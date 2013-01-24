مع التكنولوجيا التي تغيّر كل جوانب حياتنا تقريبًا تغيرًا جذرياً، يبدو أن مجموعة متنوعة من الحلول التقنية، التي يتم تطبيقها بصورة فردية أو جماعية، قد تسمح لكبار السن بأن يشيخوا بشكل صحي بدرجة كبيرة. على سبيل المثال، توجد تقنية دعم مقدمي الرعاية للمساعدة على إدارة الأدوية والتواصل مع موفري الخدمات وتنسيق التواصل وغيرها من الأمور.
رؤية المرضى والموفرين يختبرون الرعاية مباشرة
تسافر ميرا جوبالاكريشنان التي تعمل في Philips إلى أفريقيا لاستكشاف التحديات
والحلول الممكنة ومعدلات النجاح في إنشاء مستقبل الرعاية الصحية
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دور التصميم في تحسين الرعاية وزيادة الفعالية
يبدأ دور التصميم في مجال الرعاية الصحية بالبحث عن أجوبة. أين نعثر على الإلهام؟ كيف ندخل في شراكة مع المرضى والموفرين ومقدمي الرعاية لمنحهم ما يريدونه ويحتاجون إليه بالفعل؟
يجيب سين هوجيس الذي يعمل في Philips على هذه الأسئلة وغيرها ويمكّن المهتمين من الاطلاع بشكل عميق على العملية الابتكارية.
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تحسين إدارة السكان من أجل مستشفى الغد
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ستناقش لجنتنا في منتدى U.S. News and World Report "مستشفى الغد" التغييرات التي تطرأ على الرعاية الصحية اليوم وكيف يمكن أن تتغير أكثر من أجل مستشفيات الغد.
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