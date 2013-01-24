بعد عدد كبير من الأبحاث والدراسات التي استمرت لسنوات عدة، تم توثيق فوائد علاج مرضى انقطاع النفس النومي باستخدام ضخ الهواء الموجب (PAP) توثيقًا جيدًا. لكن للأسف، يجد الكثير من المرضى صعوبة في تقبّل العلاج أو التأقلم معه كونه يبدو مربكًا ومعقدًا وغير مريح، الأمر الذي يمكنه تعقيد عمل موفر الرعاية.



في عصرنا هذا، تغيّر مفهوم العلاج التقليدي وأصبح التفاعل المباشر مع المريض وتوفير علاج شامل مستمر يتخطى حدود المستشفى والعيادات أمرًا لا مفرّ منه. من هنا، يسمح لنا عملنا عن قرب مع العملاء ومرضاهم بتصميم حلول علاجية مبتكرة لانقطاع النفس النومي التي لا تهدف إلى تحقيق الفعالية في المجال السريري وتنظيم الرعاية فحسب، بل أيضًا إلى جذب المرضى لاستخدامها بدون توقف بهدف الاستمتاع بساعات النوم.

