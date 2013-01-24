الإدخال الذكي في الغطاء الخلفي لوضع كمبيوتر شخصي صغير

تعدّ أجهزة الكمبيوتر الشخصية الاحترافية جزءاً من معظم عمليات تركيب اللافتات الإعلانية العامة. وهي غالباً ما تزيد العمق الإجمالي للشاشة وتسبّب الكثير من الفوضى بفعل تراكم الكابلات. لذلك، صممنا هذه الشاشة مع ميزة الإدخال الذكي في الغلاف الخلفي، مما يُعتبر مثالياً لاستخدام كمبيوتر شخصي احترافي صغير الحجم. بالإضافة إلى ذلك، يوفّر نظام إدارة الكابلات حلاً ممتازاً للحفاظ على ترتيب الكابلات ولمنحها مظهرًا احترافيًا.