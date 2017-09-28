يرجى النظر في الاقتراحات التالية للعثور على المنتج الخاص بك:
استخدم رقم طراز المنتج الأصلي الكامل (على سبيل المثال GC6440 أو HD9650/90 أو HX9351/52).
البحث بالاسم: "Sonicare Diamondclean"، "Airfryer XXL"، "Oneblade" على وجه التحديد، لفرش الأسنان الكهربائية؛ تحتوي أرقام طراز فرشاة الأسنان على "/" (على سبيل المثال: HX9361/62). نقترح عليك التحقق من صندوق المنتج (يمكن أن يكون رقم الطراز في الأسفل) أو في فاتورتك. بعض الأخطاء الشائعة؛ HX680A، HX939B، HX6100. هذه هي مقابض أو أجهزة شحن فرشاة الأسنان.
فيما يتعلق بآلات الحلاقة الكهربائية أو أدوات التشذيب أو Oneblades: "NL9206AD" هو الرمز البريدي للمصنع؛ تتم طباعة رقم الطراز بالقرب منه. بعض الأمثلة: S7788/55، QP2620/65، QT4070/41
بدلاً من ذلك، ابحث عن منتجك عبر الفئات بدءًا بالنقر فوق "تصفح حسب الفئة"
عثرنا على {number} من المنتجات المتوفرة خارج بلدك، لذا قد لا تنطبق العروض الترويجية المحلية.
إذا كنت تتصل بشأن إشعار السحب (في الولايات المتحدة فقط)/إخطار السلامة الميداني في مجال العمل (بالأسواق العالمية) الخاص ببعض أجهزة Philips لرعاية حالات اضطرابات النوم وأجهزة العناية التنفسية ، فيرجى زيارة موقعنا على الويب www.philips.com/src-update