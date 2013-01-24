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حلول التجربة

إضفاء بعد إنساني على الرعاية الصحية

تجربة Ambient
اكتشف كيف يمكنك تحويل بيئتك السريرية لتحقيق الفائدة للمرضى والموظفين  

 

"تتميز منشأتنا بالفعل عن المنشآت الأخرى، ليس فقط من خلال المقاربة الحقيقية المتعددة التخصصات التي تعتمدها والتي تدعو إلى رعاية جميع المرضى تحت سقف واحد، ولكن أيضًا من خلال مستوى الجودة الذي نقدمه لهؤلاء المرضى".

 

جنيفر شاب،  

مديرة مركز Disney Family Cancer Center  

تحمل تجربة الدخول إلى المستشفى في طياتها رهبة تدفع بالمرضى إلى الشعور بالخوف والقلق من النتائج ومن الإجراء الطبي بحد ذاته. ويزيد القلق من مستوى الضغوط النفسية لدى المرضى، وبالتالي تتأثر تجربتهم تأثيرًا سلبيًا. لكن يمكن تقليل مستويات القلق عند كل تفاعل وكل نقطة اتصال من خلال توفير رعاية متنبهة ومعلومات مناسبة.

نحن نؤمن بأن الرعاية الصحية الجيدة تتمحور حول الناس وبأن دائمًا ما يكون هناك قيمة أبعد من الخبرة الطبية والفنية. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البيئة المهنية أن تكون داعمة على المستوى النفسي أيضًا، مع حث المرضى على الشعور بالصحة والعافية.

تدمج Ambient Experience لتكنولوجيا (الضوء الديناميكي وتقنية الإسقاط والصوت) والتصميم المكاني وتحسينات سير العمل. ومن خلال إضافة Ambient Experience، نساعد المستشفيات في إنشاء بيئة ملائمة ومفعمة بالأحاسيس المتعددة تجعل المرضى يشعرون بالراحة أثناء تجربتهم المليئة بالضغط النفسي وتخفّف من مستوى قلقهم.

 

تعلّم المزيد حول ما يمكن أن نقدمه لدعم غرف الأشعة أو طب القلب أو طب الأورام أو الطوارئ أو القسم بالكامل.  
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ماذا يعني هذا?
Final CEE consent

تجربة مفعمة بالأحاسيس المختلفة للمرضى والعاملين

حلول مخصصة لغرفتك أو القسم الذي تعمل فيه  

حلول لغرف قسم الأشعة

حلول لغرف قسم الأشعة  

 

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حلول لغرف قسم طب القلب

حلول لغرف قسم طب القلب  

 

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حلول لغرف قسم علاج الأورام

حلول لغرف قسم علاج الأورام  

 

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حلول لغرف قسم الطوارئ

حلول لغرف قسم الطوارئ  

 

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التحسينات

  • KittenScanner

    يمنح الماسح Ambient Experience KittenScanner من Philips الأطفال فرصة للاستمتاع وتعلّم الكثير عن أجهزة المسح الطبية.

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  • حلول التخزين

    صُمّمت حلول Ambient Experience للتخزين من أجل المساعدة في توفير مكان عمل منظّم ومرتّب.

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الموارد

  • Ambient Experience: إضفاء بعد إنساني على الرعاية الصحية

    Ambient Experience: إضفاء بعد إنساني على الرعاية الصحية

    Ingenia Ambient Experience

    Ingenia Ambient Experience

  • Ambient Experience: وجهة نظر المريض

    Ambient Experience: وجهة نظر المريض

    التنزيلات

    قصص العملاء

    ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

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