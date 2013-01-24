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انقطاع التنفس أثناء النوم

DreamStation

تصميم مبتكر لتحسين تجربة علاجك

 

 

 

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ماذا يعني هذا?
Final CEE consent

يعمل على علاج انقطاع التنفس أثناء النوم لديك بشكل بسيط وهادئ وذكي

يمنحك جهاز DreamStation تصميماً أنيقاً وأداءً عالياً ليساعدك على تطوير علاج مشكلة انقطاع التنفس أثناء النوم الخاصة بك

عرض DreamStation 360

كن أنت المسؤول بكل سهولة وراحة

جهاز DreamStation هو جهاز تفاعلي وغني بالمعلومات وسهل الاستخدام ويتصل عن بعد بفريق الرعاية الخاص بك. وقد صُمم ليكون مريحاً من جميع النواحي ويساعدك على الالتزام بعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم

 

  • توفر لك شاشة العرض الملونة نظام تنقل قائم على الأيقونات
 
  • من بين جميع العلامات التجارية الرائدة لجهاز CPAP فإن جهاز DreamStation يحتوي خيارات شاملة من الإعدادات اللاسلكية- من ضمنها تقنية البلوتوث وشبكة الخلوي والواي فاي
 
  • قائمة التحقق من الأداء - تمنحك راحة البالة عن طريق تقييم واكتشاف الاخطاء واصلاحها بكل سهولة ويسر من المنزل، وتؤكد لك في كل صباح أن الجهاز كان يعمل بشكل صحيح أثناء الليل.
 
  • ينبهك بموعد الصيانة ويذكرك بذلك كل ثلاثين يوماً
 
  • أكثر هدوءً بنسبة 63% مقارنة بجهاز  ResMed Airsense 10**.
 
  • متوفر في أجهزة CPAP Pro و CPAP Auto وBiPAP وAuto BiPAP ليلبي احتياجات العلاج لديك.

*Internal assessment of 2015 competitive CPAP data comparing to ResMed Airsense10/Aircurve10 platform and Fisher and Paykel Icon series platform.

**Acoustics bench tests by Orfield Laboratories, Inc. evaluating Philips Respironics DreamStation and ResMed Airsense10 PAP therapy devices.

" لقد أحببت قناع DreamWear  بعد أن ارتديته لأول مرة. إذ منحني حرية أكبر للحركة أثناء ارتدائه.... إنه واحد من أفضل الأقنعة التي استعملتها في حياتي." جون هـ.

سهل الاستخدام

نظام تنقل يستند إلى أيقونات وأداة تحكم في موقع مريح

هادئ بصورة استثنائية

مصمم للتقليل من الضجيج

تصميم أنيق

صغير وخفيف ومناسب للسفر

تصميم تفاعلي

تخصيص إدارة علاجك

تعرف على على بقية عائلة Dream

راحة استثنائية
من الملمس إلى الوظائف إلى تدفق الهواء
أقنعة DreamWear

هل لديك أسئلة؟ اسأل

 

أرسل إلينا عبر البريد الإلكتروني في حال كان لديك أي سؤال أو ملاحظة بخصوص أجهزة Philips Respironic الخاصة بانقطاع التنفس أثناء النوم 

 

ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

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