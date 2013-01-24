اخطف أنظارهم

غزِّ روح التعاون. قدّم المعلومات. تتميّز هذه الشاشة الاحترافية من Philips بدقة UHD، وهي متعددة اللمس وعالية الاستجابة، فتعتبر مثالية للتطبيقات المتعددة اللمس والمتعددة المستخدمين، بدءًا من وسائل الاستدلال المكاني ووصولاً إلى العروض التقديمية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تنشيط 20 نقطة لمس في الوقت نفسه.