العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- جهاز تحكم عن بُعد
- بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
- دليل البدء السريع
- كبل RS232
- سلك طاقة التيار المتناوب
- سلك HDMI
- كبل مع مستشعر بالأشعة تحت الحمراء (1,8 م)
- الملحقات الاختيارية: دونجل CastTo
شاشة تفاعلية في قاعة الدروس
تمكّن من زيادة التفاعل إلى أقصى حد والتشجيع على التعاون بفضل شاشة T-Line التفاعلية من Philips. تتميّز هذه الشاشات التي تعمل بنظام Android بزجاج مقوّى مقاوم للتوهج، وهي مصممة لتحمّل الاستخدام اليومي الكثيف كما تتميّز بما يصل إلى 20 نقطة لمس
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
شاشة تفاعلية في قاعة الدروس
تمكّن من زيادة التفاعل إلى أقصى حد والتشجيع على التعاون بفضل شاشة T-Line التفاعلية من Philips. تتميّز هذه الشاشات التي تعمل بنظام Android بزجاج مقوّى مقاوم للتوهج، وهي مصممة لتحمّل الاستخدام اليومي الكثيف كما تتميّز بما يصل إلى 20 نقطة لمس
شاشة تفاعلية في قاعة الدروس
تمكّن من زيادة التفاعل إلى أقصى حد والتشجيع على التعاون بفضل شاشة T-Line التفاعلية من Philips. تتميّز هذه الشاشات التي تعمل بنظام Android بزجاج مقوّى مقاوم للتوهج، وهي مصممة لتحمّل الاستخدام اليومي الكثيف كما تتميّز بما يصل إلى 20 نقطة لمس
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
شاشة تفاعلية في قاعة الدروس
تمكّن من زيادة التفاعل إلى أقصى حد والتشجيع على التعاون بفضل شاشة T-Line التفاعلية من Philips. تتميّز هذه الشاشات التي تعمل بنظام Android بزجاج مقوّى مقاوم للتوهج، وهي مصممة لتحمّل الاستخدام اليومي الكثيف كما تتميّز بما يصل إلى 20 نقطة لمس
قم بتضمين كمبيوتر شخصي بقوة كاملة أو وحدة CRD50 مشغّلة بواسطة Android مباشرةً في شاشة Philips الاحترافية. تحتوي فتحة OPS على كل التوصيلات الضرورية لتشغيل الأداة التي يتم إدخالها عبر الفتحة، بما في ذلك مأخذ الطاقة.
شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.
استمتع بتجربة تفاعلية استثنائية مع ما يصل إلى 20 نقطة لمس في الوقت نفسه. تُعد هذه الشاشة مثالية للتطبيقات التعاونية والتنافسية وهي تساعد في توصيل أي محتوى لجمهورك، ما يجعلها الخيار المثالي لمجال التعليم والأماكن العامة والشركات وقطاع الضيافة وأماكن البيع بالتجزئة. تتوافق لوحة اللمس مع HID (جهاز بواجهة بشرية)، ما يتيح التشغيل الصحيح لميزة التوصيل والتشغيل.
تحكّم بشاشتك من خلال اتصال بالإنترنت. تم تحسين شاشات Philips الاحترافية المشغّلة بواسطة Android لتشغيل تطبيقات Android الأصلية، ويمكنك أيضًا تثبيت تطبيقات الويب مباشرة على الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يضمن نظام التشغيل الجديد Android الحفاظ على أمان البرنامج وبقائه على أحدث المواصفات لمدة أطول.
شجّع التعاون المرن بفضل وضع لوح المعلومات. ما عليك سوى تنشيط هذه الميزة لتحويل شاشتك إلى لوح فارغ يمكن لعدة مستخدمين الرسم عليه باليد أو بواسطة قلم مخصص للشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن التقاط كل المحتويات الموجودة على الشاشة لطباعتها أو مشاركة الملف بسهولة تامة.
اعرض أربعة موجزات على الشاشة الواحدة. تتيح لك مشاركة الشاشة لاسلكيًا توصيل أجهزة متعددة في الوقت نفسه للتبديل السريع بين المحتويات عند الحاجة. استخدم شبكة Wi-Fi الحالية لتوصيل الأجهزة على الفور وبشكل آمن، أو استخدم خيار دونجل CastTo مع كبل HDMI الاختياري الخاص بنا للإرسال مباشرةً إلى الشاشة من دون الحاجة إلى الاتصال بشبكتك الآمنة/المحمية.
الصورة/الشاشة
إمكانية الاتصال
دقة الشاشة المعتمدة
الأبعاد
الراحة
الطاقة
شروط التشغيل
الصوت
الملحقات
تطبيقات الوسائط المتعددة
متفرقات
التفاعل
مشغّل داخلي