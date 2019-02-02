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86BDL3012T/00 شاشة متعددة اللمس
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شاشة متعددة اللمس

86BDL3012T/00

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    Philips & AGT partnership
    نفخر بشراكتنا مع ‎شركة عمون للتجارة العامة منذ 7 سنوات، وسنعمل جاهدين على أن تبقى هذه الشراكة وثيقة في المستقبل