تشهد حاليًا خيارات العلاج التي لا تتطلب سوى تدخل جراحي محدود في القلب والأوعية الدموية انتشارًا ملحوظًا. ولقد ساهمت التطورات الأخيرة في مجالات التشخيص والتوجيه بالصور المباشرة Live Image Guidance والمعلوماتية في جعل هذا الأمر ممكنًا.



بالتعاون مع أشهر أطباء أمراض القلب، ابتكرنا حلولاً تساهم في منح المرضى الفرصة لتغيير حياتهم. فهذه الحلول تساعد في تسريع سير العمل وزيادة فعالية الطاقم الطبي وتوفير أفكار سريرية.



معًا، سنغير طريقة تقديم الرعاية وسنحسّن نوعية حياة مرضى القلب والأوعية الدموية.



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