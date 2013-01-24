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حلول الربو

مواصلة المرضى المصابين بالأمراض التنفسية عيش نمط حياة نشط

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يعاني شخص واحد تقريبًا من كل 12 أمريكيًا من الربو

في الولايات المتحدة وحدها، يحصد مرض الربو 25 مليون شخص. وتتطلب المحافظة على نمط حياة نشط توفير العلاج المناسب لهم. وفي بعض الأحيان، قد يؤدي نقص الالتزام بالنظام العلاجي إلى حدوث مشكلة يمكن أن تؤثر على قدرة المرضى على الاستمرار في عيش حياة نشطة. ونتيجةً لذلك، تزيد احتمالية احتياج المرضى لعلاج عند التعرّض لنوبات تنفسية طارئة تمنعهم عن الاستمرار في ممارسة حياتهم الطبيعية.  


وقد يكمن الحل في ابتكار حلول تبسّط العلاج وتجعله أكثر جاذبية. ولهذا نحن نصبّ كل تركيزنا على تطوير حلول شاملة تسهّل على المرضى الالتزام بالنظام العلاجي مع المحافظة على أسلوب حياة صحي ونشط.  

 

تعلّم المزيد حول حلول الأمراض التنفسية.  

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إدارة مرض الربو

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