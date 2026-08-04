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الرعاية الصحية المهنية
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الرعاية الصحية الاحترافية
رعاية أفضل لعدد أكبر من الناس
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يلهمنا شغفك للابتكار
كل ما نقوم به مستوحى منك ومن التزامك بالرعاية. إننا مثلك نعتبر تزايد أعداد المرضى وظهور التقنيات الجديدة فرصاً لتحسين صحة ورفاهية المزيد من الناس. وجودنا من أجل دعمك من خلال الحلول المبتكرة والمستدامة التي تحتاجها لتقديم رعاية عالية الجودة.
المنتجات والحلول المختارة
أجهزة مراقبة المرضى
تعرّف على حل مراقبة المريض المتكامل الذي يوفر عرضًا كاملاً لحالة المريض باستخدام بيانات الأجهزة المباشرة المتدفقة.
الموجات فوق الصوتية
استكشف المجموعة الواسعة التي تقدّمها فيليبس من آلات التصوير بالموجات فوق الصوتية المصممة للتغلب على التحديات التي تواجهها الممارسات السريرية اليوم.
العلاج الموجّه بالتصوير
مجموعة متكاملة من أنظمة التصوير ذات التدخل الجراحي، والأجهزة الذكية، والبرمجيات، والخدمات للإجراءات المعقدة.
معلوماتية الرعاية الحرجة – شريكك في تطوير تقديم الرعاية
توفر محفظة معلوماتية الرعاية الحرجة من فيليبس مجموعة من الحلول المصممة لتلبية متطلبات التطبيقات المتطورة لديك.
التصوير التشخيصي
استكشف أجهزة التصوير التشخيصية من فيليبس وبرمجياتها التي تساعد في تحسين الثقة السريرية، وتبسيط سير العمل، وتعزيز تجربة المرضى.
اللوازم الطبية والمستهلكات
اللوازم الطبية والملحقات التي تم اختبارها وصُممت خصيصًا لدعم حلول مراقبة المريض من فيليبس.
بدأت للتو
بناء الثقة في الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية
اطلع على وجهات نظر المرضى والمتخصصين في تقرير مؤشر الصحة المستقبلية لعام 2025
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حواشي
تشغيل خالي من الهيليوم. يتم تضمين 7 لترات من الهيليوم بصورة دائمة داخل الدائرة المبردة
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النتائج خاصة بالمؤسسة التي تم الحصول عليها فيها وقد لا تعكس النتائج الممكن تحقيقها في مؤسسات أخرى. قد تختلف النتائج في الحالات الأخرى.