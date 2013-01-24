تمرّ الرعاية الصحية في هذا البلد بمنعط حاسم؛ فلم يعد بإمكان عدد كبير من نماذج تقديم الرعاية التي كانت تعمل جيدًا في الماضي تقديم الجودة والنتائج المالية اللازمة لتحقيق مستقبل مستدام. ولهذا فإن التغيير أمر أساسي ومُلحّ.



يتطلب انجاح عملية التحويل ايجاد طرق جديدة لخلق تواصل بين البشر والتكنولوجيا والمواقع والمعلومات. وفي الوقت نفسه، يجب تقديم هذه الحلول على أمل توفير رعاية أفضل بتكلفة أقل لعدد أكبر من المرضى.



بالتركيز على تقديم ابتكارات في كل مراحل الرعاية المستديمة من أجل تلبية احتياجات المرضى ومقدمي الرعاية معًا، تحتل شركة Philips موقعًا فريدًا تساعد من خلاله مؤسسات الرعاية الصحية على الارتقاء إلى مكانة قوية ومستقرة تستطيع من خلالها ضمان تقديم الرعاية المناسبة في المستقبل.



إن معرفة المزيد حول كيفية ادارة حلولنا الخاصة بالرعاية الصحية يمكن أن تساعدك على التنقل في تحويل المشهد الرعاية الصحية.

