (1,8 م)
        • جهاز تحكّم عن بُعد وبطاريات AAA
        الملحقات المضمّنة
        • كبل سلسلة تعاقبية RS232
        • شعار Philips ‏(x1)
        • غطاء مفتاح طاقة التيار المتردد
        • غطاء USB (عدد 1)
        • براغي
        الحامل
        BM05922(اختياري)

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تشغيل صوت USB
        • AAC
        • HEAAC
        • MPEG
        تشغيل صور USB
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        تشغيل فيديو USB
        • MPEG
        • H.263
        • H.264
        • H.265
        • VP8

      • متفرقات

        لغات العرض على الشاشة
        • الإنكليزية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • الأسبانية
        • البولندية
        • التركية
        • الروسية
        • الإيطالية
        • الصينية المبسطة
        • الصينية التقليدية
        • العربية
        • اليابانية
        • الدانماركية
        • الهولندية
        • الفنلندية
        • النرويجية
        • البرتغالية
        • السويدية
        الموافقات التنظيمية
        • CE
        • CCC
        • RoHS
        • BSMI
        • CB
        • VCCI
        • وحدة الاتصال
        • EMF
        • EnergyStar 8.0
        • ETL
        • FCC، الفئة أ
        • PSB
        الكفالة
        ضمان لمدة 3 سنوات

      • مشغّل داخلي

        CPU
        2 x‏ A53 +‏ 2 x ‏A73
        GPU
        ARM Mali G51
        الذاكرة
        3 جيجابايت DDR
        التخزين
        eMMc سعة 32 جيجابايت

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • دليل البدء السريع
      • كبل RS232
      • سلك طاقة التيار المتناوب
      • كبل مع مستشعر بالأشعة تحت الحمراء (1,8 م)
      • جهاز تحكّم عن بُعد وبطاريات AAA

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          Philips & AGT partnership
          نفخر بشراكتنا مع ‎شركة عمون للتجارة العامة منذ 7 سنوات، وسنعمل جاهدين على أن تبقى هذه الشراكة وثيقة في المستقبل